Просмотр видео в реалтайме и другие функции новой версии ПО Timex 22.3

«АРМО-системы» анонсировала новую версию программного обеспечения Timex для создания интегрированных систем безопасности. В Timex 22.3 добавлен новый тип ячейки «Видеопоток» по части мониторинга и реализовано подключение к IP-камере напрямую без интеграции со сторонними видеосистемами, добавлены новые команды для гибкого управления системой пожарной сигнализации Smartec Vesta, предусмотрена настройка времени срабатывания глобальных связей и сохранение событий от контроллеров СКУД Smartec серии ST-NC441 в БД программного продукта. Кроме того, в Timex 22.3 значительно улучшена скорость работы приложений и сервисов. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-системы».

В программное обеспечение Timex 22.3 добавлена возможность просмотра видео с сетевой видеокамеры без необходимости интеграции со сторонней системой видеонаблюдения. Теперь трансляция RTSP потока может осуществляться после подключения к видеокамере напрямую с использованием логина и пароля во вкладке мониторинга Timex через новый тип ячейки – «Видеопоток». Кроме того, во вкладке мониторинга для типов ячеек «План», «Табло» и «Тревога» добавлена поддержка выделения соответствующего элемента в дереве объектов через контекстное меню.

Ускорилась работа самого ПО версии 22.3: повысилось быстродействие клиента Timex. Кроме того, разработчики сделали более удобным пользовательский интерфейс. В новом релизе программного обеспечения Timex появилась настройка срабатывания глобальных связей с выбором часового пояса и временного интервала, которой не хватало для крупных компаний с географически разнесенными филиалами. Также была реализована возможность удаления событий из базы данных с поддержкой фильтрации, добавлена настройка «Уровней доступа» через дерево объектов, стали поддерживаться отечественные лицензионные USB-ключи Guardant и т.д.

Добавлены новые функции при работе с отдельными системами и компонентами. Так, в программное обеспечение контроля доступа Timex 22.3 добавили возможность записывать события от контроллеров СКУД Smartec серии ST-NC441 сразу базу данных Timex, не занимая встроенную память самих контроллеров, для системы Lenel был реализован автоматический экспорт фотографий пользователей из Timex, а для панелей охранно-пожарной сигнализации Smartec Vesta-01F кольцевой топологии добавлена поддержка новых команд. Стоит отметить, что через интерфейс ПО Timex 22.3 теперь можно выполнять мониторинг и управление оборудованием охранной и пожарной сигнализации «Орион про» марки «Болид».

Критические изменения коснулись работы с сервером SQL версии Express. В Timex 22.3 появилась система предупреждений пользователя о приближении лимита по поддерживаемому объему базы данных. Если система работает с SQL Server Express и объем базы данных превышает 9 ГБ, то клиент программного обеспечения Timex функционально ограничит свою работу до момента, пока база данных не станет объемом меньше этого значения. Такие ограничения вызваны тем, что SQL Server Express не поддерживает работу с базами данных свыше 10 ГБ.

Обновленное программное обеспечение Timex 22.3 уже доступно для скачивания.