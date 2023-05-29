Транспорт Топливо Контроль топлива СКЗиТ системы контроля загрузки и топлива

Асфальтобетонный завод из Вологды сократил на 15% расходы на топливо с помощью терминалов спутникового мониторинга дически возникали простои из-за несвоевременного подвоза или того, что емкости для хранения топлива не могли вместить весь заказанный объем. Об этом CNews сообщили представители Galileosky. Дизельное топливо на заводе используется для сушки и нагрева инертных материалов, а также для подогрева битума и выработки асфальта. Для сбора и обработки информации об уровне топлива специалисты «ГЛОНАС

Лесозаготовительная компания сократила расходы на топливо с помощью оборудования пермского разработчика Galileosky чики с терминалами Galileosky на транспортные средства одного из лидеров целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей отрасли. Решение по отслеживанию данных помогло заказчику оптимизировать затраты на топливо. Об этом CNews сообщили представители Galileosky. Лесозаготовительные предприятия сталкиваются с проблемами в передаче данных с транспорта, так как работы зачастую проходят в лесу вдали

ГК «Цифра» представила систему для контроля загрузки и топлива карьерных самосвалов с возможностью интеграции ИИ «Вист групп» (входит в ГК «Цифра») объявила о запуске модернизированной версии системы контроля загрузки и топлива (СКЗиТ) для карьерных самосвалов. Она включает в себя методы оперативного контроля технического состояния конструкции самосвала на базе цифровых моделей. Ключевые эффекты новой модификации — это

Топливная компания ТВЭЛ внедрит систему проверки технической документации на базе искусственного интеллекта к как собственный ИТ-продукт ТВЭЛ», – отметил директор по цифровизации АО ТВЭЛ Евгений Гаранин. *** Топливная компания «Росатома» ТВЭЛ (Топливный дивизион госкорпорации «Росатом») включает пред

«Едадил» начал показывать цены и скидки на топливо на АЗС В приложении сервиса «Едадил» теперь можно посмотреть цены и скидки на топливо на АЗС, которые подключены к «Яндекс заправкам». Это больше 8,5 тыс. станций по всей стране — в том числе заправки сетей «Роснефть», «Нефтьмагистраль», «Башнефть» и «Татнефть». До сих п

«Яндекс.заправки» запустили аккаунт для бизнеса дной банковской карты. При этом водителям компаний не требуются никакие топливные карты. Оплачивать топливо они могут в любом из приложений: «Яндекс.заправки», «Яндекс.карты» или «Яндекс.навига

МТС и «Лукойл» объявили о запуске первой в России единой подписки на топливо и цифровые сервисы в приложении МТС Cashback для абонентов пилотных регионов с 14 мая текущего года. Размер скидки на топливо для подписчиков составит 10%. Также пользователи бесплатно получат набор цифровых сер

«Ситимобил» создаст топливную платформу ей, занимающейся развитием программы внутри своего сервиса. Это станет единым решением по снабжению топливом, по первым оценкам, для более чем 30 млн автомобилей, задействованных в сервисах зак

Новому реактивному двигателю не нужно топливо е эксперимента было продемонстрировано, что при одинаковом потреблении электроэнергии тяговая сила нового плазменного двигателя сопоставима с тягой обычных реактивных двигателей, использующих горючее топливо. Следовательно, такой двигатель, работающий без загрязняющих атмосферу выбросов углерода, может найти применение в электросамолетах. Сейчас в них применяют винтовые двигатели. Результат

«Алиса» научилась оплачивать топливо в «Яндекс.Заправках» ,6 тыс. АЗС по всей стране, в том числе «Шелл», «Татнефть», ЕКА, «Нефтьмагистраль» и «Петербургская топливная компания».

«Связной» запустил продажу топливных карт вать топливные карты для физических лиц в своих магазинах. До конца 2020 г. в магазинах ритейлера планируется оформить 500 тыс. карт. Топливная карта дает возможность получить ее обладателю скидку на топливо в размере 5%, а при каждой десятой заправке — 10% в более 15 тыс. АЗС на территории России, среди которых «Газпромнефть», Shell, Eka и E100. Стоимость карты в «Связном» составляет 350 р

Машина с листьями сможет производить топливо и воздуха университета создали уникальное устройство, похожее по принципу действия на лист растения. Изобретение преобразует с помощью энергии солнца углекислый газ в синтез-газ, из которого можно производить топливо или сырье для химической промышленности. Базовая структура искусственного «листа» состоит и двух светопоглощающих молекул и кобальтосодержащего катализатора. Устройство погружается в во

Bosch займется выпуском водородных топливных элементов для автомобилей ствует сеть из более чем 60 водородных заправочных станций, и их количество будет расти. Водородное топливо обеспечивает комфортный процесс заправки, так как пополнение запасов в баках занимает

«Яндекс.Такси» и «Газпром газомоторное топливо» переведут автомобили партнеров на природный газ Партнёры «Яндекс.Такси» смогут использовать экологически чистый природный газ в качестве топлива «Яндекс.Такси» и «Газпром газомоторное топливо» заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве — партнёры «Яндекс.Такси» смогут использовать экологически чистый природный газ в качестве топлива, что позволит в несколько раз сниз

Сбербанк и «Газпром нефть» предоставили клиентам АЗС возможность оплатить топливо в смартфоне нии «Газпром нефть» позволит автомобилистам-держателям банковских карт осуществлять заправку машины топливом быстро (без очередей) и безопасно (с помощью банковской карты, сервисов Apple Pay).

В конкурсах Up Great по разработке водородных топливных элементов примут участие 12 команд ств», – сказал председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов. «Разработка автономных источников энергии – ключ к преодолению технологических барьеров. Возможно, мы найдем решение в водородных топливных элементах, и наши компании и разработчики смогут занять передовые позиции на международных рынках беспилотников. Ведь подписано уже правительственное постановление о проведении экспер

«Яндекс.Драйв» купил мобильного заправщика. Теперь он не обслуживает других клиентов Покупка «Топливо в бак» Каршеринг «Яндекс.Драйв» приобрел стартап «Топливо в бак», который занимается мобильной доставкой топлива, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщени

«Нефтемашстрой» сократил затраты на топливо с внедрением Omnicomm Online Внедрение мониторинга транспорта Omnicomm Online позволило компании «Нефтемашстрой» за 8 месяцев эксплуатации сократить затраты на топливо на 35%, сообщили CNews в компании Omnicomm. Реализацией проекта занимался партнер Omnicomm в республике Коми — компания «Вега». Проект получил свое развитие в начале 2015 г. — тогда пер

В Omnicomm Online интегрирован процессинг топливных карт нии FleetCor) является дополнительным инструментом для контроля водителей и управления затратами на топливо. Используя сводный отчет, а также сравнительную аналитику заправок по топливным карта

Система «Скаут» помогла строительной компании «Гермес» сократить расходы на топливо в два раза периодами предшествующего года. Мы сразу выявили тех сотрудников, которые осуществляют махинации с топливом, и пресекли дальнейшее повторение подобных случаев», – комментирует Владимир Лапин,

«Молвест» за счет системы мониторинга транспорта Omnicomm Online на 25% сократил расходы на топливо Российский холдинг «Молвест» (торговая марка «Вкуснотеево»), управляющая несколькими предприятиями молочной промышленности, за счет мониторинга транспорта Omnicomm Online сократил расходы на топливо на 25%. Omnicomm Online – решение позволяющее своему владельцу отслеживать перемещение автотранспорта с помощью спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS, его работу, расход горючего и ряда других

СЭД Directum внедрена в «Газпром газомоторное топливо» Компания «Газпром газомоторное топливо» перешла на систему электронного документооборота и управления взаимодействием Directum. Об этом CNews сообщили в компании Directum. В рамках проекта специалисты Directum автоматизирова

«Виалон Ойл» разработала решение биллинга топливных карт, интегрированное с системой спутникового мониторинга Wialon Компания «Виалон Ойл», которая занимается дистрибуцией топливных карт и интеграцией различных систем процессинга топливных карт с системой спутникового мониторинга Wialon, разработала специализированный программный продукт Wialon Oil — билли

ГК «Скаут» представила решение для контроля работы топливозаправщиков топливом и учитывать заправки водителей на основе данных системы спутникового мониторинга «Скаут». Топливозаправщики активно задействованы в работе строительных организаций, коммунальных и дор

Найден способ "холодного сжигания" авиатоплива Минтер Топливные элементы преобразуют энергию в электричество в результате химической реакции между топливом и кислородсодержащим "донором" — обычно это воздух. Если обеспечить непрерывный пот

«БПЦ Банковские Технологии» представили решение для топливных компаний ние SmartVista for Fuel Retailers, позволяющее топливным компаниям получать дополнительную прибыль, оперативно реагируя на изменения рыночной ситуации. Данное решение обеспечивает выпуск и процессинг топливных карт, разработку комплексных программ лояльности и контроль платежных операций. Более того, SmartVista for Fuel Retailers может быть интегрировано с различными сторонними системами, с

Домашний генератор: бесплатное топливо и электричество топлива, например в отопительных котлах. Также, его можно превратить в жидкие углеводороды, то есть топливо для автомобиля или сырье для химической промышленности. Водород и вовсе универсальное

«Топливная Процессинговая Компания» внедряет систему управления программой лояльности вместе с «Техносерв Консалтингом» сетях АЗС, принадлежащих партнерам ТПК. Также использование ИТ-системы поможет увеличить продажи в сетях АЗС за счет проведения целевых маркетинговых акций, сообщили CNews в «Техносерв Консалтинге». «Топливная Процессинговая Компания» является оператором расчетов по бонусным картам сетей АЗС. В настоящее время ТПК поддерживает операции свыше 1,6 тыс. АЗС партнеров, а к 2020 г. количество та

Умные часы, топливные ячейки и ноутбуки-перевертыши: обзор выставки IFA 2013 и из разных источников появлялась информация о разработке батарей для мобильных устройств на основе топливных элементов. Сегодня эта тема не утратила актуальности, но анонсов о конкретных проду

Пентагон отобрал дешевое топливо у самолетов Google Основатели и руководители Google Ларри Пейдж (Larry Page) и Сергей Брин (Sergey Brin) лишились возможности приобретать у Министерства обороны США топливо для своих самолетов по сниженной цене, сообщает Wall Street Journal. Пейдж и Брин владеют флотилией самолетов, включающей Boeing 767, Boeing 757 и четыре небольших самолета бизнес-класс

Создан рекордный катализатор для топливных элементов ая активность в отношении ORR считается одним из основных препятствий для успешной коммерциализации топливных элементов на основе. Топливные элементы на основе протонообменных мембран (PEMFC) и

GM и Honda будут совместно развивать технологию топливных элементов нового поколения General Motors и Honda объявили о подписании соглашения о совместной разработке систем топливных элементов и технологий хранения водорода следующего поколения сроком до 2020 г. Плодотворному сотрудничеству между компаниями поможет обмен опытом, экономия за счет роста производства

Дешевый висмут превращает CO2 в топливо в скором времени благодаря дешевым катализаторам и солнечной энергии мы будем заправлять автомобили топливом, полученным из углекислого газа Использование солнечной энергии для производства топ

Создана графен-йодная топливная ячейка без платины ов и автомобилей, до зарядки мобильных телефонов. При этом может использоваться экологически чистое топливо - водород. К сожалению, до сих пор массовое внедрение данной технологии сдерживается

Медь поможет превратить углекислый газ в топливо По оценкам специалистов из Университета штата Техас в Арлингтоне, новая технология поможет производить топливо из "дармового" сырья, да еще при этом и очищать окружающую среду от CO2. Ее секрет заключается в использовании наностержней из кристаллитов оксида мед Cu2O, покрытых другим оксидом меди

Топливные элементы для автомобилей объединили Ford, Daimler и Nissan Партнерство по совместной разработке автомобилей на топливных элементах к 2017 году служит сигналом о возобновлении интереса к водородным автомоб

Суперкомпьютер раскрыл тайну превращения дерева в топливо иомасло – предшественник биотоплива и других полезных веществ. Неожиданное открытие может помочь в создании высокоэффективных технологий превращения дешевой биомассы, вроде отходов деревообработки, в топливо. Целлюлоза - самое распространенное органическое соединение на Земле. Это основной структурный компонент клеточных стенок растений, который можно превратить во множество полезных продук

«Лукойл-Интер-Кард» внедрил единый процессинг по всем видам банковских, топливных карт и карт лояльности ) — дочерняя компания «Лукойл», оператор по развитию и эксплуатации системы безналичных расчетов за топливо на АЗС «Лукойл» с использованием пластиковых карт — и международный разработчик ИТ-ре

Энергия из болота: микробные топливные элементы Найден неожиданный источник новой, экологически чистой энергии – завод микробных топливных элементов, который может генерировать электроэнергию из естественного взаимодействия между живыми корнями растений и почвенными бактериями, то есть добывать электричество из самых обы