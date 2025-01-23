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Новинки от Filum: стильные игровые клавиатуры FL-GKBM10, FL-GKBM15, FL-GKBM25

Filum представляет три новых механических игровых клавиатуры FL-GKBM10, FL-GKBM15 и FL-GKBM25. Модели отличаются компактностью и стильным дизайном, снабжены rainbow-подсветкой и кабелем на 1,5м с USB type-C разъемом для соединения с ПК. Клавиши всех новинок выполнены на базе outemu-свичей, любую клавишу легко заменить, не выполняя сложных ремонтных работ, так как в комплекте идет пинцет для быстрой замены. Об этом CNews сообщили представители Filum.

Корпус устройств выполнен из качественного ABS-пластика, а клавиши – из пластика с двойной отливкой, что обеспечивает повышенную износостойкость. Все артикулы снабжены комплектом для быстрой замены свичей, в который входит три дополнительных свича и двойной пинцет-пуллер.

Продукты совместимы со всеми ключевыми операционными системами: winxp / win2003 / win2008 / vista / win7 / win8 / win 10 / win 11 system, а также поддерживают MAC OS.

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Новинки от Filum: стильные игровые клавиатуры

FL-GKBM10 – проводная клавиатура в черном цвете с RGB-подсветкой. В опции входит 12 режимов подсветки и регулировка яркости. Модель обладает компактным форматом 60% – 61 клавиша.

FL-GKBM15 – проводная клавиатура в белом цвете с RGB-подсветкой. Функция подсветки включает 25 режимов и регулировку яркости. Модель также относится к категории компактных, имеет форм-фактор 75% - 81 клавиша. Корпус снабжен пластиковой накладкой, которую при желании можно снять для придания аутентичного вида.

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Цифровизация

FL-GKBM25 – полноформатная проводная клавиатура на 104 клавиши с RGB-подсветкой. Корпус можно поднимать на специальных ножках, чтобы регулировать высоту расположения.

Все товары уже можно приобрести на сайте Filum, а также в интернет-магазинах и торговых точках России.

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