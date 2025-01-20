Центр открытых разработок OpenYard
«Центр открытых разработок» – производитель серверного оборудования под брендом OpenYard. В продуктовый портфель вендора входят корпоративные серверы и OCP-системы (Open Compute Project – стандарт производства элементов вычислительной инфраструктуры ЦОДов). Со второго полугодия 2023 года продукция компании будет производиться на собственных мощностях завода, построенного на территории индустриального парка «Рязанский».
В продуктовый портфель OpenYard входят корпоративные серверы (19" стоечные решения) и OCP-подобные системы. Серверы, разработанные по стандарту Open Compute Project, позволяют компаниям возводить ЦОДы и оптимизировать расходы на содержание ИТ-инфраструктуры.
"OpenYard: Высокоэффективные решения для комплексной автоматизации финансового сектора" Алексей Панков, Руководитель отдела продаж и маркетинга, OpenYard, CNews FORUM 2023
Центр открытых разработок и организации, системы, технологии, персоны:
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 6
|Белогорцев Алексей 6 5
|Пенязь Дмитрий 21 4
|Панков Алексей 7 4
|Шадаев Максут 1008 2
|Батай Илья 55 2
|Нестеров Алексей 143 2
|Аксенов Олег 44 2
|Герман Константин 7 2
|Абакумов Евгений 205 2
|Натрусов Артем 284 2
|Чаркин Евгений 296 2
|Ульянов Николай 112 2
|Лежнев Федор 28 2
|Гребеник Геннадий 38 2
|Санников Олег 6 2
|Коресталев Андрей 15 2
|Рылеев Денис 16 2
|Батухтин Евгений 2 2
|Котов Алексей 3 2
|Копосов Максим 60 1
|Овчинников Сергей 48 1
|Трофимова Людмила 50 1
|Горчаков Денис 48 1
|Степченков Максим 65 1
|Рубин Адар 47 1
|Лебедев Антон 51 1
|Ежов Василий 42 1
|Урьяс Вадим 98 1
|Позднякова Ксения 25 1
|Меденцев Константин 97 1
|Саркисов Тигран 35 1
|Шойтов Александр 78 1
|Карпов Иван 78 1
|Врацкий Андрей 135 1
|Харитонов Вадим 28 1
|Леонов Алексей 79 1
|Демидов Сергей 127 1
|Каюмов Шамиль 53 1
|Прохорова Алла 65 1
|Дьяченко Валерий 95 1
|Forbes - Форбс 816 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
|Ведомости 996 1
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