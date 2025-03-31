Подтверждена совместимость решений экосистемы «Базис» c серверным оборудованием OpenYard

Производитель серверного оборудования OpenYard и российский разработчик решений в области виртуализации и управления ИТ-инфраструктурой «Базис» провели испытания на совместимость серверов OpenYard с инфраструктурным ПО вендора. Об этом CNews сообщили представители OpenYard.

В тестировании участвовали ключевые решения экосистемы «Базис» – платформа виртуализации Basis Dynamix, собственный гипервизор первого типа Basis vCore и модуль управления Basis vControl – и серверное оборудование OpenYard семейства RS101I и RS201I, а также RS102I и RS202I. Программные решения прошли все этапы тестирования, включая проверку стабильности, производительности и интеграции с функциями мониторинга и управления оборудованием.

Серверы OpenYard серий RS101I/RS201I (на базе процессоров x86 третьего поколения) и RS102I/RS202I (на базе процессоров x86 четвертого поколения) обеспечивают высокую производительность и масштабируемость. Модели 1U имеют аналогичные характеристики, но с меньшим числом накопителей (до 10) и PCIe-слотов. Все серверы оснащаются слотами OCP 2.0 / 3.0 и поддерживают оперативную память DDR4 или DDR5 в зависимости от серии.

В экосистеме решений компании «Базис» продукт Basis Dynamix отвечает за создание и бесперебойное функционирование изолированных виртуальных сред в инфраструктуре заказчика. Задачами модуля vControlявляются управление элементами виртуальной инфраструктуры, в том числе гипервизорами первого типа vCore, и мониторинг их состояния через единый веб-интерфейс.

«OpenYard последовательно работает над укрепленеим технологических альянсов. Для нашей компании — это возможность предоставлять заказчику решения, которые полностью закрывают его хардверные и софтверные потребности. Совместимость с ведущим разработчиком софта “Базис” открывают новые возможности бизнесу и государственным организациям для построения независимых отечественных ИТ-инфраструктур», — сказала Наталья Курилина, руководитель направления по работе с технологическими партнерами OpenYard.