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ИКС Yadro Raidix Elbrus

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


12.07.2022 Вышла новая версия ПО Raidix Elbrus для построения программных СХД на базе российских процессоров 2
07.07.2022 «Рэйдикс» выпустил сразу три релиза ПО для СХД 1
14.04.2022 Виктор Корсаков, «Рэйдикс»: Переход на SDS — лучший способ оптимизации СХД в условиях дефицита «железа» 2
13.04.2022 Программно-аппаратный комплекс на базе серверных платформ «Норси-транс» и ПО Raidix Elbrus включен в Реестр Минпромторга 1
11.04.2022 «Рэйдикс» и «Рит сервис» заключили партнёрское соглашение 2
25.03.2022 «Т1 Интеграция» расширяет портфель решений СХД продуктами Raidix 1

Публикаций - 7, упоминаний - 10

ИКС и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 211 7
Western Digital Corporation - WDC 589 2
Intel Corporation 12811 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
Норси-Транс - НТ 146 2
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ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 1
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Т1 Иннотех 213 1
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Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 5
ИКС - Yadro - Raidix ERA Engine - СХД 89 4
ИКС - Yadro - Raidix Hydra 5 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 1
РТИ Системы - Система-Саров ИТЦ Технопарк - Яхонт 17 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 245 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Dell EMC PowerStore 7 1
Proxmox Server Solutions GmbH - Proxmox VE - Proxmox Virtual Environment - Proxmox Backup 50 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 240 1
Broadcom - VMware VAAI - VMware vStorage API Integration 27 1
Корсаков Виктор 6 4
Бобрышев Роман 9 1
Платонов Сергей 13 1
Вебер Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Япония 13807 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 749 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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