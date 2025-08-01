Разделы

Tonmind

Tonmind

УПОМИНАНИЯ


01.08.2025 Линейку IP-громкоговорителей Tonmind пополнил звуковой прожектор SIP-S51 с PoE-питанием, совместимый с VMS по ONVIF 1
23.06.2025 «АРМО-Системы» представила ONVIF-совместимые подвесные IP-громкоговорители SIP-S61T с питанием по Ethernet 3
02.12.2024 Новые колонные IP-громкоговорители Tonmind SIP-S31FP в уличном исполнении с IP66 и поддержкой PoE-питания доступны в России 2
12.11.2024 «АРМО-Системы» представила Linux-версию программы для оповещения Tonmind PA System Pro 2

Публикаций - 4, упоминаний - 8

Tonmind и организации, системы, технологии, персоны:

АРМО ГК - АРМО-Системы 313 4
АРМО ГК 163 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 260 1
ONVIF - Open Network Video Interface Forum 41 4
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1016 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26421 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8352 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4235 3
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 517 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11807 3
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2175 3
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1978 3
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3947 2
ABS-пластик - АБС-пластик 36 2
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1501 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1137 2
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1936 2
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 547 1
Система жизнеобеспечения 155 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14155 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3894 1
СОУЭ - система оповещения и управления эвакуацией людей 18 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3816 1
VMS - Video Management System - Video Management Software - Surveillance Station - Системы управления видеонаблюдением - Программное обеспечение для управления видео 158 1
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 335 1
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 558 1
NVR - Network Video Recorder - Сетевой видеомагнитофон - IP-видеорегистратор 81 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7880 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8543 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3703 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4261 1
Linux OS 10542 4
Microsoft Windows 16060 4
Apple iOS 8044 3
Google Android 14418 3
VideoLAN VLC Player - VLC media player - VideоLAN Client 72 1
Apple iTunes Store 1115 1
Россия - РФ - Российская федерация 151825 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30815 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6162 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25187 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19661 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5152 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10361 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53506 1
