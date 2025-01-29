Бобрышев Роман
Бобрышев Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4104 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2812 1
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
|Корсаков Виктор 6 1
|Гаврилов Евгений 43 1
|Иванов Борис 58 1
|Приданцев Сергей 145 1
|Дворцов Дмитрий 9 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144512 8
|Россия - ПФО - Нижегородская область 1879 1
|Азия - Азиатский регион 5536 1
|Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 107 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337538, в очереди разбора - 771825.
Создано именных указателей - 167165.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.