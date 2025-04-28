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Правительство Москвы Дептранс Москва Музей Транспорта Москвы
Музей Транспорта Москвы — это открытое городское пространство и живой исследовательский центр, отвечающий на важный вопрос: что движет Москвой? В фондах музея находятся легковые и грузовые автомобили, такси, автобусы, троллейбусы, машины городских служб, вело- и мототехника. Экспонаты коллекции музея можно увидеть на выставочных проектах, а также на транспортной инфраструктуре города.
Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:
|Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 209 1
|Мосгортранс - Южные ворота - Международный автовокзал в Москве 7 1
|Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком MT_Free 64 1
|Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 776 1
|Ликсутов Максим 137 2
|Собянин Сергей 410 1
|Харитонов Александр 68 1
|Бондаренко Оксана 2 1
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