Петергоф ГМЗ Государственный музей-заповедник дворцово-парковый ансамбль

Петергоф ГМЗ - Государственный музей-заповедник - дворцово-парковый ансамбль

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


27.02.2026 Минкультуры запустило возможность подтверждения льгот в музеях, театрах и галереях с помощью национального мессенджера 1
03.07.2025 «Петергоф» внедрил ИИ-систему для оптимизации туристических маршрутов от Yandex Cloud и GlowByte 2
12.03.2025 В фокусе высоких технологий: киностудия Горького оцифрует документы на «ЭларСкан» 1
26.02.2025 «ЭларСкан» послужит Петергофу 1
21.08.2024 Kassir.ru и VK заключили договор о стратегическом партнерстве 1
27.06.2024 «МегаФон» обеспечил связью «Суворовский городок» Петергофа 2
22.05.2023 МТС подготовила сеть в Петергофе к приезду многочисленных туристов 1
19.05.2022 «Обит» модернизировала сеть бесплатного доступа в интернет в ГМЗ «Петергоф» 2
11.03.2020 «Обит» представил обновленную «Wi-Fi платформу» 1
03.02.2014 Государственный музей-заповедник «Петергоф» закупил дополнительные лицензии СЭД «Дело» 4
20.03.2013 «Обит» выпустил мобильное приложение для поиска бесплатного WiFi в Петербурге 1
20.03.2012 Выручка «Обит» в 2011 г. составила 839 млн руб. 1
21.02.2012 Бесплатный WiFi от «Обит» появился в крупнейших сетях кофеен и ресторанов Санкт-Петербурга 1
07.06.2010 «Обит» развернул WiFi-сеть в «Петергофе» 2
24.07.2008 ОЖД продолжает внедрение систем АСКОП 1
02.11.2007 Молодежь проконтролирует строительство наукограда в Петергофе 1
14.08.2007 Ребрендинг МТС не добрался до Ленобласти 1
19.01.2005 Panasonic NV-GS400 - создай свой киношедевр 1
25.03.2003 Verbatim выпустил коврики к 300-летию Питера 1

Петергоф ГМЗ и организации, системы, технологии, персоны:

ОБИТ 110 6
Yandex - Яндекс 8652 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14712 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4633 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1088 2
Офис-Док - Офис-Док ИТ - Офис-Док Информационные Системы - Office Doc 66 1
МегаФон 10142 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1190 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9257 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2660 1
D-Link - Д-Линк Трейд 384 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 164 1
Verbatim 68 1
ИнфоТех 37 1
Ergodata - Эргодата 45 1
Ракурс НПФ 170 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 115 4
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 230 4
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 3
Банк Рублев 4 1
Тульское музейное объединение - ТОКМ - Тульский областной краеведческий музей - Тульский кремль - Тульский государственный музей оружия 10 1
Адамант 3 1
Арена ЦСКА - ВЭБ Арена 7 1
Галерея ТРК - Галерея ТРЦ 16 1
Театр на Малой Бронной ГБУК 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8335 1
Лента - Сеть розничной торговли 2301 1
Евросеть 1417 1
Токио-City - Сеть ресторанов 3 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 40 1
Starbucks 91 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 74 1
Кассир.ру - Kassir.ru 28 1
Открытие Арена - стадион 21 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 100 1
Спартак-Москва ФК - Футбольный клуб 17 1
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 27 1
Цифроград 171 1
Телефорум 93 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 63 1
Наукоград - технопарк 151 1
Останкинский пивоваренный завод 1 1
Новая Голландия СТ 2 1
МТС Трэвел - MTS Travel 288 1
Администрация Санкт-Петербурга - Архивный комитет Санкт-Петербурга и Центральный государственный архив Санкт-Петербурга, ЦГА СПб - ЦГАКФФД СПб - Центральный государственный архив кинофотофонодокументов  9 1
Администрация Санкт-Петербурга - Жилищный комитет Санкт-Петербурга - ЕИРЦ Санкт-Петербурга - ВЦКП Жилищное хозяйство - ВЦКП ГУП - Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства - ЕИРЦ Петроэлектросбыт 31 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 306 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 188 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 159 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1072 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1487 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 50 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13085 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57810 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10545 4
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi - WiFi маршрутизатор - WiFi спот 436 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25779 3
Оцифровка - Digitization 4951 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9622 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22070 3
FADGI - Federal Agencies Digital Guidelines Initative 6 2
Metamorfoze Preservation Imaging Guidelines 10 2
Scanner planetary - Планетарный сканер 16 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17240 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1564 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2053 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5175 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12338 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3616 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8864 2
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1564 2
Оповещение и уведомление - Notification 5418 1
Фотокамеры - Ночная съемка 228 1
OIS - Optical Image Stabilization - Optical Image Stabilizer - Оптическая стабилизация изображения - Оптический стабилизатор изображения 373 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9419 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18978 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4987 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9493 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4701 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10383 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6188 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17249 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12129 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74173 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15035 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8487 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34163 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13423 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8977 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3206 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8551 1
Hotspot - Хот-спот 105 1
ЭЛАР ЭларСкан 166 2
Panasonic NV - видеокамера 14 1
Leica Dicomar 20 1
Panasonic Mega O.I.S - Panasonic Mega Optical Image Stabilization - оптический стабилизатор 44 1
Коммуникационная платформа - MAX - Мессенджер - Цифровой ID 27 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 892 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7420 1
Apple iPad 3946 1
Google Android 14851 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3464 1
Apple - App Store 3023 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5949 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 633 1
VK - Mail.Ru myTarget - Таргет@Mail.ru 165 1
Apple iPod Touch 747 1
ЭОС Дело-web 209 1
Yandex DataSphere 30 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5146 1
ЭЛАР СканИмидж 28 1
Гук Андрей 39 2
Токаренко Максим 47 1
Викторов Александр 2 1
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 61 1
Кривякина Мария 2 1
Глуховская Елена 2 1
Кальницкая Елена 1 1
Ковриков Роман 2 1
Дунаев Сергей 61 1
Финкельштейн Евгений 11 1
Брюквин Юрий 299 1
Ефимов Александр 18 1
Соловенчук Александр 146 1
Смирнов Андрей 74 1
Лемякина Анна 16 1
Овсянников Денис 23 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петергоф - Петродворец 70 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18856 11
Россия - РФ - Российская федерация 158931 8
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2727 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46210 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петродворцовый район - Петродворец 48 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Дворцовая площадь 20 1
Россия - ЦФО - Московская область - Клинский район - Клин 55 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Бокситогорск 11 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Волховский район - Волхов 51 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Тосненский район - Тосно 56 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кириши 25 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Сиверский 11 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3275 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1315 1
Япония 13580 1
Россия - УФО - Свердловская область 1802 1
Германия - Федеративная Республика 12974 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1729 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 758 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2159 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2127 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1595 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3252 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Тихвин 29 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Всеволожск 133 1
Беларусь - Витебская область - Витебск 85 1
Россия - СФО - Красноярский край - Зеленогорск 69 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55238 8
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5444 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7025 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26124 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6437 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32089 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3189 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2603 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1558 2
Религия 150 1
Видеокамера - Видеосъёмка 706 1
ООН ЮНЕСКО - Конвенция о всемирном наследии - Всемирное наследие ЮНЕСКО - World Heritage - Patrimoine Mondial - Patrimonio de la humanidad - Weltkulturerbe 56 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1072 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4349 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6711 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10537 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3749 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 630 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9737 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1563 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5322 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2526 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5984 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10559 1
Английский язык 6903 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51498 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6303 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5340 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8201 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 659 1
Спорт - Шахматы - Chess 255 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1205 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10799 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1046 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1475 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2981 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1662 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1834 1
Минкультуры РФ - Культура.РФ - Культурный стриминг 14 1
Рустелеком ТК 304 1
Минобороны РФ - МсСВУ - Московское Суворовское военное училище 4 1
Санкт-Петербург - Петропавловская крепость - памятник архитектуры 21 1
Государственный Русский музей 52 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
День молодёжи - 27 июня 1012 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421952, в очереди разбора - 726666.
Создано именных указателей - 190973.
