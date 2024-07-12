«DатаРу» обновила модельный ряд СХД для искусственного интеллекта

Российский вендор технологических решений и сервисов «DатаРу» расширил продуктовый портфель базового оборудования для искусственного интеллекта и начал производство новых моделей СХД «ДатаРу ИСФ». В модельный ряд вошли три системы с высокой производительностью – ИСФ 910, 710 и 210 – под разный спектр требований и задач. Об этом CNews сообщили представители «DатаРу».

Линейка «ДатаРу ИСФ» подходит для обучения нейросетей, а также обработки больших данных за счет поддержки технологии прямого доступа NVIDIA GPUDirect и протокола NFSoRDMA (Network File System over Remote Direct Memory Access). Это позволяет сократить издержки при обмене данными, увеличить скорость их передачи, а также повысить пропускную способность систем при более низкой нагрузке на центральный процессор.

Система «ДатаРу ИСФ» представляет собой горизонтально масштабируемое кластерное файловое хранилище данных. Каждый узел этой системы имеет свои процессоры, память, диски, порты ввода-вывода. Количество узлов в кластере может варьироваться от 3 до 252.

Флагманская модель линейки «ДатаРу ИСФ910» создана на базе двух процессоров Intel Xeon Gold четвертого поколения (Sapphire Rapids) в форм-факторе 2U и объемом оперативной памяти 512 ГБ. Каждый узел может поддерживать до 24 SSD-накопителей с интерфейсом SFF NVMe. За счет сочетания высокой производительности и емкости СХД модель ИСФ 910 подойдет для хранения больших объемов данных, а также использования в крупных дата-центрах.

Модели «ДатаРу ИСФ710» и «ДатаРу ИСФ210» представляют собой сбалансированные решения для выстраивания ИТ-ландшафта в средних и малых компаниях. Они подходят для задач виртуализации, работы с большими данными. Обе СХД выполнены в форм-факторе 1U и, как и флагманское решение, работают на процессоре Intel Xeon Gold четвертого поколения (Sapphire Rapids) – ИСФ 710 поддерживает два ЦПУ, а ИСФ 210 – один.

СХД «ДатаРу ИСФ710» имеет объем оперативной памяти 512 ГБ, поддерживает до 10 SSD-накопителей NVMe общей емкостью до 307 ТБ на узел и общей вместимостью кластера до 77 ПБ. Модель СХД «ДатаРу ИСФ210» представляет собой оптимальное решение с точки зрения цены и мощности – поддерживает 128 ГБ оперативной памяти, работу до четырех SSD NVMe емкостью до 61 ТБ на узел, а также общей вместимостью кластера до 15 ПБ.

«Внедрение искусственного интеллекта – одна из основных технологических задач государственной политики на ближайшие годы в России. Технология полностью поменяла наши представления об эффективных подходах к работе, перспективах и возможностях. Линейка СХД «ДатаРу ИСФ» демонстрирует высокие результаты в разных ИИ-задачах, в том числе обеспечивая бесперебойную работу систем во время инференса моделей, а также функционирование многопользовательской среды. Использование в моделях надежных компонентов от глобальных вендоров и локализация производства в России делает оборудование «DатаРу» оптимальным решением на отечественном рынке с прогнозируемыми сроками поставок и полноценным сервисным обслуживанием», – сказал Андрей Авраменко, менеджер по продукту СХД «DатаРу».