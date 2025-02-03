СОУЭ система оповещения и управления эвакуацией людей
СОУЭ и организации, системы, технологии, персоны:
|МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1364 2
|Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 430 2
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4525 1
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 1
|МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3281 1
|Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 1
|Совет при президенте Российской Федерации 199 1
|Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
|Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 587 1
|Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2508 1
|Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 51 1
|Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 1
|МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 205 1
|Полушин Алексей 1 1
|Юнусов Амир 1 1
|Гринева Наталия 1 1
|Юферов Вячеслав 2 1
|Бор Борис 1 1
|Путин Владимир 3180 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Лужков Юрий 113 1
|Иванюк Вячеслав 14 1
|Бесхмельницын Михаил 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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