Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 111351
ИКТ 9057
Организации 7088
Ведомства 1360
Ассоциации 724
Технологии 3057
Системы 19399
Персоны 43743
География 1750
Статьи 1312
Пресса 931
ИАА 596
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1770
Мероприятия 814

Аккумулятор электрический системы хранения электроэнергии химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда

Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда

  • Литий — важнейший компонент аккумуляторов для электромобилей, цифровых устройств, электростанций на возобновляемых источниках энергии и других современных технологий. На текущий момент общие мировые запасы лития оцениваются примерно в 14 млн тонн. Ежегодно добывается около 35 тыс. тонн металла. Однако этого недостаточно для удовлетворения растущего спроса — в среднем на аккумуляторные элементы одного электрокара необходимо около 10 кг лития. Согласно прогнозам, к 2040 году спрос на литий по всему миру вырастет более чем в 40 раз по сравнению с 2023 годом. Главная причина — массовое производство электрокаров. 
  • Добыча лития приводит к загрязнению окружающей среды. На обработку сырья требуются большие объемы воды, запасы которой в большинстве стран-добытчиков и так истощаются. 
  • Растет спрос и на другие полезные ископаемые, необходимые для производства электромобилей. Вред экологии от электрокаров в отдельных случаях оказывается больше, чем от автомобилей.

 


17.02.2023 Выпущен сверхзащищенный смартфон с большим аккумулятором, двумя ОС на выбор и без всякого Android. Цена. Видео
23.12.2022 Сбежавшая из России бывшая «дочка» Huawei выпустила сверхдешевый антикризисный смартфон с большим аккумулятором. Цена
13.12.2022 Oppo представила A17k: доступный смартфон с мощным аккумулятором
06.12.2022 Зимний транспорт: лучшие электрические снегокаты для взрослых
22.11.2022 «Бери заряд!» утилизирует использованные портативные аккумуляторы
21.11.2022 Oppo представила смартфон A17: камера 50 МП и аккумулятор 5000 мАч по доступной цене
15.11.2022 Oppo представила смартфон A57s со стильным дизайном и мощным аккумулятором
15.11.2022 Смартфоны с самой высокой защитой по стандарту IP69К/MIL-STD-810G уже в продаже в России
14.10.2022 Литиевые или свинцовые: какие аккумуляторы лучше взять для ЦОД?
12.10.2022 Российские ученые превратили борщевик в материал для батарей в зеленой энергетике
29.09.2022 В смартфонах Samsung есть «функция самоуничтожения». Аккумуляторы вздуваются и ломают экраны и электронику
21.09.2022 Vivo представляет в России новый смартфон Y22 c 50 Мп камерой со светосильным датчиком и емким аккумулятором
21.09.2022 Обзор itel Vision 3 Plus: недорогой смартфон с большим аккумулятором
20.09.2022 Опасный конкурент Xiaomi начал продавать в России супердешевый смартфон с аккумулятором космической емкости
20.09.2022 Недорогой Tecno Pova Neo 2 с аккумулятором 7000 мАч анонсирован в России
20.09.2022 Обзор аккумуляторной техники для сада Greenworks
15.09.2022 Самые компактные Bluetooth-колонки: карманный вариант
25.08.2022 Oppo представила смартфон A96 с большим аккумулятором и быстрой зарядкой
24.08.2022 Представлены защищенные смартфоны Doogee S89 с аккумулятором 12 000 мАч и быстрой зарядкой 65 Вт
23.08.2022 Samsung атакует Xiaomi на ее территории. Выпущен очень дешевый смартфон Galaxy A04 с большим аккумулятором
23.08.2022 В ОЭЗ «Технополис Москва» будут производить защитные корпуса для аккумуляторов
03.08.2022 В России создан композитный материал для ванадиевых аккумуляторов большой емкости
01.08.2022 В России начались продажи большого супердешевого смартфона Xiaomi с гигантским аккумулятором. Цена. Видео
01.08.2022 5 опасностей неправильной эксплуатации повербанка для смартфона
13.07.2022 Россияне выпустили дешевый антикризисный смартфон с большим экраном и емким аккумулятором. Цена
13.07.2022 Tele2: в Москве арендой портативных аккумуляторов чаще пользуются мужчины
30.06.2022 Infinix представляет технологию ультрабыстрой зарядки
08.06.2022 В России начинаются продажи бронебойного смартфона с аккумулятором на три месяца работы
07.06.2022 Сверхпрочный смартфон Oukitel Power Giant WP15S с аккумулятором емкостью 15600 мАч уже доступен для предварительного заказа в России
30.05.2022 Мобильный телефон Philips Xenium E227 выходит на российский рынок.
30.05.2022 Опасно ли заряжать ноутбук зарядкой от смартфона
18.04.2022 Как ухаживать за несъемным аккумулятором ноутбука
12.04.2022 Может ли Qi-адаптер навредить смартфону?
08.04.2022 Nissan представила прототип производства полностью твердотельных аккумуляторов
22.03.2022 Смартфоны с самой быстрой зарядкой: выбор ZOOM
05.03.2022 Индия выручит. Выпущен супердешевый смартфон с большим аккумулятором
28.02.2022 Лучшие зарядные устройства для смартфонов и других гаджетов: выбор ZOOM
01.02.2022 В России стартовали продажи смартфона vivo Y33s
27.01.2022 Литий-серные батареи — и электромобиль проезжает в пять раз больше
11.01.2022 Panasonic будет производить аккумуляторные ячейки для Tesla из материалов, переработанных Redwood

Публикаций - 8685, упоминаний - 13661

Аккумулятор электрический упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9745 1332
Apple Inc 11221 1190
Sony 6484 825
Intel Corporation 11677 724
Google LLC 10965 669
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6272 582
Microsoft Corporation 23531 576
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5593 523
Huawei 3514 481
Xiaomi 1310 460
Lenovo Group 2176 455
LG Electronics 3543 436
Nvidia Corp 3215 422
Zoom Int - Zoom Video Communications 1328 403
ASUS - AsusTek Computer Inc 1952 384
ДОК 770 364
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2423 362
HP Inc. 5525 339
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2634 328
HTC Corporation 1492 308
Qualcomm Technologies 1702 304
Toshiba Corporation 2888 281
Lenovo Motorola 3504 266
Dell EMC 4921 257
Canon 1377 206
Meta Platforms - Facebook 4341 206
AMD - Advanced Micro Devices 3868 198
MediaTek 447 192
4A Games 741 185
Philips 2053 181
Nikon 610 169
Yandex - Яндекс 5700 166
Ростех - Автоматика Концерн 1493 166
Twitter 2707 164
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 538 153
Fujitsu 2042 149
IBM - International Business Machines Corp 9199 128
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9481 124
Sony Ericsson 1123 121
Olympus 466 120
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6644 955
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6204 288
Россети Ленэнерго 2352 170
Carl Zeiss 299 110
Связной ГК 1339 105
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1837 104
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2524 99
Лента - Сеть розничной торговли 1706 78
Tesla Motors 338 71
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 239 71
Открытие ФК - Банк Открытие 2839 69
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 607 68
Магнит - Тандер - сеть магазинов 660 59
Май - Майский чай - российская торговая компания 1025 59
Евросеть 1401 51
TÜV Rheinland Group 96 50
BMW Group 412 45
Совкомбанк Совесть 266 43
AliExpress 381 40
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 888 40
Геометрия НПО 127 39
Dyson 110 38
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 252 37
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5839 36
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 424 34
GM - General Motors 448 30
Braun 76 29
Белый Ветер 353 28
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 28
Dixis - Диксис 360 27
101Hotels.com 706 25
Ferrari NV 153 23
X5 Group 821 23
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 437 23
Netflix - онлайн-кинотеатр 445 22
ivi - Онлайн-кинотеатр 335 21
Резонанс НПП 344 21
Kickstarter 122 21
UPS 179 20
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 119 20
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3712 207
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4390 86
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18003 84
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10398 65
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3395 59
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1922 45
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9155 38
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1660 38
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2397 38
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2513 22
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1179 22
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 504 21
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 560 21
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2709 20
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3065 20
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 723 18
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 858 18
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1216 17
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 979 16
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 292 15
Президент Российской Федерации 3722 15
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1755 15
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2026 14
Судебная власть - Judicial power 2099 14
Правительство Москвы 1997 13
U.S. CPSC - Consumer Product Safety Commission - Комиссия по безопасности потребительских товаров 19 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3002 12
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1116 12
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 281 11
MI5 - Military Intelligence - государственное ведомство британской контрразведки 37 11
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 149 11
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1250 10
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1317 10
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 862 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2872 10
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 695 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1550 9
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 124 9
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 413 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2434 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6053 384
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 322
4CIO 708 185
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 148
CIPA - Camera & Imaging Products Association 46 30
8K Association - Ассоциация 8K 161 22
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 65 14
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 48 14
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 22 9
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2573 8
OLPC - One Laptop per Child 81 7
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 438 6
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 188 5
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 52 5
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 17 4
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 4
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 89 4
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 4
Greenpeace - Гринпис 118 3
ЛДПР 100 3
TCG - Trusted Computing Group 31 3
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 3
АЮР - Ассоциация юристов России 29 2
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 42 2
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 32 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 39 2
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 32 2
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 26 2
TIA - Telecommunications Industry Association 86 2
Электрокабель 7 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 231 2
АРБ - Ассоциация российских банков 205 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 91 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 2
Linux Foundation 174 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 16 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21425 3490
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11864 3290
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19258 3099
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8464 2477
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9350 2387
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11534 2376
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5743 2278
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22011 2230
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6743 2209
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12619 1951
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13251 1863
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79351 1855
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17355 1778
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5701 1718
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6373 1656
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39146 1589
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12533 1522
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11315 1512
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5659 1508
Наушники - Headphones 3516 1435
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9450 1319
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 1753 1244
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22282 1242
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25066 1187
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4127 1170
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2739 1161
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6144 1099
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16091 1047
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6635 1041
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 1903 1037
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9854 1028
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1759 1027
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2421 1026
Фотокамеры - Фотоаппараты - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4286 1024
Автофокус - Автофокусировка 2232 960
Карты памяти - Запоминающее устройство 2193 910
QWERTY-клавиатура - ЙЦУКЕН-клавиатура 3241 873
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15103 872
Аксессуары 3486 861
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1645 857
Google Android 12588 1813
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4361 1004
Apple iPhone - серия смартфонов 6633 807
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1441 780
Microsoft Windows 14469 732
Apple iOS 6821 531
Apple iPhone 6 6184 503
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 768 466
Microsoft Windows 2000 12691 405
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 649 400
Samsung Galaxy 1058 379
Apple iPad 3742 377
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2513 358
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1228 349
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 936 347
Intel Core - Семейство процессоров 1746 338
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1283 335
Samsung Galaxy Note 684 330
Google Play - Google Store - Android Market 2950 316
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 472 316
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2344 259
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 555 228
Microsoft Windows 10 1520 228
Google YouTube - Видеохостинг 2436 214
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 477 211
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 270 205
Linux OS 8283 202
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1561 201
Samsung SVR-диктофон 446 189
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 692 185
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 400 180
Microsoft Office 3446 179
Apple MacBook - серия ноутбуков 853 178
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 377 177
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 335 172
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1341 170
Microsoft Skype 1978 169
Microsoft Windows 7 1885 168
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 951 162
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 715 160
Ксенин Алекс 311 155
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 94
Газаров Артур 77 47
Лаптева Марина 115 42
Сергеев Иван 74 36
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 368 33
Малафеев Андрей 51 31
Гордеева Анна 36 30
Ерофеева Мария 31 27
Gates William Henry - Гейтс Билл 898 22
Клинаичев Андрей 33 21
Симонов Игорь 100 21
Кожевников Алексей 65 20
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 250 19
Путин Владимир 2736 18
Набоков Сергей 28 16
Принцевская Людмила 34 15
Blass Evan - Бласс Эван 34 15
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 14
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 83 14
Jun Lei - Цзунь Лей 44 14
Trump Donald J. - Трамп Дональд 368 13
Наумов Станислав 27 12
Речменский Игорь 20 12
Катаев Александр 40 11
Левкевич Михаил 60 11
Чубайс Анатолий 207 11
Музалев Дмитрий 13 11
Виноградов Дмитрий 70 10
Попова Мария 140 10
Дегтев Геннадий 167 10
Николаев Григорий 10 9
Овсянников Денис 23 9
Беляев Дмитрий 24 9
Никитин Николай 20 9
Elop Stephen - Элоп Стивен 155 9
Ive Jonathan - Айв Джонатан 64 9
Константинов Константин 32 8
Евстигнеев Денис 10 8
Демидов Михаил 133 8
Россия - РФ - Российская федерация 123272 3335
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50234 1393
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15119 1074
Солнце - звезда Солнечной системы 4913 836
Япония 12886 681
Европа 21327 592
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17157 535
Южная Корея - Республика 6295 533
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39445 442
Германия - Федеративная Республика 12021 303
Китай - Тайвань 3749 247
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12823 245
Земля - планета Солнечной системы 9711 205
Азия - Азиатский регион 4664 189
Индия - Республика 5079 180
Финляндия - Финляндская Республика 3477 165
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13186 153
Франция - Французская Республика 7088 145
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15023 131
США - Калифорния 4669 104
Канада 4711 96
Солнечная система - Solar system 2455 92
Испания - Каталония - Барселона 716 91
США - Калифорния - Купертино 252 83
Италия - Итальянская Республика 4229 83
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 304 82
Португалия - Порту 621 78
Африка - Африканский регион 3273 76
Швеция - Королевство 3461 76
США - Нью-Йорк 2810 75
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3430 75
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2382 74
Испания - Королевство 3602 71
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1623 68
Украина 7283 66
Германия - Берлин 701 62
Нидерланды 3312 61
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6322 59
Америка Северная 2837 57
Америка 2155 52
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4060 1149
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20255 841
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15108 592
Ergonomics - Эргономика 1495 559
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3421 456
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9983 444
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10368 417
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4846 387
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3582 385
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1265 357
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4447 343
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24059 339
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4566 330
Литий - Lithium - химический элемент 403 296
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2460 258
Электроэнергетика - Электроснабжение - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1600 224
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41781 218
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42130 202
Английский язык 6168 199
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3422 194
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5246 173
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 4943 169
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2096 162
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4199 162
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7549 161
РРЦ - Рекомендованные розничные цены 817 153
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8310 153
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 1614 151
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 299 150
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6104 148
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9430 144
Топливо - Контроль топлива 1475 141
Зоология - наука о животных 2313 136
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 1754 135
Экстремальная ситуация - экстремальные условия 824 131
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 5138 127
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 1413 126
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5126 115
Металлы - Серебро - Silver 683 114
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2818 112
CNews - ZOOM.CNews 1757 809
91Mobiles 1701 78
Thomson Reuters - Рейтер 5774 72
Engadget - Блог о технологиях 418 45
The Verge - Издание 503 40
GizmoChina 97 39
DigiTimes - Издание 1295 37
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11007 33
Bloomberg 1112 31
AP - Associated Press 1994 30
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 526 26
Nature 795 26
Reddit 249 25
CNET Networks - CNET News 1638 24
DxOMark - Издание 36 24
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 24
Wikipedia - Википедия 440 23
GSM Arena 66 22
PhoneArena 73 22
SlashGear 134 21
Чудо техники 60 20
New Scientist 1447 19
AppleInsider 386 19
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1248 19
ZDnet 596 19
The Register 1405 18
MacRumors 131 17
CNews RND - R&D.CNews 2274 15
Phys.org 973 15
РИА Новости 807 14
Известия ИД 471 14
Wired - Издание 225 14
HPC.ru 117 13
Ars Technica 381 13
TENAA 18 12
FT - Financial Times 1167 12
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1182 12
Business Insider 208 12
N+1 - Издание 137 11
SamMobile 46 11
500 Startups 14367 761
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7469 131
PCMark 106 79
IDC - International Data Corporation 4851 68
Gartner - Гартнер 3481 34
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 327 16
Counterpoint Research 73 15
IHS iSuppli 397 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2142 10
NPD DisplaySearch 282 10
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 174 9
ABI Research 233 9
Автостат 18 8
GfK Rus - ГФК-Русь 206 8
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 7
Cinebench 25 6
Strategy Analytics 283 5
Microsoft Research 129 5
Fortune Global 500 283 4
Forrester Research 812 4
In-Stat/MDR 64 4
Juniper Research 502 4
IBM Research 107 4
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 3
Ericsson Mobility Report 33 3
SmartMarketing 73 3
Frost & Sullivan 200 3
TrendForce 78 3
ITResearch 115 2
Redshift Research 7 2
Asymco 10 2
Consumer Reports 38 2
In-Stat 115 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 528 2
Harris Interactive 83 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 96 2
Fortune Global 100 139 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 59 2
Grand View Research 16 2
Piper Jaffray 101 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 917 59
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 420 22
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 286 21
РАН - Российская академия наук 1802 18
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 251 17
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 256 14
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 212 13
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 530 12
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 198 12
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 214 11
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 576 11
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1290 10
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 10
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 10
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 312 10
ДГУ - Дагестанский государственный университет 62 8
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 270 8
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 485 7
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 7
University of Oxford - Оксфордский университет 192 6
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 102 6
Columbia University - Колумбийский университет 151 6
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса 94 6
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 59 5
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 51 5
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 37 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 291 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 661 5
University of Cambridge - Кембриджский университет 225 5
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 124 4
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 213 4
Ростех - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 13 4
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - "Керосинка" 58 4
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 60 4
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 225 4
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 190 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 136 3
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений 94 3
Tsinghua University - Университет Цинхуа 30 3
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 42 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11653 229
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 166
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 82
День молодёжи - 27 июня 692 53
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 46
CeBIT 461 26
Международный женский день - 8 марта 276 25
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2079 25
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 23
Рождество Христово - Рождественские каникулы 547 19
Intel Developer Forum - IDF 274 15
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 15
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 865 13
Red Dot Design Award 54 13
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 157 13
Photokina 61 12
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 356 11
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 109 11
Samsung Unpacked 26 11
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 10
iF Design Awards 25 9
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 33 8
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 621 8
JD.com 618 Shopping Festival 72 6
PC Expo 36 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 413 4
Фотофорум 48 4
МАКС - Международный авиационно-космический салон 219 4
The Next Web - ежегодная серия конференций 83 4
MEDICA 9 4
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 37 3
Связь-Экспокомм 94 3
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 3
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 3
MacWorld Expo 35 3
День знаний - 1 сентября 30 3
Black Hat - Конференция 78 3
ISE - Integrated Systems Europe 45 2
Samsung Forum 14 2
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 32 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1219706, в очереди разбора - 880464.
Создано именных указателей - 111351.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие роторные бритвы для мужчин: выбор ZOOM

Умная охрана дома: выбираем смарт-замок и систему контроля доступа

Лучшие сервисы для покупки авиа и ж/д билетов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще