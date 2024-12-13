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Москва ЮВАО Кузьминки-Люблино Природно-исторический парк



13.12.2024 В парке «Кузьминки» при поддержке «Ланит» открылся компьютерный класс 1
12.09.2023 Москвичи и гости столицы воспользовались городским Wi-Fi более 12,5 млн раз за лето 1
01.08.2012 В московских парках развернули бесплатный Wi-Fi 2
31.01.2012 «МегаФон» обеспечит беспроводным интернетом общественный транспорт российских регионов 2
28.12.2011 «МегаФон» открыл бесплатный Wi-Fi в парках Москвы 2
15.02.2008 Префектуре ЮВАО Москвы необходимы услуги по развитию цифровых технологий 1
01.08.2002 ОБИНКО завершила ряд проектов для Правительства Москвы 1

Публикаций - 7, упоминаний - 10

Москва и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8805 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Cisco Systems 5114 1
HP Compaq Computer Corp 1916 1
Такском - Taxcom 240 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 1
Verysell - Верисел 317 1
Verysell IT Projects - Верисел Проекты 107 1
Verysell ОБИНКО - Объединенная Интеграторская Компания 33 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 119 4
Москва - Сад имени Н.Э. Баумана - Парк культуры и отдыха 8 3
ПКиО Измайлово - Измайловский парк культуры и отдыха 16 3
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ПКиО Таганский - Государственный парк культуры и отдыха 4 3
МГОМЗ - Музей-заповедник Коломенское - Коломенский парк 16 2
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 66 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова - Усадьба М.А. Шолохова 3 1
Дворец спорта имени Ивана Ярыгина 3 1
МосКино - сеть кинотеатров 8 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 178 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 271 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 429 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 234 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10136 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3727 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 518 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1939 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8459 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10965 1
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 58 1
РЖД Сапсан 24 1
Правительство Москвы АИС УПБ - Автоматизированная информационная система управления бюджетным процессом 3 1
МегаФон Wi-Fi FREE - МегаФон Green Zone Wi-Fi FREE - МегаФон Зеленая зона Wi-Fi 9 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком MT_Free 64 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 763 1
Python - высокоуровневый язык программирования 929 1
Ярыгин Иван 2 1
Шолохов Михаил 7 1
Харитонов Александр 67 1
Жиркова Юлия 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 6
Москва - ЦАО - Таганский район - муниципальный округ Таганский 70 3
Москва - ЮВАО - Кузьминки 31 2
Москва - ЮВАО - Люблино 38 2
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 268 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1473 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 911 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 317 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 487 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 717 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 639 1
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Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 246 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 529 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 452 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 367 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 675 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 248 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 1
Москва - Садовое кольцо 146 1
Москва - ЮВАО - Юго-Восточный административный округ 54 1
Москва ТТК - Третье транспортное кольцо в Москве 77 1
Москва - СЗАО - Тушино 35 1
Москва - ЦАО - Никитский бульвар - Суворовский бульвар 13 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1722 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2581 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1513 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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