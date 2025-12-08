Российский дизайн-центр оштрафовали на десятки миллионов за просрочку разработки «космического» процессора

Минпромторг оштрафовал дизайн-центр НТЦ «Модуль» на 53,4 млн руб. за просрочку освоения серийного производства процессора для построения бортовых вычислительных комплексов космических аппаратов нового поколения с элементами ИИ. Однако исполнитель собирается обжаловать претензию, т.к. задержка была вызвана санкциями и отсутствием в стране ключевых материалов для выполнения работ.

Процессор улетел в космос

Как выяснил CNews, освоение серийного производства управляющего процессора бортовых вычислительных комплексов для космических аппаратов нового поколения с элементами искусственного интеллекта задерживается. Научно-технический центр «Модуль» (НТЦ «Модуль»), ответственный за разработку, просрочил работы на 719 дней. Это следует из карточки контракта, опубликованной на портале госзакупок.

Согласно претензии Минпромторга, ведомство начислило НТЦ «Модуль» штраф в размере 53,4 млн руб. за просрочку. Просрочка длится с 11 ноября 2023 г. по 18 ноября 2025 г. И стоимость фактически исполненных обязательств «НТЦ Модулем» равна нулю, следует из претензии.

К третьему этапу работ, за которые и был выставлен штраф, относится изготовление опытных образцов процессора.

Санкции и обжалование

«Сложность реализуемых технологий и отсутствие в России ключевых материалов привели к срыву сроков выполнения работ, несмотря на своевременную готовность кристаллов, разработанных и произведенных АО НТЦ «Модуль», — как CNews представитель «Модуля».

По его данным, уведомление о готовности результатов было направлено в Минпромторг в июле 2025 г. Сейчас идет работа государственной комиссии по приемке результатов ОКР.

© uflypro / Фотобанк Фотодженика Минпромторг оштрафовал дизайн-центр за срыв сроков разработки чипа

«В настоящее время НТЦ «Модуль» ведет работу по обжалованию претензии Минпромторга о взыскании неустойки за просрочку выполнения обязательств по контракту, — отмечают в компании. — Просрочка была вызвана введением секторальных и экономических санкций недружественных государств в 2022 году и, как следствие, технологическими проблемами отечественных производителей комплектующих материалов».

Чип для бортовых вычкомплексов

«Модуль» должен был разработать управляющий процессор типа система-на-кристалле, содержащий интерфейсы для эффективного обмена данными с нейропроцессорами архитектуры NeuroMatrix и предназначенный для построения бортовых вычислительных комплексов космических аппаратов нового поколения с элементами ИИ.

Министерство заключило контракт с НТЦ «Модуль» на эти работы в ноябре 2020 г. Он должен быть завершен в декабре 2023 г. И ведомство уже штрафовало исполнителя на 46 млн руб. в апреле 2025 г. за срыв сроков.

Работы проводятся в рамках программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса».

Время просрочек

При этом это не первая просрочка «Модуля». Как писал CNews, «Модуль» на несколько лет просрочил выпуск двух новых чипов по госконтрактам с Минпромторгом. К ним относились «Разработка радиационно-стойкого процессора с архитектурой NeuroMatrix с плавающей точкой» (шифр «Обработка-И4») и «Разработка радиационно-стойкого процессора цифровой обработки сигналов семейства 1879ВМХ» (шифр «Обработка-27»).

Из-за просрочек Минпромторг обратился в суд с двумя исками, однако проиграл.

При этом НТЦ «Модуль» не единственная компания, которая задерживает исполнение госконтрактов на значительные сроки. CNews писал в ноябре 2025 г. о том, что министерство начислило штрафов ИТ-компаниям более чем на 500 млн руб. по этой же причине.

Чем известен НТЦ «Модуль»

НТЦ «Модуль» занимается проектированием микросхем, производством и испытанием радиоэлектронной аппаратуры, разработкой нейропроцессоров, навигационного оборудования и др.

По данным ЕГРЮЛ, НТЦ «Модуль» был зарегистрирован в Москве 26 августа 1992 г. Компания не раскрывает свои финансовые показатели.

В мае 2024 г. CNews писал о том, что «Росатом» хочет купить разработчика микроэлектроники НТЦ «Модуль».