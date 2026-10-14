Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Шолохов Михаил
СОБЫТИЯ
Публикаций - 8, упоминаний - 10
Шолохов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Windows 2000 8678 1
|Правительство Москвы - Мостуризм - Московский центр информационной поддержки туристов - RussPass - туристический сервис 34 1
|Булгаков Михаил 26 2
|Пастернак Борис 7 1
|Сахаров Андрей 8 1
|Горбачев Михаил 37 1
|Миронов Андрей 14 1
|Чехов Антон 22 1
|Шостакович Дмитрий 2 1
|Ленин (Ульянов) Владимир Ильич 12 1
|Репин Илья 7 1
|Жуков Георгий 2 1
|Сталин Иосиф Виссарионович (Джугашвили) 17 1
|Орлова Любовь 6 1
|Миловзорова Елена 1 1
|Чапаев Василий 2 1
|Бродскоий Иосиф 5 1
|Шаляпин Федор 5 1
|Яшин Лев 2 1
|Зощенко Михаил 2 1
|Роднина Ирина 1 1
|Плисецкая Майя 4 1
|Сергунина Наталья 375 1
|Голубев Василий 40 1
|Шолохов Александр 2 1
|Солженицын Александр 12 1
|Высоцкий Владимир 33 1
|Донской Дмитрий 40 1
|Гагарин Юрий 98 1
|Алхасов Сергей 21 1
|Есенин Сергей 17 1
|Ярыгин Иван 2 1
|Пушкин Александр 40 1
|Толстой Лев 71 1
|Островский Александр 9 1
|NEWSru.com 229 1
|РАН ИМЛИ - Институт мировой литературы имени А. М. Горького РАН 4 1
|РАН - Российская академия наук 2146 1
|День молодёжи - 27 июня 1118 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479259, в очереди разбора - 724597.
Создано именных указателей - 202694.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479259, в очереди разбора - 724597.
Создано именных указателей - 202694.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.