Разделы

Цифровизация
|

Письма читателей Михаилу Шолохову оцифруют на сканере «Элар»

ГК «Элар» поставила профессиональный планетарный сканер «Элар ПланСкан» в Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова «Тихий Дон» в Ростовской области. Новое оборудование предназначено для высококачественной бесконтактной оцифровки музейных материалов, среди которых особое место занимает уникальная коллекция писем читателей Михаилу Шолохову, охватывающая более полувека. Об этом CNews сообщил представитель ГК «Элар».

Читательская почта Михаила Шолохова — одна из наиболее масштабных в истории русской литературы. В письмах, поступавших писателю на протяжении десятилетий, сохранились отзывы и впечатления людей о его произведениях, благодаря чему эта переписка представляет особую ценность для исследователей, позволяя проследить восприятие творчества Шолохова читателями разных поколений.

Всего в собрании музея насчитывается около 13 тыс. предметов, требующих оцифровки, прокомментировали в Государственном музее-заповеднике М. А. Шолохова «Тихий Дон». Помимо читательской переписки, в их числе — три рукописных тома «Кобзаря казачества» поэта и собирателя казачьего фольклора И. И. Томаревского, созданные в 1920-е гг. и дополненные авторскими рисунками, материалы из архива писателя-историка и фольклориста Б. Лащилина, а также фотографии, посвящённые жизни и творчеству Михаила Шолохова. При этом музейное собрание ежегодно пополняется более чем 800 предметами, которые также подлежат переводу в цифровой вид.

Музей-заповедник «Тихий Дон» хранит уникальное наследие писателя, а также материалы по истории и культуре донского казачества. В его фондах собрано более 83 тыс. музейных предметов, включая рукописи, письма, личные вещи Шолохова и другие свидетельства его жизни и творчества, а особое значение учреждения для сохранения отечественного культурного наследия было закреплено в 2006 г., когда музей включили в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

При оцифровке исторических документов, рукописей и книжных памятников особое значение имеют качество цифрового изображения и бережное обращение с оригиналами. Для решения подобных задач в модельном ряду «Элар» представлены профессиональные планетарные сканеры, позволяющие бесконтактным способом оцифровывать материалы различного формата, толщины и состояния, в том числе переплетённые документы без предварительной расшивки. Применение промышленных сканирующих систем высокого разрешения, специализированного LED-освещения и профессионального программного обеспечения обеспечивает высокую детализацию цифровых изображений и точную передачу особенностей оригиналов.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Модельный ряд профессиональных планетарных сканеров «Элар» включает оборудование для высококачественной оцифровки, соответствующей международным стандартам ISO, FADGI и Metamorfoze. Решения «Элар» предназначены для широкого спектра задач — от потокового сканирования архивных дел, книг и рукописей до создания цифровых копий крупноформатных и нестандартных оригиналов. ГК «Элар» обеспечивает гарантийное и сервисное обслуживание поставляемого оборудования.

Создание качественных цифровых копий расширяет возможности использования музейных собраний в научной, выставочной и издательской деятельности. Так, музей-заповедник М. А. Шолохова уже активно использует оцифрованные материалы при подготовке выставок в России и культурных центрах за рубежом, в собственных издательских проектах и исследованиях, посвящённых жизни и творчеству писателя.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Жах, iCore: Управление ИТ-активами — основа для всех остальных процессов ИБ

В подвале цеха УАЗ нашли тайную майнинг-ферму. Она обошлась заводу в миллион

Как упорядочить управление доступом к ИТ-системам в компании: 7 рекомендаций экспертов УЦСБ

Под санкции ЕС попали «Аквариус» и «дочки» ГК «Элемент»

Почему бизнес переходит от замены техники к построению инфраструктуры

Хакер украл данные 8,8 млн граждан страны, введя пароль «123456»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: легкий и мощный бизнес-флагман

Наводим порядок в ленте ВК: как настроить под себя алгоритмы ВКонтакте

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще