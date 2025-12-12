Intel повержена и должна кучу денег. С позором проигран 16-летний спор с властями из-за издевательств над AMD

Intel проиграла антимонопольное дело за «подкуп» ритейлеров и производителей ПК и доминирование над AMD. Его рассмотрение длилось 16 лет, и теперь Intel должна сотни миллионов, хотя и вчетверо меньше, чем с нее требовали изначально. Решение еще можно оспорить.

Где деньги, Intel?

Компания Intel проиграла антимонопольное дело, которое власти Евросоюза завели против нее в 2009 г. Как пишет Tom’s Hardware, Intel обвинили в подавлении конкуренции со стороны AMD и злоупотреблении своим доминирующим положением.

Дело рассматривалось в различных инстанциях на протяжении 16 лет. Intel тянула время, как могла, даже подавала апелляции, в итоге все равно проиграла и была признана виновной.

Но все же Intel частично выиграла дело. 16 лет назад ей хотели присудить штраф в размере $1,24 млрд, но с течением времени его размер постепенно сокращался. Теперь итоговая сумма, которую Intel придется выплатить, более чем вчетверо меньше – $278 млн, а если учесть инфляцию за 16 лет, разница с первоначальной суммой будет еще больше.

Отметим, что хотя AMD и существенно укрепила свои позиции на мировом рынке процессоров, Intel по-прежнему доминирует на нем. В сегменте CPU для настольных ПК у нее 66,4%, у AMD – 33,6% (Tom’s Hardware, III квартал 2025 г.). Для сравнения, в III квартале 2026 г. доли Intel и AMD составляли 90,9% и 9,1% соответственно.

Что натворила Intel

Антимонопольные органы Евросоюза расследовали случаи, когда Intel в некотором смысле «подкупала» ритейлеров и производителей компьютеров, чтобы те продвигали устройства именно с ее процессорами. В документах следствия утверждалось, что чипмейкер предоставлял им дополнительные скидки на сои CPU, что является антиконкурентной практикой.

Intel Intel может попытаться затянуть рассмотрение дела

Расследование против Intel велось в период с 2000 по 2008 г., и лишь год спустя, в мае 2009 г., против нее было выдвинуто обвинение. Как пишет агентство Reuters, Европейская комиссия, которая «действовала как орган по обеспечению соблюдения антимонопольного законодательства ЕС» (acts as the EU competition enforcer), решила наложить на Intel рекордный по тем временам штраф в размере 1,06 миллиарда евро ($1,24 миллиарда долларов) в качестве наказания за действия, которые нанесли ущерб AMD в начале 2000-х годов.

Не виноватая я! Это все они

Intel не стала подставлять вторую щеку и сразу перешла в наступление. Никакой штраф она не выплатила – вместо этого она без промедления, в том же 2009 г., подала апелляцию.

Рассмотрение этой апелляции затянулось на несколько лет. Лишь в 2014 г. Генеральный суд подтвердил решение Комиссии и наложенный штраф.

Но Intel снова ничего не выплатила и подала очередную жалобу, на этот раз в суд Европейского союза. Спустя еще три года, в 2017 г., он отменил решение Генерального суда, чтобы заново рассмотреть вопрос о том, действительно ли скидки Intel ограничивали конкуренцию со стороны AMD.

Прошло еще пять лет, и на этот раз сам Генеральный суд встал на сторону Intel. Он отменил ранее наложенный штраф, заявив, что, по его мнению, проведенное Еврокомиссией расследование было неполным.

В результате собранные Еврокомиссией доказательства вины Intel подверглись повторному анализу. Комиссия сосредоточилась в первую очередь на том, что она считала прямыми выплатами производителям оригинального оборудования (OEM) для приостановки или задержки выпуска продукции на базе AMD, а не на схемах скидок, чтобы пересчитать размер штрафа в отношении Intel. В итоге штраф был снижен до 376 млн евро ($438 млн).

Неуловимая Intel

По итогу расследования Генеральный суд оставил в силе обвинительное решение Еврокомиссии, но размер штрафа было решено сократить еще раз – теперь до 237 млн евро ($278 млн). Как пишет Reuters, в качестве обоснования к этому было указано, что уменьшенная сумма лучше отражает «тяжесть и продолжительность рассматриваемого нарушения» (gravity and duration of the infringement at issue).

Но может получиться так, что Intel не придется выплачивать и этот штраф, поскольку ее подъем по лестнице судебных инстанций еще не окончен. Она все еще может подать новую апелляцию в Европейский суд, который является высшей судебной юрисдикцией Европы.

Такая жалоба может продлить рассмотрение дела еще на несколько лет, вот только апелляцию в этот суд может подать и Еврокомиссия, например, с требованием увеличить размер штрафа.