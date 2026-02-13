Разделы

ФЦП Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса (2002-2006 годы) Модернизация и техническое перевооружение предприятий ОПК Федеральная целевая программа


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


13.02.2026 Предприятие «Ростеха» на шесть лет задержало серийный выпуск микрочипа для оборонки 1
09.12.2025 Власти хотят из-за санкций продлить срок действия госсубсидий на разработку чипов 1
08.12.2025 Российский дизайн-центр оштрафовали на десятки миллионов за просрочку разработки «космического» процессора 1
17.11.2025 Российский чип не вышел в серию. Штраф превысил сумму контракта 1
14.11.2025 Разработчик российских чипов оштрафован на 50 миллионов за срыв сроков создания процессора 1
13.05.2022 В России началось производство мобильных комплексов связи для силовиков. Их собирают на базе внедорожников 1
24.10.2006 Центр имени Хруничева готовится совершить глубокий маневр 2
17.10.2006 ГКНПЦ им. Хруничева ждет реорганизация 2
22.08.2005 Правительство РФ создает спутниковую корпорацию 1

Публикаций - 11, упоминаний - 15

ФЦП Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса (2002-2006 годы) и организации, системы, технологии, персоны:

Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Полет ПО ФГУП - Полет Производственное объединение 23 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3321 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 334 2
Ростех - Автоматика Концерн 1751 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1602 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 293 1
НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 57 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 395 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1226 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1846 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1040 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 167 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 208 1
AMD Xilinx 97 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 329 1
ЭЛАС НПО 16 1
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 240 1
Роскосмос РКС - Геофизика-Космос НПП 2 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 461 4
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Химмаш ОКБ - Конструкторское бюро химического машиностроения имени А.М. Исаева 7 4
Роскосмос - КБХА - Воронежский механический завод, ВМЗ 8 4
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 2
Boeing 1020 2
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 128 2
Lockheed Martin 767 2
ILS - International Launch Services 61 2
Space Transport 9 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1532 2
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 139 1
Полюс НПЦ - Научно-производственный центр 4 1
Ростех - Автоматика - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 42 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 54 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 55 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 489 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 241 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3520 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6348 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 4
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 71 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2828 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3122 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2095 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 745 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 262 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3419 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 282 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2203 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4830 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 438 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 494 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 166 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23236 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21812 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8397 3
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 401 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18766 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6219 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8149 2
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1190 2
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 639 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14910 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4548 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1630 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25707 1
Умные платформы 1883 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17181 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9876 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57493 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1533 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34039 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 629 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31995 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26113 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4156 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1093 1
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 429 1
PMIC - Power Management Integrated Circuit - технология интегральной схемы управления питанием 27 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22011 1
PLC - Programmable Logic Controller - ПЛК - Программируемый логический контроллер - PLD - Programmable Logic Device - ПЛИС - Программируемые логические интегральные схемы 60 1
Аналоговые технологии 2836 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1394 1
Транспорт - Автомобилестроение - внедорожники - off-road vehicle - внедорожные транспортные средства 190 1
Оповещение и уведомление - Notification 5390 1
Прогресс РКЦ - Ресурс-П - серия российских гражданских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 21 2
Космодром Байконур 1071 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3443 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 117 2
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 93 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Ангара - семейство российских ракет-носителей с кислородно-керосиновыми двигателями 23 2
РЦКС - KazSat - КазСат - телекоммуникационный геостационарный спутник 72 2
Sollers УАЗ - УАЗ Патриот 8 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 992 1
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 30 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1240 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 203 1
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 38 1
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 56 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 379 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 161 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 169 1
Toyota Land Cruiser 28 1
FreePik 1512 1
Тимошенко Александр 11 2
McKenna Frank - Маккенна Фрэнк 2 2
Путин Владимир 3387 2
Фрадков Михаил 160 2
Нестеров Владимир 30 2
Сахненко Сергей 90 1
Мантуров Денис 122 1
Покровский Иван 133 1
Бойко Алексей 110 1
Мовтян Борис 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 158448 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46124 6
Россия - СФО - Омская область - Омск 1222 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8228 4
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 248 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53595 3
Казахстан - Республика 5847 2
Земля - планета Солнечной системы 10695 2
Германия - Федеративная Республика 12964 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1636 2
Великобритания - Виргинские Острова 241 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2444 1
Япония 13569 1
Норвегия - Королевство 1834 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1647 1
Франция - Французская Республика 8006 1
Китай - Тайвань 4147 1
Украина 7815 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1076 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1014 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 916 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 128 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31964 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8912 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55075 6
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2267 5
ОКР - Опытно-конструкторские работы 212 3
ФЦП Федеральная космическая программа России - ФЦП ФКП - Федеральная целевая программа 129 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5975 3
ТЭО - технико-экономическое обоснование 57 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 2
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 319 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10759 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6692 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6381 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7808 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2075 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1180 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4916 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8384 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2702 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 373 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 857 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 1
Импортозамещение - параллельный импорт 566 1
Приватизация - форма преобразования собственности 536 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 815 1
Физика Земли - Геофизика - Geophysics 139 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 543 1
Правительство РФ - Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации - Концепция технологического развития России 52 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1169 1
Роскосмос - Сибпромпроект - Государственный сибирский институт 1 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 170 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 109 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419306, в очереди разбора - 726262.
Создано именных указателей - 190541.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

