Разделы

ПО Бизнес Кадры
|

Андрей Авраменко назначен директором департамента корпоративных продуктов в Tera IT Distributor

Компания Tera IT Distributor объявляет о назначении Андрея Авраменко на должность директора департамента корпоративных продуктов. Об этом CNews сообщили представители Tera.

В новой роли Андрей будет отвечать за развитие ключевых направлений оборудования корпоративного класса — серверов, систем хранения данных и сетевых решений. В его зоне ответственности — построение эффективной продуктовой стратегии, формирование складской программы, повышение оборачиваемости направлений, а также развитие взаимодействия с вендорами и партнерами.

Под руководством Андрея департамент фокусируется на создании прозрачной системы управления продуктами, аналитике спроса и запасов, а также внедрении цифровых инструментов для повышения эффективности продаж и закупок.

tera700.jpg

Андрей Авраменко назначен директором департамента корпоративных продуктов в Tera IT Distributor

«Наша цель — сделать продуктовый портфель Tera одним из драйверов роста компании. Мы стремимся выстроить работу так, чтобы каждое направление приносило максимальную ценность партнерам и их конечным заказчикам», — сказал Андрей Авраменко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Урусов, Скала^р: Мы и до 2022 года успешно конкурировали с западными ПАК

Фонду высоких технологий Минобороны задолжал миллионы строитель федеральной трассы. Хозяин и гендиректор уже в бегах

CNews Analytics впервые опубликовал карты рынка ИТ-услуг и системной интеграции

Центробанк ищет, кто научит 500 его сотрудников писать промпты, генерировать ИИ-видео и рисовать цифровые аватары

Вячеслав Соколов, «БФТ-Холдинг»: ИИ не заменит закупщиков, но возьмет на себя шаблонные операции

Любимый россиянами бренд смартфонов пошел по стопам OnePlus. Выпущен ультрадешевый флагман с огромной батареей и крутой камерой

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные приложения для чтения на смартфоне: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще