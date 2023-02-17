Индексная книга CNews*
Аккумулятор электрический системы хранения электроэнергии химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда
- Литий — важнейший компонент аккумуляторов для электромобилей, цифровых устройств, электростанций на возобновляемых источниках энергии и других современных технологий. На текущий момент общие мировые запасы лития оцениваются примерно в 14 млн тонн. Ежегодно добывается около 35 тыс. тонн металла. Однако этого недостаточно для удовлетворения растущего спроса — в среднем на аккумуляторные элементы одного электрокара необходимо около 10 кг лития. Согласно прогнозам, к 2040 году спрос на литий по всему миру вырастет более чем в 40 раз по сравнению с 2023 годом. Главная причина — массовое производство электрокаров.
- Добыча лития приводит к загрязнению окружающей среды. На обработку сырья требуются большие объемы воды, запасы которой в большинстве стран-добытчиков и так истощаются.
- Растет спрос и на другие полезные ископаемые, необходимые для производства электромобилей. Вред экологии от электрокаров в отдельных случаях оказывается больше, чем от автомобилей.
Публикаций - 8685, упоминаний - 13661
Аккумулятор электрический упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1219706, в очереди разбора - 880464.
Создано именных указателей - 111351.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1219706, в очереди разбора - 880464.
Создано именных указателей - 111351.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.