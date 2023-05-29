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Транспорт Топливо Контроль топлива СКЗиТ системы контроля загрузки и топлива



29.05.2023 Асфальтобетонный завод из Вологды сократил на 15% расходы на топливо с помощью терминалов спутникового мониторинга

дически возникали простои из-за несвоевременного подвоза или того, что емкости для хранения топлива не могли вместить весь заказанный объем. Об этом CNews сообщили представители Galileosky. Дизельное топливо на заводе используется для сушки и нагрева инертных материалов, а также для подогрева битума и выработки асфальта. Для сбора и обработки информации об уровне топлива специалисты «ГЛОНАС
09.01.2023 Лесозаготовительная компания сократила расходы на топливо с помощью оборудования пермского разработчика Galileosky

чики с терминалами Galileosky на транспортные средства одного из лидеров целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей отрасли. Решение по отслеживанию данных помогло заказчику оптимизировать затраты на топливо. Об этом CNews сообщили представители Galileosky. Лесозаготовительные предприятия сталкиваются с проблемами в передаче данных с транспорта, так как работы зачастую проходят в лесу вдали
15.12.2022 ГК «Цифра» представила систему для контроля загрузки и топлива карьерных самосвалов с возможностью интеграции ИИ

«Вист групп» (входит в ГК «Цифра») объявила о запуске модернизированной версии системы контроля загрузки и топлива (СКЗиТ) для карьерных самосвалов. Она включает в себя методы оперативного контроля технического состояния конструкции самосвала на базе цифровых моделей. Ключевые эффекты новой модификации — это
18.04.2022 Топливная компания ТВЭЛ внедрит систему проверки технической документации на базе искусственного интеллекта

к как собственный ИТ-продукт ТВЭЛ», – отметил директор по цифровизации АО ТВЭЛ Евгений Гаранин. *** Топливная компания «Росатома» ТВЭЛ (Топливный дивизион госкорпорации «Росатом») включает пред
11.04.2022 «Едадил» начал показывать цены и скидки на топливо на АЗС

В приложении сервиса «Едадил» теперь можно посмотреть цены и скидки на топливо на АЗС, которые подключены к «Яндекс заправкам». Это больше 8,5 тыс. станций по всей стране — в том числе заправки сетей «Роснефть», «Нефтьмагистраль», «Башнефть» и «Татнефть». До сих п
27.05.2021 «Яндекс.заправки» запустили аккаунт для бизнеса

дной банковской карты. При этом водителям компаний не требуются никакие топливные карты. Оплачивать топливо они могут в любом из приложений: «Яндекс.заправки», «Яндекс.карты» или «Яндекс.навига
14.05.2021 МТС и «Лукойл» объявили о запуске первой в России единой подписки на топливо и цифровые сервисы

в приложении МТС Cashback для абонентов пилотных регионов с 14 мая текущего года. Размер скидки на топливо для подписчиков составит 10%. Также пользователи бесплатно получат набор цифровых сер
13.10.2020 «Ситимобил» создаст топливную платформу

ей, занимающейся развитием программы внутри своего сервиса. Это станет единым решением по снабжению топливом, по первым оценкам, для более чем 30 млн автомобилей, задействованных в сервисах зак
12.05.2020 Новому реактивному двигателю не нужно топливо

е эксперимента было продемонстрировано, что при одинаковом потреблении электроэнергии тяговая сила нового плазменного двигателя сопоставима с тягой обычных реактивных двигателей, использующих горючее топливо. Следовательно, такой двигатель, работающий без загрязняющих атмосферу выбросов углерода, может найти применение в электросамолетах. Сейчас в них применяют винтовые двигатели. Результат
12.02.2020 «Алиса» научилась оплачивать топливо в «Яндекс.Заправках»

,6 тыс. АЗС по всей стране, в том числе «Шелл», «Татнефть», ЕКА, «Нефтьмагистраль» и «Петербургская топливная компания».
14.11.2019 «Связной» запустил продажу топливных карт

вать топливные карты для физических лиц в своих магазинах. До конца 2020 г. в магазинах ритейлера планируется оформить 500 тыс. карт. Топливная карта дает возможность получить ее обладателю скидку на топливо в размере 5%, а при каждой десятой заправке — 10% в более 15 тыс. АЗС на территории России, среди которых «Газпромнефть», Shell, Eka и E100. Стоимость карты в «Связном» составляет 350 р
21.10.2019 Машина с листьями сможет производить топливо и воздуха

университета создали уникальное устройство, похожее по принципу действия на лист растения. Изобретение преобразует с помощью энергии солнца углекислый газ в синтез-газ, из которого можно производить топливо или сырье для химической промышленности. Базовая структура искусственного «листа» состоит и двух светопоглощающих молекул и кобальтосодержащего катализатора. Устройство погружается в во
25.06.2019 Bosch займется выпуском водородных топливных элементов для автомобилей

ствует сеть из более чем 60 водородных заправочных станций, и их количество будет расти. Водородное топливо обеспечивает комфортный процесс заправки, так как пополнение запасов в баках занимает
07.06.2019 «Яндекс.Такси» и «Газпром газомоторное топливо» переведут автомобили партнеров на природный газ

Партнёры «Яндекс.Такси» смогут использовать экологически чистый природный газ в качестве топлива «Яндекс.Такси» и «Газпром газомоторное топливо» заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве — партнёры «Яндекс.Такси» смогут использовать экологически чистый природный газ в качестве топлива, что позволит в несколько раз сниз
24.12.2018 Сбербанк и «Газпром нефть» предоставили клиентам АЗС возможность оплатить топливо в смартфоне

нии «Газпром нефть» позволит автомобилистам-держателям банковских карт осуществлять заправку машины топливом быстро (без очередей) и безопасно (с помощью банковской карты, сервисов Apple Pay).

30.11.2018 В конкурсах Up Great по разработке водородных топливных элементов примут участие 12 команд

ств», – сказал председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов. «Разработка автономных источников энергии – ключ к преодолению технологических барьеров. Возможно, мы найдем решение в водородных топливных элементах, и наши компании и разработчики смогут занять передовые позиции на международных рынках беспилотников. Ведь подписано уже правительственное постановление о проведении экспер
08.08.2018 «Яндекс.Драйв» купил мобильного заправщика. Теперь он не обслуживает других клиентов

Покупка «Топливо в бак» Каршеринг «Яндекс.Драйв» приобрел стартап «Топливо в бак», который занимается мобильной доставкой топлива, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщени
20.10.2016 «Нефтемашстрой» сократил затраты на топливо с внедрением Omnicomm Online

Внедрение мониторинга транспорта Omnicomm Online позволило компании «Нефтемашстрой» за 8 месяцев эксплуатации сократить затраты на топливо на 35%, сообщили CNews в компании Omnicomm. Реализацией проекта занимался партнер Omnicomm в республике Коми — компания «Вега». Проект получил свое развитие в начале 2015 г. — тогда пер
26.04.2016 В Omnicomm Online интегрирован процессинг топливных карт

нии FleetCor) является дополнительным инструментом для контроля водителей и управления затратами на топливо. Используя сводный отчет, а также сравнительную аналитику заправок по топливным карта
04.04.2016 Система «Скаут» помогла строительной компании «Гермес» сократить расходы на топливо в два раза

периодами предшествующего года. Мы сразу выявили тех сотрудников, которые осуществляют махинации с топливом, и пресекли дальнейшее повторение подобных случаев», – комментирует Владимир Лапин,

14.03.2016 «Молвест» за счет системы мониторинга транспорта Omnicomm Online на 25% сократил расходы на топливо

Российский холдинг «Молвест» (торговая марка «Вкуснотеево»), управляющая несколькими предприятиями молочной промышленности, за счет мониторинга транспорта Omnicomm Online сократил расходы на топливо на 25%. Omnicomm Online – решение позволяющее своему владельцу отслеживать перемещение автотранспорта с помощью спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS, его работу, расход горючего и ряда других
17.02.2016 СЭД Directum внедрена в «Газпром газомоторное топливо»

Компания «Газпром газомоторное топливо» перешла на систему электронного документооборота и управления взаимодействием Directum. Об этом CNews сообщили в компании Directum. В рамках проекта специалисты Directum автоматизирова
04.09.2015 «Виалон Ойл» разработала решение биллинга топливных карт, интегрированное с системой спутникового мониторинга Wialon

Компания «Виалон Ойл», которая занимается дистрибуцией топливных карт и интеграцией различных систем процессинга топливных карт с системой спутникового мониторинга Wialon, разработала специализированный программный продукт Wialon Oil — билли
23.07.2015 ГК «Скаут» представила решение для контроля работы топливозаправщиков

топливом и учитывать заправки водителей на основе данных системы спутникового мониторинга «Скаут». Топливозаправщики активно задействованы в работе строительных организаций, коммунальных и дор
05.11.2014 Найден способ "холодного сжигания" авиатоплива

Минтер Топливные элементы преобразуют энергию в электричество в результате химической реакции между топливом и кислородсодержащим "донором" — обычно это воздух.  Если обеспечить непрерывный пот
15.05.2014 «БПЦ Банковские Технологии» представили решение для топливных компаний

ние SmartVista for Fuel Retailers, позволяющее топливным компаниям получать дополнительную прибыль, оперативно реагируя на изменения рыночной ситуации. Данное решение обеспечивает выпуск и процессинг топливных карт, разработку комплексных программ лояльности и контроль платежных операций. Более того, SmartVista for Fuel Retailers может быть интегрировано с различными сторонними системами, с
16.10.2013 Домашний генератор: бесплатное топливо и электричество

топлива, например в отопительных котлах. Также, его можно превратить в жидкие углеводороды, то есть топливо для автомобиля или сырье для химической промышленности. Водород и вовсе универсальное
02.10.2013 «Топливная Процессинговая Компания» внедряет систему управления программой лояльности вместе с «Техносерв Консалтингом»

сетях АЗС, принадлежащих партнерам ТПК. Также использование ИТ-системы поможет увеличить продажи в сетях АЗС за счет проведения целевых маркетинговых акций, сообщили CNews в «Техносерв Консалтинге». «Топливная Процессинговая Компания» является оператором расчетов по бонусным картам сетей АЗС. В настоящее время ТПК поддерживает операции свыше 1,6 тыс. АЗС партнеров, а к 2020 г. количество та
18.09.2013 Умные часы, топливные ячейки и ноутбуки-перевертыши: обзор выставки IFA 2013

и из разных источников появлялась информация о разработке батарей для мобильных устройств на основе топливных элементов. Сегодня эта тема не утратила актуальности, но анонсов о конкретных проду
16.09.2013 Пентагон отобрал дешевое топливо у самолетов Google

Основатели и руководители Google Ларри Пейдж (Larry Page) и Сергей Брин (Sergey Brin) лишились возможности приобретать у Министерства обороны США топливо для своих самолетов по сниженной цене, сообщает Wall Street Journal. Пейдж и Брин владеют флотилией самолетов, включающей Boeing 767, Boeing 757 и четыре небольших самолета бизнес-класс
22.07.2013 Создан рекордный катализатор для топливных элементов

ая активность в отношении ORR считается одним из основных препятствий для успешной коммерциализации топливных элементов на основе. Топливные элементы на основе протонообменных мембран (PEMFC) и
04.07.2013 GM и Honda будут совместно развивать технологию топливных элементов нового поколения

General Motors и Honda объявили о подписании соглашения о совместной разработке систем топливных элементов и технологий хранения водорода следующего поколения сроком до 2020 г. Плодотворному сотрудничеству между компаниями поможет обмен опытом, экономия за счет роста производства
25.06.2013 Дешевый висмут превращает CO2 в топливо

в скором времени благодаря дешевым катализаторам и солнечной энергии мы будем заправлять автомобили топливом, полученным из углекислого газа Использование солнечной энергии для производства топ
06.06.2013 Создана графен-йодная топливная ячейка без платины

ов и автомобилей, до зарядки мобильных телефонов. При этом может использоваться экологически чистое топливо - водород. К сожалению, до сих пор массовое внедрение данной технологии сдерживается

26.02.2013 Медь поможет превратить углекислый газ в топливо

По оценкам специалистов из Университета штата Техас в Арлингтоне, новая технология поможет производить топливо из "дармового" сырья, да еще при этом и очищать окружающую среду от CO2. Ее секрет заключается в использовании наностержней из кристаллитов оксида мед Cu2O, покрытых другим оксидом меди
30.01.2013 Топливные элементы для автомобилей объединили Ford, Daimler и Nissan

Партнерство по совместной разработке автомобилей на топливных элементах к 2017 году служит сигналом о возобновлении интереса к водородным автомоб
19.12.2012 Суперкомпьютер раскрыл тайну превращения дерева в топливо

иомасло – предшественник биотоплива и других полезных веществ. Неожиданное открытие может помочь в создании высокоэффективных технологий превращения дешевой биомассы, вроде отходов деревообработки, в топливо. Целлюлоза - самое распространенное органическое соединение на Земле. Это основной структурный компонент клеточных стенок растений, который можно превратить во множество полезных продук
18.12.2012 «Лукойл-Интер-Кард» внедрил единый процессинг по всем видам банковских, топливных карт и карт лояльности

) — дочерняя компания «Лукойл», оператор по развитию и эксплуатации системы безналичных расчетов за топливо на АЗС «Лукойл» с использованием пластиковых карт — и международный разработчик ИТ-ре
27.11.2012 Энергия из болота: микробные топливные элементы

Найден неожиданный источник новой, экологически чистой энергии – завод микробных топливных элементов, который может генерировать электроэнергию из естественного взаимодействия между живыми корнями растений и почвенными бактериями, то есть добывать электричество из самых обы
12.11.2012 Сахар превратили в дизтопливо

Ученые из Калифорнийского университета реанимировали "заброшенную" технологию превращения крахмала во взрывчатку и с ее помощью создали процесс, позволяющий производить дизельное топливо. Методика производства дизельного топлива из продуктов бактериального брожения была разработана химиком Хаимом Вейцманом почти 100 лет назад. Она позволяет производить сочетание продукт

Публикаций - 1506, упоминаний - 1766

Транспорт замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

7510 41
Toshiba Corporation 2904 41
Омникомм - Omnicomm 164 37
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10426 34
Yandex - Яндекс 6318 34
Microsoft Corporation 23942 26
Sony 6477 24
SpaceX - Space Exploration Technologies 204 22
SAP SE 5067 21
IBM - International Business Machines Corp 9311 20
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1756 19
Google LLC 11301 18
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1131 18
Samsung Electronics 9909 18
Hitachi - Хитачи 1453 18
Apple Inc 11548 18
Галактика - Корпорация 1433 18
СКАУТ 75 17
Ростех - Автоматика Концерн 1530 16
Цифра ГК 2241 15
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2627 15
Oracle Corporation 6465 15
Lenovo Motorola 3489 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8344 14
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7581 14
АйТи 1327 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10579 12
АйТи-Ойл 32 11
РНТ - Русские Навигационные Технологии 130 11
Siemens AG - Siemens Group 2547 11
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1137 10
АвтоТрекер 98 10
AMD - Advanced Micro Devices 3971 10
Fujitsu 2024 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1401 9
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 600 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3167 9
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1568 9
Intel Corporation 11841 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5629 9
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6728 336
Boeing 990 41
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 141 36
Газпром ПАО 1210 28
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6368 22
Газпром нефть 541 21
Honda Motor Company 230 21
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 436 19
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 456 18
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 432 18
Роснефть НК - нефтяная компания 497 15
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 14
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 59 13
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 616 13
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 180 12
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 600 12
Lockheed Martin 751 11
ЕКА Топливная компания 139 11
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 410 11
Visa International 1907 10
BMW Group 423 9
BP - British Petroleum 181 9
Royal Dutch Shell - Шелл 196 9
Роскосмос - Байконур ФКЦ - Федеральный космический центр 85 9
Магнит - Тандер - сеть магазинов 720 9
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 9
Татнефть 215 8
Лукойл Интер Кард - Ликард - Лукойл АЗС 19 8
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 454 8
Hyundai Motor Company 349 8
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 417 8
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 399 8
Northrop Grumman - Scaled Composites 31 8
Транснефть 280 8
Ford 399 7
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 261 7
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 163 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1806 7
Нефтьмагистраль ТД 12 7
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 309 7
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3382 131
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1735 72
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1725 46
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 882 36
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1761 32
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2806 25
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5386 24
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 600 22
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4636 20
Президент Российской Федерации 3965 18
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5027 18
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1138 17
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 513 17
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1243 15
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1377 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2193 14
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3085 12
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U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1098 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1283 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10155 10
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США 570 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4089 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2672 9
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 485 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3129 8
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 387 8
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 589 8
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Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 245 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2571 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3271 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1282 6
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 211 5
Правительство Москвы 2131 5
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 97 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 739 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 572 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 105 5
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 5
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 18
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6172 12
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 62 6
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2639 4
Greenpeace - Гринпис 119 3
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 67 2
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 42 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 176 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 93 2
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 33 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 2
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 16 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 241 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 49 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
Союз нефтегазопромышленников России 5 1
IRENA - International Renewable Energy Agency - Международное агентство по возобновляемым источникам энергии 3 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 19 1
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 40 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 201 1
TIA - Telecommunications Industry Association 88 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1385 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 197 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 15 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 60 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 66 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 266 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 276 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57471 222
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27600 151
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10765 151
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8971 141
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11122 133
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42997 123
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 2535 98
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13208 94
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26411 83
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6673 80
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13657 63
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2725 62
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13410 56
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14818 55
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11502 54
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18737 49
СКИМ - системы контроля и мониторинга 1924 49
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4546 48
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15317 47
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27248 47
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8884 45
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4383 45
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8789 44
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14309 44
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22435 43
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2728 42
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22441 41
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2066 40
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23116 40
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9474 39
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10652 39
Энергетика - Реактор - устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.) 241 39
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling 937 38
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей 4032 36
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9569 36
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8591 35
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19560 35
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7787 34
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23132 34
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 1906 34
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1506 90
РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 56
Космодром Байконур 1055 52
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2576 42
CERN LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 390 34
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4829 33
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 463 31
Microsoft Windows 2000 8661 31
Яндекс.Заправки 24 22
Google Android 13242 21
Омникомм - Omnicomm Online 57 17
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 635 16
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 145 14
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 113 14
Apple iPhone 6 4862 13
Яндекс.Карты и Транспорт 430 13
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2152 13
Apple iOS 7241 12
Омникомм - Omnicomm LLS 30 12
Microsoft Windows 14902 11
СКАУТ Безопасное вождение 24 11
Apple iPhone - серия смартфонов 6809 11
NASA Atlantis - многоразовый транспортный космический корабль НАСА 134 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2996 10
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 374 9
Linux OS 8909 9
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 120 9
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 143 9
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 162 8
NVision Барьер 587 8
СКАУТ Платформа 23 8
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 99 8
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 203 7
Microsoft Office 3563 7
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Endeavour Space Shuttle Endeavour - Orbiter Vehicle Designation - Индевор шаттл 86 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4507 7
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-95 - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 48 7
Яндекс Go - Яндекс.Такси 506 7
Google Play - Google Store - Android Market 3122 6
Depositphotos - фотобанк 423 6
Емельянов Станислав 67 18
Путин Владимир 2894 11
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 279 10
Левкевич Михаил 60 10
Bush George - Буш Джордж 304 8
Прудников Артём 8 7
Маленченко Юрий 58 5
Кириенко Сергей 148 5
Чубайс Анатолий 208 5
Нечаев Иван 60 5
Волков Сергей 69 4
Иванов Сергей 374 4
Баденков Антон 4 4
Фрадков Михаил 160 4
Шалманов Сергей 201 4
Wright (brothers) - Райт (братья) 32 4
Попова Мария 140 4
Frechette Luc - Фрешет Люк 4 4
Whitson Peggy - Уитсон Пегги 50 4
Кононенко Олег 40 4
Прудников Роман 4 4
Погосян Михаил 20 4
Буторин Дмитрий 14 3
Висневский Юрий 13 3
Рахманов Максим 47 3
Андронов Андрей 10 3
Кириенко Владимир 134 3
Падалка Геннадий 22 3
Gates William Henry - Гейтс Билл 902 3
Песков Дмитрий 99 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 383 3
Котов Иван 11 3
Попов Анатолий 116 3
Степаненко Игорь 6 3
Мишустин Михаил 564 3
Milton Trevor - Милтон Тревор 3 3
Добровольский Юрий 5 3
Tesla Nikola - Тесла Никола 13 3
Паньков Борис 15 3
Гаранин Евгений 31 3
Россия - РФ - Российская федерация 130427 514
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50704 451
Земля - планета Солнечной системы 10073 223
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40067 182
Солнце - звезда Солнечной системы 4966 147
Япония 13074 111
Европа 21268 110
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13794 80
Уран - планета Солнечной системы 535 78
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15810 75
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13079 75
Германия - Федеративная Республика 12336 69
США - Калифорния 4541 64
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15871 64
Солнечная система - Solar system 2469 62
Луна - спутник Земли 1452 57
Франция - Французская Республика 7659 51
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6701 46
Казахстан - Республика 5188 39
Индия - Bharat 5209 36
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2724 36
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн 687 35
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1284 35
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13589 35
Южная Корея - Республика 6406 30
Россия - СФО - Новосибирск 3887 29
Украина 7411 28
Иран - Исламская Республика Иран 1029 25
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3464 23
Бразилия - Федеративная Республика 2273 21
Италия - Итальянская Республика 4251 21
Канада 4764 20
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2427 20
Колумбия - Республика 520 19
Беларусь - Белоруссия 4919 19
Азия - Азиатский регион 5223 19
Израиль 2658 18
США - Колумбия - Вашингтон 1358 17
Африка - Африканский регион 3353 16
Антарктида - Антарктика - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 647 16
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16398 357
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9372 277
Водород - Hydrogenium - химический элемент 962 230
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25765 205
Энергетика - Energy - Energetically 4588 180
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 2905 158
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5199 151
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3662 150
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3602 148
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46434 146
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8182 142
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 5938 137
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4426 133
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44313 103
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4562 102
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция 503 95
Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 395 85
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1824 84
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2183 79
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1818 75
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21893 74
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4646 74
Водородная энергетика - Hydrogen energy 149 69
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1365 63
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3620 57
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 435 56
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14950 55
Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 396 50
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4987 47
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1254 46
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 809 45
Молекула - Molecula 1044 45
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 440 45
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7638 44
Ботаника - Растения - Plantae 942 42
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9202 41
Газы - Природный газ - Natural gas - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 187 40
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9945 39
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 221 38
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8807 38
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11066 52
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2679 51
CNews RND - R&D.CNews 2273 27
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5822 27
Казахстан Сегодня 308 25
New Scientist 1447 22
AP - Associated Press 1994 16
Future - Space.com 195 15
Phys.org 972 14
TerraDaily 141 8
Space Daily 528 7
Nature 801 7
NE Asia Online 313 7
CNews - ZOOM.CNews 1798 7
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 511 7
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NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 6
РИА Новости 841 6
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 178 6
SpaceDaily - Space Daily 187 6
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 839 6
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AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 637 5
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Ananova 250 4
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CNews - Auto.CNews 51 3
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Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 175 3
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 3
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 135 3
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Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1260 2
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DWPI - Derwent World Patents Index 1 1
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РАН - Российская академия наук 1741 17
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 516 15
PU - Purdue University - Университет Пердью 137 8
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 257 7
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 107 6
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 6
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 132 6
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 241 6
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 74 6
University of Cambridge - Кембриджский университет 248 6
Columbia University - Колумбийский университет 152 5
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 543 5
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 250 5
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 74 5
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 78 5
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 139 4
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 4
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 224 4
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 53 4
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 155 4
UQ - The University of Queensland - Квинслендский университет - Университет Квинсленда 35 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 794 4
ДГУ - Дагестанский государственный университет 68 4
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 120 4
SNU - Seoul National University - Национальный университет Сеула - Сеульский национальный университет 30 4
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 216 3
Росатом - Наука и инновации АО - НИИАР ГНЦ - Дмитровградский ГНЦ - Научно-исследовательский институт атомных реакторов Государственный научный центр 9 3
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 3
University of Oxford - Оксфордский университет 195 3
UWE Bristol - University of the West of England Bristol - Университет западной Англии 7 3
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 65 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 274 3
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 113 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 263 3
University of Bristol - Бристольский университет 80 3
UGA - University of Georgia - Университет штата Джорджия 31 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 447 3
Росатом - ВНИИНМ - Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара 17 3
Keio University - Университет Кэйо 5 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 26
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1142 8
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 364 8
День молодёжи - 27 июня 715 7
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2218 7
CeBIT 611 6
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 496 5
Mondial de l'Automobile - Paris Motor Show - Парижский автосалон 12 5
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 5
Global Energy Prize - Глобальная энергия - Международная премия 25 4
МАКС - Международный авиационно-космический салон 220 4
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 219 4
Google Lunar X Prize - GLXP 15 3
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 65 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 993 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 904 3
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День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 1
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ИнфоКом 89 1
Space Tech Expo - Spacecraft Technology Expo 2 1
JHFC - Japan hydrogenand Fuel Cell Demonstration Project 1 1
Высокие технологии XXI века 74 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 86 1
Microsoft Dynamics AX Forum 27 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 696 1
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SAP Coach Jam 1 1
Tech Breakthrough - AgTech Breakthrough Awards - Agriculture Technology Breakthrough Awards 2 1
Russian DC Awards - Russian Data Center Awards 7 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 395 1
ExpoElectronica - ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 19 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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