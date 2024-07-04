«T1 Интеграция» провела комплексное тестирование продукта «Базис» для управления средой виртуализации

«T1 Интеграция», участник рынка системной интеграции в России, провела успешное тестирование продукта компании «Базис» — платформы управления средой виртуализации Basis Dynamix Standard и входящих в нее программных модулей vCore и vControl. Исследование проводилось для формирования портфеля импортонезависимых решений интегратора, способных заменить зарубежных производителей, ушедших с нашего рынка. Об этом CNews сообщили представители T1.

Инженеры «T1 Интеграция», обладающие опытом эксплуатации и внедрения российских и зарубежных платформ виртуализации, провели комплексное тестирование с целью проверки функциональных возможностей модулей Basis Dynamix Standard – гипервизора первого типа vCore вместе с системой управления vControl, которые позволяют централизованно распределять виртуальные серверные мощности. Продукт Basis Dynamix Standard будет полезен заказчикам с разветвленной ИТ-инфраструктурой.

«В ходе испытаний команда «T1 Интеграции» делала упор на проверку возможностей продукта «Базис» в части масштабирования и объединения нескольких серверов в единый высокодоступный кластер. Исследовались методы обеспечения отказоустойчивости при возникновении неполадок на сетевых коммутаторах и в подсистеме хранения данных. Инженеры протестировали функции миграции и балансировки виртуальных машин между узлами кластера при возникновении нагрузки на CPU и оперативную память, также проверили миграцию ВМ между хранилищами различных типов. Продукт «Базис» успешно прошел испытания, и может применяться в проектах импортозамещения ИТ-инфраструктуры», — сказал Роман Бобрышев директор направления вычислительных комплексов центра компетенций по вычислительным комплексам «T1 Интеграция».

В рамках испытаний также тестировался процесс корректности обновления всех компонентов – моделировались нештатные ситуации, которые в итоге не повлияли на работу виртуальных машин. Так, обновление системы управления выполняется с использованием подготовленных конфигурационных файлов аналогично первой установке, а последующее обновление управляющего ПО на гипервизорах производится из веб-интерфейса vControl.

«Сегодня на российском рынке виртуализации представлены десятки продуктов, значит, нашим партнерам и заказчикам очень важно иметь ориентиры в этом многообразии. Результаты независимых тестов, проведенных «T1 Интеграция», помогают нам аргументированно говорить о преимуществах экосистемы «Базиса», которые выделяют нас из множества конкурентов. Кроме того, тесты помогают выявить наши точки роста, что в конечном итоге положительно сказывается на качестве продуктов», — сказал Дмитрий Дворцов, директор по работе с партнерами компании «Базис».