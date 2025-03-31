Разделы

ПО Софт Техника Импортонезависимость
|

Подтверждена совместимость решений экосистемы «Базис» c серверным оборудованием OpenYard

Производитель серверного оборудования OpenYard и российский разработчик решений в области виртуализации и управления ИТ-инфраструктурой «Базис» провели испытания на совместимость серверов OpenYard с инфраструктурным ПО вендора. Об этом CNews сообщили представители OpenYard.

В тестировании участвовали ключевые решения экосистемы «Базис» – платформа виртуализации Basis Dynamix, собственный гипервизор первого типа Basis vCore и модуль управления Basis vControl – и серверное оборудование OpenYard семейства RS101I и RS201I, а также RS102I и RS202I. Программные решения прошли все этапы тестирования, включая проверку стабильности, производительности и интеграции с функциями мониторинга и управления оборудованием.

Серверы OpenYard серий RS101I/RS201I (на базе процессоров x86 третьего поколения) и RS102I/RS202I (на базе процессоров x86 четвертого поколения) обеспечивают высокую производительность и масштабируемость. Модели 1U имеют аналогичные характеристики, но с меньшим числом накопителей (до 10) и PCIe-слотов. Все серверы оснащаются слотами OCP 2.0 / 3.0 и поддерживают оперативную память DDR4 или DDR5 в зависимости от серии.

В экосистеме решений компании «Базис» продукт Basis Dynamix отвечает за создание и бесперебойное функционирование изолированных виртуальных сред в инфраструктуре заказчика. Задачами модуля vControlявляются управление элементами виртуальной инфраструктуры, в том числе гипервизорами первого типа vCore, и мониторинг их состояния через единый веб-интерфейс.

«OpenYard последовательно работает над укрепленеим технологических альянсов. Для нашей компании — это возможность предоставлять заказчику решения, которые полностью закрывают его хардверные и софтверные потребности. Совместимость с ведущим разработчиком софта “Базис” открывают новые возможности бизнесу и государственным организациям для построения независимых отечественных ИТ-инфраструктур», — сказала Наталья Курилина, руководитель направления по работе с технологическими партнерами OpenYard.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Разработчик приложений для российской ОС «Аврора» объявил простой в работе. Сотрудникам не платят зарплату

В России освоили производство сложных для сборки средних серверных плат

Конференция CNews «Low-code и no-code 2025» состоится 24 апреля

Арестовано имущество трех топ-менеджеров «Роснано»

В России создается система информбезопасности для БПЛА на основе квантовых технологий

Выручка разработчика главной российской СУБД превысила выручку Oracle

Конференции

Цифровая трансформация 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля 2025

Заказная разработка ПО 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13,2" (2025) PaperMatte: флагман для профессионалов?

Лучшие геймерские мониторы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153