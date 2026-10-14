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Шолохов Михаил

СОБЫТИЯ


14.10.2026 Письма читателей Михаилу Шолохову оцифруют на сканере «Элар» 2
11.03.2024 На Russpass представили серию литературных аудиоэкскурсий по Москве 1
11.06.2015 «Ростелеком» обеспечил услугами связи «Шолохов-центр» в Ростове-на-Дону 1
20.01.2010 Юрий Гагарин остается главным русским кумиром ХХ века 2
15.02.2008 Префектуре ЮВАО Москвы необходимы услуги по развитию цифровых технологий 1
24.05.2007 Сегодня отмечается День славянской письменности и культуры 1
01.07.2005 ФЭБ открыла раздел словарей и энциклопедий 1
18.04.2003 На российском теплоходе впервые установлен "черный ящик" 1

Публикаций - 8, упоминаний - 10

Шолохов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

КМ онлайн - Кирилл и Мефодий 42 1
Минцифры РФ - Информрегистр НТЦ ФГУП 7 1
Ростелеком 11062 1
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 168 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 264 1
Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова - Усадьба М.А. Шолохова 3 2
Малый театр - Государственный Академический Малый театр 7 1
Дворец спорта имени Ивана Ярыгина 3 1
Дом-музей Бориса Пастернака 1 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 200 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 242 1
Россети Ленэнерго 1699 1
РЖД МЖД - Белорусский вокзал 12 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13934 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4991 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 478 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 170 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16754 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23244 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26597 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27201 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4509 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10351 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Московский центр информационной поддержки туристов - RussPass - туристический сервис 34 1
Булгаков Михаил 26 2
Пастернак Борис 7 1
Сахаров Андрей 8 1
Горбачев Михаил 37 1
Миронов Андрей 14 1
Чехов Антон 22 1
Шостакович Дмитрий 2 1
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич 12 1
Репин Илья 7 1
Жуков Георгий 2 1
Сталин Иосиф Виссарионович (Джугашвили) 17 1
Орлова Любовь 6 1
Миловзорова Елена 1 1
Чапаев Василий 2 1
Бродскоий Иосиф 5 1
Шаляпин Федор 5 1
Яшин Лев 2 1
Зощенко Михаил 2 1
Роднина Ирина 1 1
Плисецкая Майя 4 1
Сергунина Наталья 375 1
Голубев Василий 40 1
Шолохов Александр 2 1
Солженицын Александр 12 1
Высоцкий Владимир 33 1
Донской Дмитрий 40 1
Гагарин Юрий 98 1
Алхасов Сергей 21 1
Есенин Сергей 17 1
Ярыгин Иван 2 1
Пушкин Александр 40 1
Толстой Лев 71 1
Островский Александр 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 168796 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48167 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1819 2
Москва - ЮВАО - Кузьминки 33 1
Москва - ЮВАО - Кузьминки-Люблино Природно-исторический парк 8 1
Москва - ЦАО - Хамовники - Пречистенка 56 1
Москва - ЮВАО - Юго-Восточный административный округ 104 1
Москва - ЮВАО - Люблино 41 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2556 1
Беларусь - Белоруссия 6366 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3166 1
Швеция - Королевство 3797 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8695 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3248 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 778 1
Россия - ЦФО - Московская область - Коломенский район - Коломна 120 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11784 4
Английский язык 7085 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5717 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6885 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3410 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 710 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1588 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2587 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1182 1
Лингвистика - Linguistics - языкознание, языковедение 133 1
Поэзия 18 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1921 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7965 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6881 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5861 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5561 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6246 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58573 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 336 1
NEWSru.com 229 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 270 1
РАН ИМЛИ - Институт мировой литературы имени А. М. Горького РАН 4 1
РАН - Российская академия наук 2146 1
День молодёжи - 27 июня 1118 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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