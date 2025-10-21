Разделы

Авраменко Андрей


СОБЫТИЯ


21.10.2025 Андрей Авраменко назначен директором департамента корпоративных продуктов в Tera IT Distributor 1
14.08.2024 «DатаРу» представила новую линейку СХД «ДатаРу ОД» для надежной работы с данными и бизнес-приложений 1
12.07.2024 «DатаРу» обновила модельный ряд СХД для искусственного интеллекта 1
03.07.2024 «DатаРу» представила новые модели СХД для крупных предприятий 1
31.05.2024 DатаРу расширила серию СХД «ДатаРу ПС» обновленной моделью с более высокими показателями эффективности 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Авраменко Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 150 4
Intel Corporation 12491 2
Nvidia Corp 3693 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 706 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71823 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10018 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6609 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9752 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3485 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11826 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7308 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 760 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17147 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21652 1
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 578 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1681 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5759 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 760 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2369 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25754 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33474 1
RDMA - Remote Direct Memory Access - Удалённый прямой доступ к памяти 43 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22542 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9106 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6179 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16906 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9226 1
NFSoRDMA - Network File System over Remote Direct Memory Access 3 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1388 3
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 302 1
DатаРу - ДатаРу ДД - серия СХД 1 1
Intel Sapphire Rapids - серия 10-нанометровых серверных чипов 28 1
DатаРу - ДатаРу ПР - ДатаРу ПС - ДатаРу ПВ - серия СХД 9 1
TLC SSD 3 1
DатаРу - ДатаРу БС - ДатаРу ОД - серия СХД 1 1
DатаРу - ДатаРу ИСФ - серия СХД 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 154782 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54406 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7956 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8178 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 908 1
