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Smartec Timex

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


27.01.2023 Просмотр видео в реалтайме и другие функции новой версии ПО Timex 22.3 1
07.09.2022 Вышла обновленная версия ПО Timex 22.2 с поддержкой 64-битной архитектуры и проверкой дубликатов лиц 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Smartec Timex и организации, системы, технологии, персоны:

АРМО ГК - АРМО-Системы 371 3
Smartec 168 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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