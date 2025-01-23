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ABS-пластик АБС-пластик



23.01.2025 Новинки от Filum: стильные игровые клавиатуры FL-GKBM10, FL-GKBM15, FL-GKBM25 1
14.12.2024 Самые необычные гаджеты для создания новогоднего настроения: выбор ZOOM 1
06.12.2024 Новые механические клавиатуры Acer OKR302, OKW304 и OKW305 с RGB-подсветкой представлены в России 1
06.12.2024 Обзор Echips Ace: «суровый» ноутбук для повседневных задач 1
26.11.2024 Лучшие гаджеты и аксессуары для видеосъемки на смартфон: выбор ZOOM 1
14.02.2024 Acer обновила серию игровой периферии Nitro 1
01.02.2024 Спрос на услугу эковывоза крупногабаритной техники в «М.Видео-Эльдорадо» за год вырос на 40% 1
05.09.2023 Лучшие роботы-мойщики окон 2023: выбор ZOOM 1
07.02.2023 Лучшие автомобильные держатели с беспроводной зарядкой: выбор ZOOM 1
16.11.2022 Лучшие клавиатуры для планшетов: выбор ZOOM 1
28.09.2022 Игровая гарнитура GMNG с объемным звучанием уже в России 1
28.02.2022 Лучшие зарядные устройства для смартфонов и других гаджетов: выбор ZOOM 1
11.02.2022 Разработчик 5D-принтеров Stereotech привлек инвестиции от фонда Kama Flow 1
20.10.2021 Panasonic и Toyota разработали «симулятор пальца» для оценки безопасности роботов 1
19.03.2021 Лучшие умные весы в 2021 году: выбор ZOOM 1
18.12.2018 Ростех создаст навигационную систему для российских водных путей 1
18.09.2018 Современные смартфоны: из чего их делают? 1
10.12.2017 Обзор Dyson Pure Hot + Cool: новая технология комфорта 1
23.03.2017 Лучшие «умные» весы. Выбор ZOOM 1
19.08.2016 Sven представила две новые модели ИБП серии Pro 1
12.05.2016 «Сколково» переносит производство в космос 1
16.03.2016 Медведеву показали российский 3D-принтер нового поколения 1
08.08.2013 Канадский оружейник знает толк в 3D-печати 1
11.07.2013 Специальный набор превращает любой предмет в беспилотник 1
26.05.2012 Rolsen RTB Joy: максимум возможностей за минимум цены 1
17.01.2012 Nissan выпустил чехол для iPhone, царапины на котором исчезают сами 1
15.12.2011 Для тех, кто в танке: обзор ультразащищенного планшета Panasonic Toughbook CF-U1 1
13.07.2010 Electrolux презентует мультизональные системы SVM для кондиционирования зданий 1
18.06.2002 AlphaSmart представила первый субноутбук под управлением PalmOS 1

Публикаций - 29, упоминаний - 29

ABS-пластик и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi 1733 3
Apple Inc 12103 3
Merlion - Мерлион 793 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3220 2
SVEN - Oy Sven Scandinavia Ltd - SVEN Audio 39 2
Samsung Electronics 10262 2
ДОК 828 2
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2547 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 2
Fitbit 57 1
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 213 1
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 71 1
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 74 1
Picooc 6 1
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 1
Logitech 421 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1257 1
Tanita 7 1
Stereotech - Стереотек 47 1
Belkin 49 1
Satechi 13 1
Clevetura 2 1
Baseus 18 1
Kitfort 58 1
Yandex - Яндекс 7348 1
Microsoft Corporation 24630 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 104 1
Amlogic 35 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1138 1
Google LLC 11782 1
Deppa 4 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 110 1
Rolsen Electronics 79 1
Hobot Technology 11 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 227 1
Yeelight 15 1
AlphaSmart - Intelligent Peripheral Devices 5 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
Kama Flow - КФ Венчурс 12 1
Groupe SEB - Tefal 91 1
Beurer - Бойрер 18 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 22 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
Ростех - Станкопром 4 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2347 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 270 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 1
Dyson 122 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4514 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 41 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2805 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3047 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 84 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 56 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9604 12
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7299 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24147 10
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9986 9
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7578 7
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6048 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12541 5
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 617 5
USB Type-C - USB-C - USB 3 1901 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16140 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12187 5
Наушники - Headphones 4005 5
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2349 5
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3458 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12489 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13805 5
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2328 5
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 842 5
Микрофон - Microphone 2501 5
Умные платформы 1683 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11129 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50457 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 4
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5896 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6042 4
Аксессуары 3881 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19314 3
USB Type-A - USB-A 511 3
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1037 3
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1025 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5665 3
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2235 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10137 3
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2122 3
USB micro 962 3
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 349 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17068 3
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1044 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9282 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20801 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7084 5
Google Android 13997 3
Apple iPad 3860 3
Apple iPhone 4 783 2
Xiaomi Mi Fit 13 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4973 2
Apple iOS 7810 2
Apple MagSafe 83 2
Microsoft Windows 15663 2
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 268 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 1
Apple iPhone 8 181 1
Xiaomi Mi MIX - Xiaomi Mi MIX Fold - Xiaomi Mi Fold - Xiaomi Mi MIX Flip - Мобильные телефоны 96 1
Huawei nova - Серия смартфона 63 1
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 477 1
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 72 1
HTC U - серия смартфонов 30 1
Apple Health 9 1
MyFitnessPal 7 1
LG G - серия смартфонов 140 1
Nokia Sirocco 102 1
Lenovo Vibe - серия смартфонов 60 1
Tanita BC - умные весы 3 1
Polaris IQ Home 28 1
Xiaomi Mi Body Composition Scale 5 1
Apple Space Gray 19 1
Linux OS 9948 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 427 1
Apple AirPods - Наушники 133 1
Apple iPhone 12 219 1
BBK OnePlus - Серия смартфонов 129 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 487 1
Meizu M - Серия смартфонов 50 1
AMD Sapphire 72 1
Redmond Skybalance 6 1
Xiaomi Mi Smart Scale 5 1
Samsung Galaxy S6 - смартфон 149 1
Samsung Galaxy S9 - смартфон 81 1
HiPER IoT Body Composition Scale 1 1
Logitech Keys-To-Go 3 1
Песков Дмитрий 106 1
Теплов Олег 30 1
Браверман Анатолий 6 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Косов Дмитрий 1 1
Охонин Павел 2 1
Тулаев Анатолий 1 1
Расколов Сергей 43 1
Евтушенко Олег 143 1
Платонова Оксана 14 1
Потапов Андрей 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 144310 11
Солнце - звезда Солнечной системы 5184 4
Япония 13287 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17034 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43179 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17381 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52118 2
Германия - Федеративная Республика 12683 1
Дания - Королевство 1296 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3101 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3942 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2248 1
Россия - СФО - Новосибирск 4293 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1537 1
Земля - планета Солнечной системы 10376 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2959 1
Канада 4883 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2726 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1007 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1285 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 935 1
Россия - Крайний Север 266 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4951 6
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1901 4
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24096 3
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1252 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5102 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4003 3
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9799 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8657 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5520 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10958 2
Экономический эффект 1067 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5657 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3656 1
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4877 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 97 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 683 1
Английский язык 6635 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48018 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5354 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1328 1
Электрод - Electrode - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 443 1
Металлы - Никель - Nickel 331 1
Металлы - Медь - Copper 791 1
Металлы - Серебро - Silver 756 1
Русский язык - Кириллица - Кириллические алфавиты - Кириллическая письменность 137 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1734 1
Магний - Magnesium - химический элемент 61 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 582 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5831 1
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 363 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5418 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3040 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14327 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1732 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6947 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 2
HPC.ru 117 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 54 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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