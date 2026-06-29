Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 196846
ИКТ 15168
Организации 11665
Ведомства 1504
Ассоциации 1103
Технологии 3579
Системы 26904
Персоны 85835
География 3095
Статьи 1577
Пресса 1296
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2809
Мероприятия 895

Москва Северный речной вокзал Химкинский речной вокзал

Ирина Ива "Северный Речной Вокзал" (2023) Ирина Ива "Северный Речной Вокзал" (2023)
Ирина Ива "Северный Речной Вокзал" (2023)

СОБЫТИЯ


29.06.2026 Интроскопы резидента ОЭЗ Москвы установили на двух столичных причалах 1
20.11.2024 Исследование «МТС Геоэффект»: около полумиллиона жителей и гостей Москвы посещают столичные катки 1
26.07.2024 Будущее уже сейчас: с начала года высокотехнологичную выставку «Умный город» на ВДНХ посетили около 90 тысяч человек 1
09.02.2024 В 2023 г. более 127 тыс. посетителей познакомились с цифровыми сервисами столицы в павильоне «Умный город» 1
21.07.2023 ДИТ Москвы: 350 тыс. раз горожане воспользовались городским Wi-Fi на автостанциях, речных и автовокзалах с начала года 1
22.05.2023 Бесплатный городской Wi-Fi появился на Южном речном вокзале 1
27.03.2023 К бесплатной городской сети Wi-Fi подключено более 750 столичных учреждений культуры 1
05.10.2021 За год в Москве установили 1,7 тыс. новых точек доступа к бесплатному городскому Wi-Fi 1
23.08.2021 Москва и Нижний Новгород представили туристический спецпроект на Russpass 1
12.04.2021 В московских театрах начали устанавливать точки доступа к городскому Wi-Fi 1
17.02.2021 На Demo Day «Транспортные инновации Москвы» отберут стартапы для запуска пилота в Московском транспорте 2
03.06.2013 «МегаФон» улучшил качество мобильного интернета и голосовой связи по 50 адресам Москвы и области 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Москва и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10605 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15552 1
УльтимаТек - Экспанта - DataBriz - Датабриз 23 1
Монолит-Инфо 138 1
TrafficData - ТраффикДэйта 4 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 441 5
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 3
Государственный Дарвиновский музей 13 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 251 2
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 76 2
МГОМЗ - Музей-заповедник Коломенское - Коломенский парк 23 2
Театр Маяковского - Московский Академический театр имени Владимира Маяковского 4 2
Мосгортранс - Южные ворота - Международный автовокзал в Москве 7 2
Мастерская П.Н. Фоменко - Московский театр 4 2
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ПКиО Таганский - Государственный парк культуры и отдыха 4 1
Музей Москвы - Музейное объединение 13 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2388 1
ГБУК Московская государственная картинная галерея Ильи Глазунова - Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы 3 1
МосКино - сеть кинотеатров 12 1
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 42 1
Родник 90 1
MMOMA - Moscow Museum Of Modern Art - ММОМА - Московский музей современного искусства - Музей Вадима Сидура 10 1
ГУМ ТД - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 65 1
Москва - Сад имени Н.Э. Баумана - Парк культуры и отдыха 9 1
ПКиО Измайлово - Измайловский парк культуры и отдыха 17 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 726 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2054 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2832 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1056 2
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 74 2
Парк Зарядье 49 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 1
Правительство Москвы - Малый бизнес Москвы ГБУ - МБМ ГБУ 63 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 166 1
Музеон - парк искусств 21 1
Правительство Москвы - Фонд ТИМ - Транспортные инновации Москвы - МДТО - Московская дирекция транспортного обслуживания 4 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13396 5
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9915 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13071 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6813 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21659 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9213 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61016 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9352 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10701 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9803 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64150 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3178 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1691 2
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1569 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9757 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7339 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4980 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4378 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7529 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2190 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1146 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4680 1
Транспорт - V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - V2V - Vehicle-to-Vehicle - V2I - Vehicle-to-Infrastructure - Connected Car (Vehicles) - Подключенный транспорт 252 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9276 1
WLAN - Wireless LAN - Wi-LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1075 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11678 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1478 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1825 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4348 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1213 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 862 1
Метавселенная - Metaverse 122 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2474 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26118 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10221 1
Пропускная способность - Bandwidth 1889 1
Картография и навигация - ГИС - Геоаналитика - Геопространственный анализ - Geospatial analysis - Geoanalytics - Геоаналитические сервисы - Геоинформатика 190 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5094 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2491 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 807 6
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком MT_Free 65 5
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 319 2
Правительство Москвы - Мостуризм - Московский центр информационной поддержки туристов - RussPass - туристический сервис 34 2
Правительство Москвы - Мостуризм - Узнай Москву - навигационно-туристический портал 51 2
Смарт Си - iCrosswalk 1 1
МТС Геоэффект 13 1
Сергунина Наталья 375 3
Харитонов Александр 69 3
Ликсутов Максим 236 3
Собянин Сергей 530 2
Маяковский Владимир 7 2
Матвеев Даниил 3 1
Шарова Анастасия 3 1
Яковлев Сергей 47 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 442 1
Романов Алексей 50 1
Бондаренко Оксана 2 1
Боровик Артем 2 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47268 11
Россия - РФ - Российская федерация 164518 4
Москва - Садовое кольцо 119 3
Москва ТТК - Третье транспортное кольцо в Москве 83 3
Москва - Южный речной вокзал 3 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8483 2
Москва - СЗАО - Тушино 38 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Большое Болдино 11 1
Европа 24906 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3544 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2261 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2228 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1068 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1506 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 896 1
Россия - ЦФО - Московская область - Орехово-Зуево 85 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 167 1
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 145 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 160 1
Каспийское море - Волга - Ока - Москва река - акватория 21 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 961 1
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 120 1
Россия - ЦФО - Московская область - Домодедовский район - Домодедово 47 1
Москва - Печатники 147 1
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 172 1
Москва - ЗАО - Рублёвское шоссе - Рублёво-Успенское шоссе А106 - Рублёвка - Звенигородский тракт - Царская дорога или дорога царей богоизбранных 51 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21388 5
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3314 5
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1576 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7394 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3119 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5696 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4562 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33369 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6670 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4399 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3772 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57121 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 787 2
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 689 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3813 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5706 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6109 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 588 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11641 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 213 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10810 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6579 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3123 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1269 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 712 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1112 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Музей Транспорта Москвы 3 2
РМАНПО - Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования 1 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 111 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 120 1
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина - ГИРЯ им.А.С.Пушкина 21 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453394, в очереди разбора - 728098.
Создано именных указателей - 196846.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор DEMIAND HARRINGTON DK-5100: аэрогриль, который готовит сам

Лучшие автохолодильники в машину и палатку: хиты продаж

Обзор вертикального беспроводного пылесоса Dreame Z40 TangleCut Flex+: больше никаких ножниц

Показать еще

Наука

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту
Показать еще