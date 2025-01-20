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Центр открытых разработок OpenYard

Центр открытых разработок - OpenYard

«Центр открытых разработок» – производитель серверного оборудования под брендом OpenYard. В продуктовый портфель вендора входят корпоративные серверы и OCP-системы (Open Compute Project – стандарт производства элементов вычислительной инфраструктуры ЦОДов). Со второго полугодия 2023 года продукция компании будет производиться на собственных мощностях завода, построенного на территории индустриального парка «Рязанский».

В продуктовый портфель OpenYard входят корпоративные серверы (19" стоечные решения) и OCP-подобные системы. Серверы, разработанные по стандарту Open Compute Project, позволяют компаниям   возводить ЦОДы и оптимизировать расходы на содержание ИТ-инфраструктуры.

 

 

"OpenYard: Высокоэффективные решения для комплексной автоматизации финансового сектора"  Алексей Панков, Руководитель отдела продаж и маркетинга, OpenYard, CNews FORUM 2023


20.01.2025 Микропрограммное обеспечение OYBoot включено в реестр отечественного ПО 1
17.01.2025 Первая партия серверного оборудования OpenYard на базе процессоров четвертого/пятого поколений произведена на заводе в Рязани 1
15.01.2025 Подтверждена совместимость гиперконвергентной платформы на базе продуктов «Р-Виртуализация» и «Р-Хранилище» с серверами OpenYard 1
26.12.2024 Подтверждена совместимость ОС «Роса Хром» с серверами производителя OpenYard 1
24.12.2024 Подтверждена совместимость платформы виртуализации SpaceVM с серверами OpenYard 1
09.12.2024 Алексей Котов, OpenYard: Партнерские привилегии в нашей программе стали понятнее и четче 2
03.12.2024 Брошенный российский завод Samsung вместо ТВ будет делать отечественные серверы 1
11.10.2024 OpenYard запустит программно-аппаратный комплекс на основе технологии YDB 2
12.08.2024 Алексей Котов, OpenYard: Мы изначально хотели делать качественный продукт для задач бизнеса, а уже затем представлять его на рынке 1
01.07.2024 На производственной площадке OpenYard стартовало контрактное производство для «Гравитон» 1
24.06.2024 «Т1 Интеграция» и OpenYard подписали соглашение о партнерстве 2
11.06.2024 OpenYard заключил соглашение с правительством Рязанской области 1
02.04.2024 Российская платформа виртуализации vStack полностью совместима с отечественными серверами OpenYard 3
05.03.2024 ISPsystem и OpenYard подтвердили совместимость продуктов 2
06.02.2024 Merlion — официальный дистрибьютор OpenYard 2
22.01.2024 OCS пополнила продуктовый портфель российскими серверами OpenYard 2
05.12.2023 В России появился завод, выпускающий 60 тысяч серверов в год 2
29.11.2023 Как российским банкам удается играть на импортоопережение 1
26.10.2023 «Яндекс» и «Ланит» отказываются от своего завода по производству серверов 3
28.09.2023 «Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
30.06.2023 «Яндекс» и «Ланит» ищут покупателей на свои доли завода по производству серверов 2
03.05.2023 В России начинается выпуск полуотечественных серверов OpenYard. За ними стоит «Яндекс» 3
11.04.2023 Treolan стала официальным дистрибьютором OpenYard 2
19.11.2021 В России произвели первую партию серверов «Яндекса» 1
06.10.2021 «Яндекс», «Ланит» и ВТБ начали строить в России завод по производству серверов 2

Публикаций - 25, упоминаний - 41

Центр открытых разработок и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 10
Yandex - Яндекс 7339 7
Gigabyte Technology 364 5
Рязанский ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Технопарк 6 4
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 2
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 189 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 2
8213 2
BSTelecom - Бизнес система телеком - БСТ 23 2
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 2
Ланит Интеграция 190 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 2
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 2
Merlion - Мерлион 793 2
Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic - Calimetrics - C-Cube Microsystems 135 2
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Nvidia Corp 3487 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 1
Lenovo Group 2292 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2048 1
Dell EMC 5027 1
ИКС 318 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 604 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 592 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 78 1
Норси-Транс - НТ 108 1
Schneider Electric Secure Power 65 1
Центр2М - Center2М 66 1
Rimini Street 58 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 430 1
АЛТ Мастер 5 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 1
Такском - Taxcom 240 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 62 1
Schneider Electric 575 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 6
Ланит Венчурс - Lanit Ventures 13 3
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 2
Синара ГК - Sinara Group 100 2
Фора Банк 55 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
Альфа-Капитал УК 102 2
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 2
Совкомбанк Факторинг - Национальная Факторинговая Компания, НФК 17 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 58 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 34 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 28 1
Совкомбанк ПАО 256 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 77 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 60 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области - Рязанская областная Дума - органы государственной власти 32 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 5
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2709 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 5
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 4
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9274 2
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Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 2
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Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2477 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8122 1
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 480 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1644 1
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IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 9
Intel x86 - архитектура процессора 1856 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 4
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 113 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 2
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 121 2
Yandex Database - YDB 24 2
Центр открытых разработок - OpenYard OYBoot 2 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 178 1
1С:ERP Управление предприятием 550 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 829 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 302 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Новые облачные технологии - МойОфис 777 1
JetBrains Kotlin - язык программирования 89 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
React - JavaScript фреймворк 72 1
JavaScript - JS - язык программирования 1187 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 363 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 136 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 1
Quorum - Кворум EDSmart - Система защищенного обмена документами - ЭДО 10 1
ЦБ РФ - ПК АРМ КБР Н - АРМ КБР-СПФС - Автоматизированное рабочее место клиента Банка России 26 1
ЦФ РФ - СПФС - Система передачи финансовых сообщений Банка России 26 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 1
Quorum - Кворум Брокер сообщений 28 1
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 1
Oracle GraalVM 5 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Quorum - Кворум Сигнатура СКАД - 6 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 45 1
Белогорцев Алексей 6 5
Пенязь Дмитрий 21 4
Панков Алексей 7 4
Шадаев Максут 1008 2
Батай Илья 55 2
Нестеров Алексей 143 2
Аксенов Олег 44 2
Герман Константин 7 2
Абакумов Евгений 205 2
Натрусов Артем 284 2
Чаркин Евгений 296 2
Ульянов Николай 112 2
Лежнев Федор 28 2
Гребеник Геннадий 38 2
Санников Олег 6 2
Коресталев Андрей 15 2
Рылеев Денис 16 2
Батухтин Евгений 2 2
Котов Алексей 3 2
Копосов Максим 60 1
Овчинников Сергей 48 1
Трофимова Людмила 50 1
Горчаков Денис 48 1
Степченков Максим 65 1
Рубин Адар 47 1
Лебедев Антон 51 1
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Урьяс Вадим 98 1
Позднякова Ксения 25 1
Меденцев Константин 97 1
Саркисов Тигран 35 1
Шойтов Александр 78 1
Карпов Иван 78 1
Врацкий Андрей 135 1
Харитонов Вадим 28 1
Леонов Алексей 79 1
Демидов Сергей 127 1
Каюмов Шамиль 53 1
Прохорова Алла 65 1
Дьяченко Валерий 95 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 21
Россия - ЦФО - Рязанская область 552 9
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 639 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 5
Китай - Тайвань 3984 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 248 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 1
Европа Восточная 3075 1
Ближний Восток 2942 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
Россия - СФО - Новосибирск 4290 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 382 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 1
Казахстан - Западно-Казахстанская область - Уральск 29 1
Россия - ЦФО - Калужская область 979 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 9
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 3
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 217 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1381 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2252 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 903 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 812 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 531 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 1
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