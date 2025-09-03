Разделы

Технологии «ЭларСкан» расширяют цифровой фонд крупнейшего архива Кубани

Государственный архив Краснодарского края продолжает системно развивать направление оцифровки: в учреждение поставлены три планетарных сканера «ЭларСкан» A2-800КС.

Для крупнейшего архивного хранилища региона, где сегодня насчитывается более 920 000 единиц хранения на разных носителях, а общая протяженность полок превышает 21 км, перевод востребованных документов в электронный вид — приоритетная задача, позволяющая бережно работать с фондами и расширять доступ к источникам региональной истории. Об этом CNews сообщили представители компании «Элар».

Новые планетарные сканеры дополнили цифровой парк ранее поставленного профессионального оборудования: архив уже использует, в том числе, сканеры «Элар» формата А0. Такое сочетание решает широкий спектр задач: системы А0 берут на себя работу с крупноформатными материалами, тогда как «ЭларСкан» A2-800КС оптимален для высокопроизводительной потоковой оцифровки книг и подшивок формата до A2+, в том числе хрупких и изношенных. Новые «ЭларСкан» A2-800КС оснащены трансформируемой колыбелью с возможностью работы как в плоском режиме (раскрытие 180°), так и в V-режиме (120°) — это обеспечивает корректную съемку сшитых оригиналов с полным и неполным раскрытием. Интегрированное плоское прижимное стекло разглаживает страницы и ускоряет потоковое сканирование. Оптический зум позволяет подстраиваться под формат оригинала до A2+ без потери качества.

Цифровизация

Мощная камера обеспечивает съемку с разрешением 600–1000 dpi, а специальный режим UltraHQ (400 МП) дает предельную детализацию для сложных объектов: документов с выцветшим текстом, рукописных материалов, мелких символов и штрихов. Качество изображений соответствует международным стандартам ISO, FADGI и Metamorfoze, что важно для долговременного хранения и научного использования цифровых копий.

Вся линейка «ЭларСкан» включена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, что подтверждает соответствие современным требованиям информационной безопасности и обеспечивает технологическую независимость процессов оцифровки. Оснащение архива новейшими отечественными системами позволяет гибко выстраивать производственные потоки и уверенно масштабировать работы по созданию электронного фонда копий наиболее ценных и востребованных документов.

