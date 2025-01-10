Арена ЦСКА ВЭБ Арена
|10.01.2025
|«Билайн» – новый официальный партнер ПФК ЦСКА 1
|03.08.2020
|«ИКС Холдинг» стал новым генеральным спонсором ПФК ЦСКА 1
|22.05.2018
|«Тинькофф Банк» и ПФК ЦСКА объявили о начале сотрудничества 1
Арена ЦСКА и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 36 2
|Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
|Бабаев Роман 2 2
|Гинер Евгений 1 1
|Бро Александр 7 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144197 1
|Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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