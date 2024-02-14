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Acer обновила серию игровой периферии Nitro

Компания Acer, производитель компьютерной техники, представила в России игровую периферию из серии Nitro. Проводные и беспроводные мыши отличаются высоким разрешением оптического сенсора. В проводной клавиатуре используются механические линейные свитчи, а проводная гарнитура поддерживает виртуальный объемный звук 7.1. Все модели выполнены в геймерском дизайне. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Игровые мыши Acer Nitro OMW301, OMW302

Проводные мыши используют оптический сенсор с регулируемым разрешением 800 / 1600 / 2400 / 3200 / 4800 / 7200 DPI. Высокие показатели гарантируют моментальный отклик при управлении девайсом. На корпусе OMW301 есть шесть кнопок, на OMW302 – семь, с ресурсом до 5 млн нажатий.

1,8-метровый кабель в прочной оплетке защищен от повреждений. В качестве интерфейса подключения предусмотрен порт USB. Симметричный дизайн подходит и для правой, и для левой руки. У OMW301 более классический для игровой периферии дизайн, в то время как OMW302 напоминает технологичный гаджет будущего. Обе модели обладают RGB подсветкой на 16 млн цветов, которую можно переключать между двумя режимами: динамичным и статичным.

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Фото: Merlion
Acer обновила серию игровой периферии Nitro

Игровые мыши Acer Nitro OMR304, OMR305

Беспроводные мыши также оснащены оптическим сенсором с регулируемым разрешением. Диапазон значений составляет 800 / 1200 / 1600 / 2400 / 3200 DPI. У обеих моделей предусмотрено шесть кнопок, переключатель режимов подключения и кнопка для переключения режимов подсветки. Ресурс нажатия доходит до 5 млн.

Девайс работает на расстоянии до 10 метров, что позволяет регулировать дистанцию за компьютером. Предусмотрено два варианта подключения: радиосвязь на частоте 2,4 ГГц при помощи USB-ресивера, либо Bluetooth. Питаются мыши от литий-ионного аккумулятора – на 400 мАч у OMR304, на 700 мАч у OMR305.

Корпус у представленных моделей симметричный. В дизайн интегрирована подсветка RGB на 16 млн цветов. Здесь также доступны динамичное и статичное освещение.

Игровая клавиатура Acer Nitro OKW303

Проводная клавиатура обладает раскладкой на 99 клавиш, включая 20 мультимедийных клавиш. Механические линейные свитчи выполнены из ABS-пластика и обладают минимальной глубиной точки срабатывания. Скорость срабатывания клавиш удовлетворит даже геймеров с самой быстрой скоростью реакции. Ресурс нажатий доходит до 10 млн. Технология NKRO 100% позволяет одновременно нажимать неограниченное количество клавиш, проводя сложные комбо.

Клавиатура подключается через USB-порт при помощи 1,8-метрового кабеля. Эргономичная конструкция клавиатуры обеспечивает максимум комфорта, предусмотрена каждая мелочь. Устойчивые ножки предотвращают скольжение и дают возможность регулировать уровень наклона. Дренажные отверстия не дают влаге задерживаться внутри корпуса, снижая риск поломки.

Дополняет образ RGB подсветка на 16 млн цветов. Доступно два режима, статичный и динамичный. Уровень подсветки регулируется в пределах 20% - 100%. Кейкапы Pudding с прозрачными стенками увеличивают площадь распространения света, усиливая эффект.

Игровая гарнитура Acer Nitro OHW306

Полноразмерные проводные наушники OHW306 с 50-мм динамиками способны воспроизводить виртуальный объемный звук 7.1. Частотный диапазон находится в пределах 20 Гц - 20 кГц, чувствительность составляет 102 дБ ± 3 дБ, импеданс – 32 Ом.

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Для связи с товарищами по команде предусмотрен всенаправленный микрофон. Частотный диапазон – 100 Гц - 10 кГц, чувствительность – -42 дБ ± 3 дБ. Благодаря подвижному креплению микрофон можно регулировать.

Подключается гарнитура через USB-порт, в комплекте идет 2,1-метровый кабель. Прочная оплетка защищает его от перегибов, истираний и прочих повреждений. Есть RGB подсветка с двумя режимами (динамичный / статичный).

Новинки доступны для заказа в Merlion.

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Цифровизация

Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 12 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Генеральный директор группы компаний Merlion - Сергей Расколов.

Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2400 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8000 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону.

Merlion развивает ряд проектов и дочерних компаний по другим направлениям: ритейл и e-commerce, ИТ-услуги, производство.

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