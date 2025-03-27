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Digma DGPF Digma DGPD внешний аккумулятор пауэрбанк



27.03.2025 Компактные мобильные аккумуляторы Digma DGPF10E — надежные помощники для длительных поездок 2
07.03.2025 Аксессуары для смартфонов в подарок на 8 марта: выбор ZOOM 2
20.11.2024 Обзор Digma DGPD100WA: мощный пауэрбанк для зарядки четырех устройств 1

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Digma DGPF и организации, системы, технологии, персоны:

Digma 203 3
Baseus 23 1
Apple Inc 12209 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 630 1
USB Power Delivery 85 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7727 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13937 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12319 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9746 3
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1039 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24477 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14536 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7981 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12588 2
USB Type-A - USB-A 538 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10068 2
Защита от перегрева - Overheating protection - Тепловое реле - Thermal relay 149 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2266 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2188 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 1971 2
ABS-пластик - АБС-пластик 31 1
Аккумулятор литий-полимерный электрический - Аккумулятор литий-ионный полимерный электрический - Lithium-ion polymer battery - Li-pol, Li-polymer, LIP, Li-poly 218 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5177 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 787 1
Вентилятор - Fan 987 1
USB micro 967 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14273 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51852 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8217 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14026 1
Lightning 221 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24518 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2113 1
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 969 1
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1001 1
Наушники - Headphones 4072 1
NIC - network interface controller - контроллер сетевого интерфейса - сетевая плата - сетевой адаптер 313 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6085 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3637 1
PowerShare - Wireless charging - Wireless transmission of electricity - Беспроводная зарядка - Беспроводная передача электричества 170 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4081 1
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 179 3
Apple iPhone 15 136 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7140 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1122 1
Apple AirPods - Наушники 138 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 494 1
Huawei QuickCharge - технология быстрой зарядки 18 1
Apple MagSafe 85 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5217 1
Россия - РФ - Российская федерация 147057 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1392 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5256 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48725 1
Ergonomics - Эргономика 1613 1
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 302 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6411 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5025 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1398 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4963 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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