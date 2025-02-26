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FADGI Federal Agencies Digital Guidelines Initative



26.02.2025 «ЭларСкан» послужит Петергофу 1
12.12.2024 Документы времен ВОВ и метрические книги, - в Сибири оцифруют уникальные документы 1
14.12.2022 В сибирском наукограде оцифруют архивные документы на «Эларскан» 1
28.09.2022 В Воронеже оцифруют ценные краеведческие документы с помощью оборудования «Эларскан» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

FADGI и организации, системы, технологии, персоны:

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1013 3
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 205 1
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 114 1
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 55 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1437 2
Оцифровка - Digitization 4580 2
Metamorfoze Preservation Imaging Guidelines 8 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3440 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19649 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12626 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10818 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2916 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51055 1
ЭЛАР ЭларСкан 139 4
ЭЛАР СканИмидж 18 1
Харин Евгений 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145520 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1211 1
Россия - СФО - Алтайский край - Бийск 107 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 801 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5896 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29338 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51437 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 555 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1639 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6179 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342779, в очереди разбора - 765928.
Создано именных указателей - 169707.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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