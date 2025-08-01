Получите все материалы CNews по ключевому слову
Tonmind
УПОМИНАНИЯ
Tonmind и организации, системы, технологии, персоны:
|АРМО ГК - АРМО-Системы 313 4
|АРМО ГК 163 3
|Linux OS 10542 4
|Microsoft Windows 16060 4
|Apple iOS 8044 3
|Google Android 14418 3
|VideoLAN VLC Player - VLC media player - VideоLAN Client 72 1
|Apple iTunes Store 1115 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377117, в очереди разбора - 744742.
Создано именных указателей - 180307.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.