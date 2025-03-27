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Компактные мобильные аккумуляторы Digma DGPF10E — надежные помощники для длительных поездок

Бренд Digma, производитель цифровых устройств и электроники для дома и офиса, расширяет линейку портативных зарядных устройств, представив новую модель аккумуляторов Digma DGPF10E 10000mAh 45W. Размеры аккумуляторов на 25% меньше аналогичных моделей. Об этом CNews сообщили представители Digma.

Аккумулятор поддерживает технологии быстрой зарядки Power Delivery (PD) и Quick Charge (QC) 3.0, что позволяет значительно сократить время зарядки смартфонов, планшетов и других устройств. В комплект входит кабель, совместимый с технологией быстрого заряда, что обеспечивает удобство использования прямо из коробки.

Корпус аккумуляторов выполнен из алюминиевого сплава, который не только придает устройствам стильный внешний вид, но и обеспечивает защиту от физических повреждений. Металлический корпус выполняет функцию пассивного охлаждения, способствуя эффективному отводу тепла во время работы.

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Компактные мобильные аккумуляторы Digma DGPF10E

Благодаря новой архитектуре внутреннего пространства, размеры аккумуляторов были уменьшены на 25% по сравнению с традиционными моделями аналогичной емкости. Это делает устройства более удобными для транспортировки и использования в дороге.

Digma DGPF10E оснащен системой многоуровневой защиты, которая обеспечивает безопасность подключенных устройств. Защита от перегрева, короткого замыкания, перегрузки и перезаряда делает использование аккумуляторов безопасным и надежным. Модель Digma DGPF10E – компактное и мощное устройство, способное заряжать не только мобильные гаджеты, но и ноутбуки, благодаря поддержке Power Delivery 45 Вт.

Новая модель мобильных аккумуляторов Digma предоставляют компактное решение для пользователей, ценящих стабильную связь на ходу. Новинка уже доступна для покупки в сети магазинов «Ситилинк» и на маркетплейсах.

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