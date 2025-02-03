Smartec Vesta
|03.02.2025
|Реализована интеграция систем оповещения «Эмсок» и пожарной сигнализации Vesta от Smartec 1
|27.01.2023
|Просмотр видео в реалтайме и другие функции новой версии ПО Timex 22.3 2
Smartec Vesta и организации, системы, технологии, персоны:
|АРМО ГК 146 2
|Smartec 141 2
|АРМО ГК - АРМО-Системы 291 2
|United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel Systems International 44 1
|Болид НВП - Bolid 90 1
|Smartec Timex 2 1
|Microsoft SQL Server Express 24 1
|Болид НВП - Орион про 5 1
|Актив - Рутокен Guardant 52 1
|SQL - Structured Query Language - Язык программирования 984 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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