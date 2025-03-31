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Basis Базис.vControl


31.03.2025 Подтверждена совместимость решений экосистемы «Базис» c серверным оборудованием OpenYard 1
15.01.2025 Российский разработчик запустил обучающие курсы по администрированию платформ виртуализации 1
14.11.2024 Подтверждена совместимость серверов «Сила» с ПО «Базис» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Basis и организации, системы, технологии, персоны:

Центр открытых разработок - OpenYard 34 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1045 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4255 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67597 3
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GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3814 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4146 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2547 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11760 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4845 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24474 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21504 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 666 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20025 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6728 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11210 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11568 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3991 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14179 1
Basis - Базис.vCore 14 2
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 70 1
Basis - Базис.Workplace 45 1
Базовые Решения - Platformix - СИЛА - СИЛА СР - серия серверов 4 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350114, в очереди разбора - 761279.
Создано именных указателей - 171999.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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