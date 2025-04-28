Правительство Москвы - Дептранс Москва - Музей Транспорта Москвы

Музей Транспорта Москвы — это открытое городское пространство и живой исследовательский центр, отвечающий на важный вопрос: что движет Москвой? В фондах музея находятся легковые и грузовые автомобили, такси, автобусы, троллейбусы, машины городских служб, вело- и мототехника. Экспонаты коллекции музея можно увидеть на выставочных проектах, а также на транспортной инфраструктуре города.