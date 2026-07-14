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NFSoRDMA Network File System over Remote Direct Memory Access

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


14.07.2026 АО «Сигналтек» и «Рэйдикс» представляют российские СХД на базе ПО Raidix 5 1
12.07.2024 «DатаРу» обновила модельный ряд СХД для искусственного интеллекта 1
07.07.2022 «Рэйдикс» выпустил сразу три релиза ПО для СХД 1
18.11.2008 Microsoft представила в России Windows HPC Server 2008 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

NFSoRDMA и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 3965 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 179 1
Microsoft Corporation 25723 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 209 1
Сигналтек - Signaltec 19 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22466 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27244 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10594 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25360 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1826 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 901 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3151 1
SFP - Small Form-factor Pluggable - SFF - Small Form Factorr - форм-фактор - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 479 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4598 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 278 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 706 1
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Файловое хранилище - File storage - Файловая сеть - File Area Network - Файловый сервер - File server 231 1
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СХД - All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 271 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10066 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6455 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6622 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12782 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 749 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7815 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3760 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10257 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7138 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3649 1
NVMe-oF - NVMEoF - NVMe over Fabrics - NVM Express over Fabrics - Расширение сетевого протокола NVMe до Ethernet и Fibre Channel 72 1
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1105 1
RDMA - Remote Direct Memory Access - Удалённый прямой доступ к памяти 51 1
Microsoft Windows Server 2008 483 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
Nvidia RAPIDS 19 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
ИКС - Yadro - Raidix ERA Engine - СХД 87 1
AMD Sapphire 75 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 355 1
Intel Sapphire Rapids - серия 10-нанометровых серверных чипов 31 1
ИКС - Yadro - Raidix Elbrus 7 1
DатаРу - ДатаРу БС - ДатаРу ДД - ДатаРу ИСФ - ДатаРу МСА - ДатаРу ОД - ДатаРу ОС - ДатаРу ПР - ДатаРу ПС - ДатаРу ПВ - серия СХД 18 1
Microsoft Message Queuing - MSMQ - Microsoft Message Queue 11 1
Nvidia GPUDirect 9 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1041 1
Microsoft Windows 16830 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1442 1
Платонов Сергей 13 1
Авраменко Андрей 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 165082 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57323 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2650 1
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