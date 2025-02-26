FADGI Federal Agencies Digital Guidelines Initative
FADGI и организации, системы, технологии, персоны:
|Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 114 1
|Правительство Воронежской области - органы государственной власти 55 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1437 2
|ЭЛАР ЭларСкан 139 4
|ЭЛАР СканИмидж 18 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145520 3
|Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1211 1
|Россия - СФО - Алтайский край - Бийск 107 1
|Россия - ЦФО - Воронежская область 801 1
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