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Индексная книга (каталог) CNews*
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Юнусов Амир

СОБЫТИЯ


16.09.2026 YADRO расширяет набор совместимых программных решений для коммутаторов KORNFELD 1
05.10.2016 Avaya и «Белтел» оснастили телекоммуникациями новый стадион ЦСКА 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Юнусов Амир и организации, системы, технологии, персоны:

Beltel - Белтел 147 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1102 1
Арена ЦСКА - ВЭБ Арена 7 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 43 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 265 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3241 1
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 577 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6890 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1738 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4588 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10795 1
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2934 1
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 575 1
СОУЭ - система оповещения и управления эвакуацией людей 20 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13563 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1629 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54491 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8726 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4701 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2264 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3384 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2257 1
Avaya ERS - Avaya Ethernet Routing Switch - Nortel ERS - Nortel Ethernet Routing Switch 20 1
Avaya SDN Fx networking architecture 5 1
Avaya VSP - Avaya Virtual Services Platform - Avaya VENA - Avaya Virtual Enterprise Network Architecture 7 1
ИКС - Yadro - Kornfeld - серия коммутаторов 26 1
Avaya Aura 125 1
Юферов Вячеслав 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 167662 2
Канада - Британская Колумбия - Ванкувер 144 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47904 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6782 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6845 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1259 1
Спорт - Футбол - Football - Soccer 780 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1290 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 750 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472416, в очереди разбора - 724474.
Создано именных указателей - 201243.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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