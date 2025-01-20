Центр открытых разработок - OpenYard

«Центр открытых разработок» – производитель серверного оборудования под брендом OpenYard. В продуктовый портфель вендора входят корпоративные серверы и OCP-системы (Open Compute Project – стандарт производства элементов вычислительной инфраструктуры ЦОДов). Со второго полугодия 2023 года продукция компании будет производиться на собственных мощностях завода, построенного на территории индустриального парка «Рязанский».

В продуктовый портфель OpenYard входят корпоративные серверы (19" стоечные решения) и OCP-подобные системы. Серверы, разработанные по стандарту Open Compute Project, позволяют компаниям возводить ЦОДы и оптимизировать расходы на содержание ИТ-инфраструктуры.

"OpenYard: Высокоэффективные решения для комплексной автоматизации финансового сектора" Алексей Панков, Руководитель отдела продаж и маркетинга, OpenYard, CNews FORUM 2023