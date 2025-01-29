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Бобрышев Роман



29.01.2025 «Т1 Интеграция» запускает демолабораторию с оборудованием Yadro 1
04.07.2024 «T1 Интеграция» провела комплексное тестирование продукта «Базис» для управления средой виртуализации 1
24.06.2024 «Т1 Интеграция» и OpenYard подписали соглашение о партнерстве 1
02.12.2022 «Т1 интеграция» предложит клиентам гиперконвергенцию от vStack 1
04.07.2022 Продукты «Базис» в портфеле «Т1 интеграции» 1
29.06.2022 «Т1 интеграция» стала партнером Инновационного центра «Баррикады» 1
16.05.2022 «Т1 интеграция» стала партнером «Рикор электроникс» 1
25.03.2022 «Т1 Интеграция» расширяет портфель решений СХД продуктами Raidix 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Бобрышев Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1464 7
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 4
Т1 Иннотех 178 4
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 4
Т1 Иннотех - Дататех 96 3
Broadcom - VMware 2363 2
Citrix Systems 813 1
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Basis - Скала софтвер 11 1
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Intel Corporation 12201 1
Ростелеком 9710 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 488 1
Western Digital Corporation - WDC 550 1
Seagate Technology 740 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 171 1
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Рикор Холдинг - Rikor 123 1
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 52 1
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Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 1
Центр открытых разработок - OpenYard 25 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4104 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2812 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19359 6
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USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1740 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12194 1
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 536 1
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13139 1
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ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 81 1
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ИКС - Yadro - Raidix Elbrus 6 1
Баррикады ИЦ - Горизонт-ВС ПАК 15 1
Microsoft Azure Stack 74 1
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Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 57 1
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Дворцов Дмитрий 9 1
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Россия - ПФО - Нижегородская область 1879 1
Азия - Азиатский регион 5536 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48068 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51105 4
Энергетика - Energy - Energetically 5089 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24117 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14352 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5425 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8425 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2349 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5084 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9814 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7845 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3159 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1250 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1205 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4659 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6071 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3206 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8136 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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