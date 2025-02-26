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Metamorfoze Preservation Imaging Guidelines



26.02.2025 «ЭларСкан» послужит Петергофу 1
12.12.2024 Документы времен ВОВ и метрические книги, - в Сибири оцифруют уникальные документы 1
14.12.2022 В сибирском наукограде оцифруют архивные документы на «Эларскан» 1
28.09.2022 В Воронеже оцифруют ценные краеведческие документы с помощью оборудования «Эларскан» 1
12.11.2015 ЭЛАР оцифровала большеформатные предметы из собрания Государственного музея истории религии 1
16.06.2000 Акционеры PSINet одобрили покупку за $1.9 млрд. Metamor Worldwide 1
23.03.2000 PSINet купит Metamor Worldwide за акции стоимостью $1,9 млрд. 1
09.07.1999 Baan заключила договоры с PrimeSource Technologies и Metamor Worldwide 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Metamorfoze Preservation Imaging Guidelines и организации, системы, технологии, персоны:

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1013 4
PSINet - PSINet Consulting Solutions - Metamor Worldwide 45 3
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 205 2
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 114 1
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 55 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1437 2
Оцифровка - Digitization 4580 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51055 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12626 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19649 2
FADGI - Federal Agencies Digital Guidelines Initative 4 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12110 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3440 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2929 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9396 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1316 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16034 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10818 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2916 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5915 1
ЭЛАР ЭларСкан 139 4
ЭЛАР СканИмидж 18 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 208 1
ЭЛАР ПауэрСкан 19 1
Харин Евгений 1 1
Денисова Елена 3 1
Мокеев Евгений 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 145520 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1211 1
Россия - СФО - Алтайский край - Бийск 107 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 801 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51437 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16404 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 555 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29338 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5896 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1639 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1517 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5875 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6179 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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