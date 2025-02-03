Реализована интеграция систем оповещения «Эмсок» и пожарной сигнализации Vesta от Smartec

Компания «Эмсок», российский производитель оборудования для систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), представила блок сопряжения IFA-003 с системой пожарной сигнализации (ПС) Smartec Vesta. Функционал данного блока, снабженного двумя последовательными интерфейсами RS-485, обеспечивает подключение, согласование и передачу сигналов управления от ПС Smartec Vesta к системе оповещения Emsok. Благодаря тому, что блок сопряжения системы оповещения подключается к ПС посредством RS-485, обеспечивается постоянный контроль целостности линии связи без дополнительных элементов (резисторов). Стоит отметить, что IFA-003 имеет компактные размеры, а его корпус выполнен из негорючего ABS-пластика. Для настройки IFA-003 используется штатное ПО блока управления сигналами Emsok. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-Системы».

Конструктивно блок сопряжения IFA-003 состоит из печатной платы с электронными компонентами, помещенной в корпус из негорючего АБС-пластика с 2 крышками и 2 заглушками. На печатной плате находятся клеммники с винтовыми соединителями, которые позволяют подключить этот блок сопряжения системы оповещения к пожарной сигнализации Smartec Vesta, соединитель для подключения к блоку управления сигналами Emsok, переключатели задания адреса и включения терминатора, а также индикаторы состояния. IFA-003 имеет компактные габариты, малую массу и экономно расходует электроэнергию, потребляя не более 0,36 Вт.

Сопряжение системы оповещения Emsok и пожарной сигнализации Smartec Vesta посредством блока IFA-003 имеет ряд преимуществ. Он обеспечивает непрерывный мониторинг состояния ПС: «опрашивает» все приборы, устройства и зоны системы (максимум 2048 элементов), и если обнаружит состояние, имеющее признаки возгорания либо неисправности, то активирует соответствующий алгоритм реагирования. При этом блок сопряжения системы оповещения поддерживает распознавание до 16 состояний приборов, 64 устройств и 64 зон и активацию до 64 алгоритмов пожарного оповещения (АПО), предоставляя возможности выбора линий связи, воспроизведения записанных речевых сообщений и подачи звуковых сигналов по командам приемно-контрольного прибора (ПКП) Smartec Vesta.

Реализована интеграция систем оповещения «Эмсок» и пожарной сигнализации Vesta от Smartec

Подключение и скоростной обмен информацией блока сопряжения IFA-003 с элементами пожарной сигнализации Smartec Vesta и блоком управления сигналами системы оповещения Emsok осуществляется с помощью двух последовательных интерфейсов RS-485. За счет такой схемы соединения блок сопряжения системы оповещения выполняет непрерывный контроль целостности линии связи без использования дополнительных элементов, таких как резисторы, а также без прокладки множества линий связи, как при использовании «сухого контакта» (по две на каждое направление оповещения). Наличие источника вторичного электропитания позволяет применять IFA-003 для питания изделий сопряжения пожарной сигнализации.

Настройка блока сопряжения системы оповещения IFA-003 под задачи конкретного проекта выполняется средствами программного обеспечения, входящего в комплект поставки центрального блока управления сигналами марки Emsok, с которым он взаимодействует. В пользовательском интерфейсе этого программного продукта, работающего в среде Win32, доступен также редактор конфигурации системы, в котором можно задавать параметры интерфейса ПС Smartec, адрес блока ввода-вывода, перечень состояний, являющихся признаком пожара или неисправности, алгоритмов пожарного оповещения, ошибок и др. Кроме того, в ПО имеется окно просмотра состояния ПС.

Компактный блок сопряжения системы оповещения Emsok IFA-003 с пожарной сигнализацией Smartec можно заказать в компании «АРМО-Системы». Для получения дополнительной информации о новинке обращайтесь по электронному адресу armosystems@armo.ru или по телефону 8-800-700-33-43 в центральный или региональные офисы компании «АРМО-Системы», являющейся официальным российским дистрибьютором продукции компании «Эмсок».