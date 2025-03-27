Компактные мобильные аккумуляторы Digma DGPF10E — надежные помощники для длительных поездок

Бренд Digma, производитель цифровых устройств и электроники для дома и офиса, расширяет линейку портативных зарядных устройств, представив новую модель аккумуляторов Digma DGPF10E 10000mAh 45W. Размеры аккумуляторов на 25% меньше аналогичных моделей. Об этом CNews сообщили представители Digma.

Аккумулятор поддерживает технологии быстрой зарядки Power Delivery (PD) и Quick Charge (QC) 3.0, что позволяет значительно сократить время зарядки смартфонов, планшетов и других устройств. В комплект входит кабель, совместимый с технологией быстрого заряда, что обеспечивает удобство использования прямо из коробки.

Корпус аккумуляторов выполнен из алюминиевого сплава, который не только придает устройствам стильный внешний вид, но и обеспечивает защиту от физических повреждений. Металлический корпус выполняет функцию пассивного охлаждения, способствуя эффективному отводу тепла во время работы.

Компактные мобильные аккумуляторы Digma DGPF10E

Благодаря новой архитектуре внутреннего пространства, размеры аккумуляторов были уменьшены на 25% по сравнению с традиционными моделями аналогичной емкости. Это делает устройства более удобными для транспортировки и использования в дороге.

Digma DGPF10E оснащен системой многоуровневой защиты, которая обеспечивает безопасность подключенных устройств. Защита от перегрева, короткого замыкания, перегрузки и перезаряда делает использование аккумуляторов безопасным и надежным. Модель Digma DGPF10E – компактное и мощное устройство, способное заряжать не только мобильные гаджеты, но и ноутбуки, благодаря поддержке Power Delivery 45 Вт.

Новая модель мобильных аккумуляторов Digma предоставляют компактное решение для пользователей, ценящих стабильную связь на ходу. Новинка уже доступна для покупки в сети магазинов «Ситилинк» и на маркетплейсах.