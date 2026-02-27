Разделы

27.02.2026 В исторических парках Москвы выросла скорость мобильного интернета 1
25.08.2025 Онлайн-гидом «Узнай Москву» с начала 2025 г. воспользовались более 3 млн раз 1
14.08.2024 Наталья Сергунина: Востребованность онлайн-гида «Узнай Москву» этим летом выросла вдвое 1
20.11.2023 Портал «Музейная Москва онлайн» объединил почти 120 тыс. экспонатов 1
23.09.2022 «Элар» оцифрует фрагменты декора архитектурного памятника XVI века из списка ЮНЕСКО 1
05.10.2021 За год в Москве установили 1,7 тыс. новых точек доступа к бесплатному городскому Wi-Fi 1
13.03.2020 МТС строит инфраструктуру связи для тематического парка «Остров Мечты» 2
13.03.2020 МТС строит инфраструктуру для «Острова мечты» 2
25.04.2017 «Лаборатория Касперского» поддержит фестиваль науки и технологий Geek Picnic 1
12.07.2016 «Элар» поставила универсальный сканер для музея-заповедника «Коломенское» 1
21.06.2016 Московский Geek Picnic поставил рекорд посещаемости 1
18.05.2016 Кто разрушит больше легенд? 1
15.02.2016 МГОМЗ: Технологии оцифровки дают музейным работникам творческий импульс 1
28.07.2015 «Элар» оцифровала более 7 тыс. экспонатов музея-заповедника «Коломенское» 1
26.08.2014 Анонс продукции на сентябрь 2014 г. 1
17.07.2014 Sony приедет на "Пикник" 1
31.01.2012 «МегаФон» обеспечит беспроводным интернетом общественный транспорт российских регионов 1
28.12.2011 «МегаФон» открыл бесплатный Wi-Fi в парках Москвы 1

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1088 4
МегаФон 10150 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14719 2
PayPal 664 2
NVision Group - Энвижн Груп 686 2
КАМИС 21 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5335 1
Sony 6644 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 198 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 125 3
Москва - Сад имени Н.Э. Баумана - Парк культуры и отдыха 9 2
ПКиО Измайлово - Измайловский парк культуры и отдыха 17 2
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ПКиО Таганский - Государственный парк культуры и отдыха 4 2
Государственный Дарвиновский музей 12 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 226 2
Остров Мечты ХК - парк развлечений 15 2
РЖД ДФО ДВЖД - Дальневосточная железная дорога 19 1
MMOMA - Moscow Museum Of Modern Art - ММОМА - Московский музей современного искусства - Музей Вадима Сидура 10 1
Sony Pictures Television 18 1
Театр Вахтангова - Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова 10 1
Мастерская П.Н. Фоменко - Московский театр 4 1
Музей Москвы - Музейное объединение 12 1
Дом-музей Марины Цветаевой 6 1
РЖД - Российские железные дороги 2022 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 151 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 100 1
Музей-усадьба Архангельское 35 1
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 40 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 73 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 188 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2022 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1032 2
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Черноморский флот - Черноморская военно-морская группа 29 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13086 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3485 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2762 1
Парк Зарядье 48 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 298 1
Куликово поле - Музей-заповедник 13 1
Правительство Москвы - Малый бизнес Москвы ГБУ - МБМ ГБУ 60 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 691 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 41 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 159 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 236 1
Музеон - парк искусств 21 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 70 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57839 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13086 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74161 5
Оцифровка - Digitization 4951 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10546 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9523 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12453 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4860 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25785 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34177 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8871 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3370 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1573 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9499 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17256 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1484 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7486 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15039 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1564 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8980 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9746 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11366 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29000 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6654 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17880 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5803 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2866 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4727 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22076 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2452 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1985 1
Лесная промышленность - Деревообработка - пиломатериалы - обработка древесины - лесозаготовка 230 1
Радиосвязь и радиовещание - Сети проводного радиовещания - Радиотрансляционная сеть - Ретранслятор, ретрансляция - Repeater - оборудование связи, два или более радиопередатчика, удалённых друг от друга на большие расстояния 290 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3946 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1343 1
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 390 1
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi - WiFi маршрутизатор - WiFi спот 436 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6963 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9012 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3116 1
ЭЛАР ЭларСкан - ЭЛАР ПланСкан 121 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4107 2
Правительство Москвы - Мостуризм - Узнай Москву - навигационно-туристический портал 50 1
ЭЛАР ПауэрСкан 19 1
Sony PlayStation Vita - PS Vita - Sony NGP - Sony Next Generation Portable 84 1
Sony Walkman 285 1
Sony Xperia Tablet 74 1
МегаФон Wi-Fi FREE - МегаФон Green Zone Wi-Fi FREE - МегаФон Зеленая зона Wi-Fi 9 1
Sony Xperia Z - серия смартфонов 107 1
Робозагс 1 1
ЭЛАР ОРТЕРИ 9 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1916 1
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 63 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 800 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком MT_Free 64 1
ГК МФ РФ - Госкатолог РФ - Государственный каталог Музейного фонда Российской федерации 21 1
РЖД Сапсан 25 1
Сергунина Наталья 373 4
Полякова Ольга 7 3
Hyneman Jamie - Хайнеман Джейми 2 2
Назаров Алексей 73 2
Тетерин Денис 2 2
Романов Алексей 49 1
Радонежский Сергий 9 1
Бартенев Андрей 2 1
Булгаков Михаил 20 1
Морозкина Людмила 6 1
Лавриненко Дмитрий 2 1
Барщевский Иван 1 1
Фоминцев Илья 2 1
Левитан Юрий 6 1
Горелый Николай 1 1
Сталин Иосиф Виссарионович (Джугашвили) 17 1
Потемкин Григорий 2 1
Пересвет Александр 2 1
Вассерман Анатолий 4 1
Казанцева Ася 1 1
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 61 1
Krauss Lawrence - Краусс Лоуренс 4 1
Тутта Ларсен - Романенко Татьяна 2 1
Таценко Ольга 1 1
Тропинин Василий 1 1
Гончарова Наталья 4 1
Комиссаров Дмитрий 239 1
Касперский Евгений 331 1
Донской Дмитрий 39 1
Мокеев Евгений 21 1
Федоров Иван 23 1
Пушкин Александр 35 1
Houdini Harry - Гудини Гарри 4 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46225 16
Россия - РФ - Российская федерация 158984 5
Европа 24706 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8247 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53640 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14562 3
Москва - ЮВАО - Кузьминки-Люблино Природно-исторический парк 8 2
Москва - ЦАО - Таганский район - муниципальный округ Таганский 76 2
Казахстан - Республика 5857 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1315 2
Беларусь - Белоруссия 6092 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18862 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1373 2
Германия - Федеративная Республика 12975 2
Италия - Итальянская Республика 4441 2
Украина 7822 2
Нидерланды 3652 2
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 769 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 753 2
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 176 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Сестрорецк 40 1
Москва - Печатники 144 1
Москва - ЮВАО - Лефортово 36 1
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 168 1
Москва - Северный речной вокзал - Химкинский речной вокзал 8 1
Москва - СЗАО - Тушино 38 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Курортный район 22 1
Москва - ЮВАО - Люблино 39 1
Земля - планета Солнечной системы 10706 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3065 1
Финляндия - Финляндская Республика 3661 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1340 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3226 1
Россия - ЮФО - Севастополь 585 1
Канада 5001 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 271 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3437 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3005 1
Турция - Турецкая республика 2510 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2159 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55253 6
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1558 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11472 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32097 4
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 428 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5341 2
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 690 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2983 2
Спорт - Футбол 754 2
Стихийные бедствия - Молния - электрический искровой разряд в атмосфере - шаровые молнии - молниезащита - заземление 170 2
Религия 150 2
Искусство - живопись - изобразительное искусство - картинные галереи 79 2
ООН ЮНЕСКО - Конвенция о всемирном наследии - Всемирное наследие ЮНЕСКО - World Heritage - Patrimoine Mondial - Patrimonio de la humanidad - Weltkulturerbe 56 2
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 630 2
Физика - Physics - область естествознания 2844 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 749 1
Войны Турции 4 1
Воссоединение Крыма с Россией - Присоединение Крыма к Российской Федерации 13 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8207 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7029 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6441 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2967 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1751 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3191 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 823 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5297 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 660 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1410 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1524 1
Инди - independent 63 1
Палеонтология - Paleontology - Палеобиология - Paleobiology 137 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 12 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 762 1
Русский язык - Кириллица - Кириллические алфавиты - Кириллическая письменность 144 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1753 1
Филателия - коллекционирование и изучения знаков почтовой оплаты, филателистических материалов 81 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 524 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 313 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5353 1
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 657 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1173 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 192 1
РГХПУ им. Строганова - Российский государственный художественно-промышленный университет имени С.Г. Строганова - Университет Строганова - МГХПА - Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова 8 1
ГПИБ России - ФГБУК Государственная публичная историческая библиотека России 7 1
Geek Picnic 8 3
Kaspersky Geek Picnic 2 1
Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 11 1
