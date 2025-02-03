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СОУЭ система оповещения и управления эвакуацией людей



03.02.2025 Реализована интеграция систем оповещения «Эмсок» и пожарной сигнализации Vesta от Smartec 1
17.06.2024 Система «Линсис» для речевого оповещения и громкой связи сертифицирована по пожарной безопасности 1
24.04.2023 «АРМО-системы» и Fort Telecom подписали соглашение о партнерстве по TFortis 1
28.08.2017 «Белтел» построил слаботочную инфраструктуру двух новых отелей семейства ibis 1
20.06.2017 «Белтел» построил систему фонового озвучивания для отеля Radisson Resort Zavidovo 1
05.10.2016 Avaya и «Белтел» оснастили телекоммуникациями новый стадион ЦСКА 1
26.12.2013 Бесплатный доступ в интернет для москвичей отменяется 2
19.04.2013 «Информсвязь Холдинг» внедрил систему пожарной безопасности на «Адлер Арене» 1
11.04.2013 «Импульс-ИВЦ» разработал проект автоматической установки пожарной сигнализации для ЦКБ ГА Москвы 1
06.02.2013 Для оповещения россиян о ЧС будет создан единый радиогигант 1
20.05.2010 «Legos» анонсировал обновленный контроллер L6F64 1
13.08.2008 В Городской больнице №3 г. Москвы установят автоматическую систему пожарной сигнализации 1
24.07.2008 Департаменту здравоохранения Москвы требуется расширение радиоканальной системы 1
09.07.2008 НЭТА создала ИТ-инфраструктуру для лицея №19 в Новокузнецке 1

Публикаций - 14, упоминаний - 15

СОУЭ и организации, системы, технологии, персоны:

Beltel - Белтел 144 3
АРМО ГК - АРМО-Системы 291 2
Ростелеком 9715 2
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 92 2
Ростелеком - Связьинвест 1707 2
Ростех - Автоматика Концерн 1641 1
Hitachi - Хитачи 1465 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
Honeywell 282 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1262 1
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 70 1
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 195 1
Болид НВП - Bolid 90 1
Fort Telecom - Форт-Телеком 40 1
НЭТА 36 1
Siemens AG - Siemens Group 2591 1
Информсвязь 47 1
АРМО ГК 146 1
Импульс-ИВЦ 19 1
Ростелеком - НКС - OnLime - ОнЛайм - Интернет провайдер 72 1
Мостелеком 72 1
НТК - Национальные телекоммуникации 66 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 1
Ростелеком Роснет - Российская телекоммуникационная сеть 63 1
Сател - Линсис 6 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 36 1
Radisson Hotel Group - RHG - Radisson Hotels & Resorts - гостиничная сеть 42 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Accor Hotels 15 1
ЦКБ ГА - ФБУ Центральная клиническая больница гражданской авиации 4 1
Mitsubishi Heavy Industries 34 1
Carlson Rezidor Hotel Group 5 1
Талант и успех - Сириус-Арена Развлекательный спортивный центр - Адлер-Арена - Олимпийский овал - Конькобежный центр 7 1
ГПБ Лизинг - Газпромбанк Лизинг 17 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1364 2
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 430 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4525 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3281 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 587 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2508 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 51 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 1
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 137 1
Канада - Британская Колумбия - Ванкувер 142 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 298 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2878 1
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