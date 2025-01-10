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«Билайн» – новый официальный партнер ПФК ЦСКА

ПФК ЦСКА и «Билайн» объявляют о начале сотрудничества. Мобильный оператор получил статус «Официального партнера ПФК ЦСКА». Совместные активности будут направлены на развитие современного футбола, продвижение телекоммуникационных услуг и ценностей здорового образа жизни. Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

Одним из направлений сотрудничества станет создание специального тарифного плана для болельщиков ПФК ЦСКА и интеграция продуктов и услуг «Билайн» в систему лояльности клуба.

Участие в жизни клуба и его болельщиков также является важной частью партнерства: «Билайн» будет проводить промо-акции и развлекательные мероприятия для детей во время домашних матчей команды, подтверждая свою приверженность спорту и инновациям.

Комплекты формы основной и молодежной команды ЦСКА будут дополнены логотипом мобильного оператора, который также появится на медиа-поверхностях «ВЭБ Арены», включая панно для флэш-интервью, пресс-центр и микст-зону.

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Генеральный директор «Билайн» Сергей Анохин: «Билайн» всегда поддерживал инициативы, связанные со спортом и здоровым образом жизни. Наше сотрудничество с ЦСКА — это вклад в развитие не только футбола, но и цифровых технологий, которые помогут болельщикам быть ближе к своей любимой команде. Мы рады присоединиться к красно-синим и вместе с клубом работать на благо болельщиков и продвижение спорта в стране».

Генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев: «Мы рады приветствовать «Билайн» в качестве официального партнера ПФК ЦСКА. Компания, признанная на протяжении многих лет миллионами пользователей, в дополнительном представлении не нуждается. ПФК ЦСКА всегда ставит на первое место своих болельщиков, такой же подход в работе с клиентами и у «Билайн». Вместе с новым партнером мы сможем и дальше развивать это направление работы, радуя наших болельщиков акциями и преференциями. ПФК ЦСКА уверен в долгосрочном и продуктивном сотрудничестве с таким сильным игроком на рынке».

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