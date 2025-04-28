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Правительство Москвы Дептранс Москва Музей Транспорта Москвы

Правительство Москвы - Дептранс Москва - Музей Транспорта Москвы

Музей Транспорта Москвы — это открытое городское пространство и живой исследовательский центр, отвечающий на важный вопрос: что движет Москвой? В фондах музея находятся легковые и грузовые автомобили, такси, автобусы, троллейбусы, машины городских служб, вело- и мототехника. Экспонаты коллекции музея можно увидеть на выставочных проектах, а также на транспортной инфраструктуре города.


28.04.2025 Столичный производитель сканеров оцифровал печатные издания для Музея Транспорта Москвы 1
21.07.2023 ДИТ Москвы: 350 тыс. раз горожане воспользовались городским Wi-Fi на автостанциях, речных и автовокзалах с начала года 1
17.02.2021 На Demo Day «Транспортные инновации Москвы» отберут стартапы для запуска пилота в Московском транспорте 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

TrafficData - ТраффикДэйта 4 1
УльтимаТек - DataBriz - Датабриз - ФДС 4 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 209 1
Мосгортранс - Южные ворота - Международный автовокзал в Москве 7 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 600 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 991 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2565 1
Правительство Москвы - Фонд ТИМ - Транспортные инновации Москвы - МДТО - Московская дирекция транспортного обслуживания 4 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8602 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11368 1
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Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1383 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12670 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1340 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8806 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком MT_Free 64 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 776 1
Ликсутов Максим 137 2
Собянин Сергей 410 1
Харитонов Александр 68 1
Бондаренко Оксана 2 1
Москва - Северный речной вокзал - Химкинский речной вокзал 8 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43950 2
Москва - Южный речной вокзал 2 1
Европа 21887 1
Москва - Садовое кольцо 148 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14269 1
Москва ТТК - Третье транспортное кольцо в Москве 78 1
Россия - РФ - Российская федерация 147876 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19063 2
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Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 511 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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