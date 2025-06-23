«АРМО-Системы» представила ONVIF-совместимые подвесные IP-громкоговорители SIP-S61T с питанием по Ethernet

«АРМО-Системы» представила IP-громкоговоритель Tonmind SIP-S61T, который выполнен в оригинальной форме потолочного светильника, рассчитан на подвесной монтаж и предназначен для работы в помещениях. Используя прогрессивный аудиокодек OPUS 48 кГц, этот подвесной громкоговоритель мощностью 30 Вт воспроизводит высококачественный и чистый звук, громкость которого может достигать 91 дБ. Благодаря поддержке протоколов SIP/VoIP, питания по технологии PoE, ONVIF-совместимости и реализации различных сценариев оповещения/трансляции звука громкоговоритель SIP-S61T может эффективно использоваться в составе систем оповещения, видеонаблюдения и др.

Широкие интеграционные возможности громкоговорителей SIP-S61T обеспечивают их функционирование в рамках систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), систем безопасности, жизнеобеспечения здания и др. Так, например, связь с SIP-устройствами, в том числе IP-АТС, IP-телефонами, аудиооборудованием Tonmind, и интеграцию с VoIP-системами подвесной громкоговоритель осуществляет по SIP протоколу. При этом пользователям устройства доступны два SIP-аккаунта, прямой IP-вызов SIP и многоадресная рассылка RTP. Благодаря ONVIF-совместимости, этот сетевой громкоговоритель может быть связан с такими элементами системы видеонаблюдения, как IP-камеры, VMS-платформа и др.

Высококачественный звук сетевые громкоговорители SIP-S61T могут транслировать в наиболее прогрессивном формате OPUS с частотой дискретизации 48 кГц. Универсальность этого аудиокодека, который является открытым и рассчитан как для передачи голоса и музыки через сеть Интернет, так и для трансляции аудиопотоков в рамках VoIP, видеоконференций, виртуальных мероприятий и т.д., позволяет применять подвесной громкоговоритель Tonmind в различных приложениях без потери качества звука. В то же время, эта подвесная модель поддерживает и другие форматы (MP3, G.722 ADPCM, G.711 PCMU и G.711 PCMA).

Форм-фактор потолочного светильника позволяет гармонично вписать громкоговоритель SIP-S61T практически в любой интерьер. Гармония в интерьере достигается, в том числе благодаря возможности покраски в любой цвет по таблице RAL Classic (по желанию заказчика). Компактный корпус новой модели выполнен из ABS-пластика и обеспечивает стабильную работоспособность устройства внутри помещений, включая и не отапливаемые. Для удобства монтажа подвесной громкоговоритель укомплектован металлическим тросиком с надежным карабином, а для простоты Ethernet-подключения и получения питания по технологии РoЕ у модели SIP-S61T предусмотрен единый интерфейс.

В ассортименте Tonmind, который пополнили подвесные громкоговорители SIP-S61T, представлены и другие модели с усилителем звукового сигнала мощностью 30 Вт, которые различаются формой корпуса и типом установки. Например, врезные громкоговорители SIP-S03T и SIP-S03M для помещений, устройства SIP-S21T, SIP-S21M и SIP-S22T рупорного типа для уличных объектов или помещений большой площади и др. Для управления решениями Tonmind доступно ПО Audio Manager и программа PA System в версиях Lite и Pro с поддержкой ОС Linux и MS Windows, а также мобильное приложение PA Connect для платформ iOS и Android.

Новый подвесной громкоговоритель Tonmind SIP-S61T уже доступен для клиентов «АРМО-Системы».