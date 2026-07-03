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Международный аэропорт Пулково ВВСС Воздушные Ворота Северной Столицы IATA: LED, ICAO: ULLI Northern Capital Gateway

Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway

Аэропорт Пулково занимает второе место по пассажиропотоку в России. В 2023 году Пулково обслужил 20,4 млн пассажиров, превысив показатели рекордного для авиационной отрасли 2019 года. ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» - управляющая компания аэропорта Пулково (Санкт-Петербург) — одного из крупнейших и динамично развивающихся авиатранспортных узлов России. Реализует первый в авиационной отрасли России проект на основе государственно-частного партнерства.

 

Тимур Новиков "Аэропорт Пулково" (1983) Тимур Новиков "Аэропорт Пулково" (1983)
Тимур Новиков "Аэропорт Пулково" (1983)

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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03.07.2026 Nexta и «РИВЦ-Пулково» подписали соглашение о стратегическом партнёрстве

Компания Nexta, российский разработчик ИТ-решений для автоматизации бизнес-процессов в сфере туризма, и «РИВЦ-Пулково», разработчик системы автоматизированного комплексного учёта работы агентства Sakura.Aero, подписали соглашение о стратегическом партнёрстве. В рамках сотрудничества компании объединят

05.06.2026 Аэропорт Пулково и ЦБТ расширяют географию перелётов доступных по биометрии: сервис заработает на десятках новых направлений

Аэропорт Пулково и сервис «Мигом» (ЦБТ) объявили о запуске нового этапа проекта по применению биометри
04.06.2026 В аэропорту Пулково появится беспилотный транспорт и передовые ИИ-системы

транспорт и передовые технологии искусственного интеллекта будут использоваться в работе аэропорта Пулково Санкт-Петербурга. Это следует из стратегического соглашения между «Сбером», правитель
01.06.2026 «Аэрофлот» запустил биометрическую идентификацию пассажиров в Шереметьево и Пулково при прохождении предполётных процедур

в состоялись сегодня утром, 1 июня 2026 г., в Москве. Сервис биометрической идентификации «Мигом» с сегодняшнего дня доступен для пассажиров внутренних рейсов «Аэрофлота», вылетающих из Шереметьево и Пулково. С помощью биометрии путешественники могут без ожидания в очередях и без паспорта пройти контроль паспортных данных на предполётном досмотре, чтобы попасть в «чистую» зону. Пассажиры пр
01.06.2026 В Шереметьево и Пулково можно пройти на посадку по биометрии

Пройти предполетные проверки теперь можно быстрее. В аэропортах Пулково и Шереметьево стартовал пилотный проект по использованию биометрии для регистрации и посадки на авиарейсы. Об этом CNews сообщили представители Минцифры. Новым сервисом можно воспользов
12.05.2026 PT ISIM обеспечивает киберустойчивость инженерных и автоматизированных систем аэропорта Пулково

х сегментов компания «Воздушные Ворота Cеверной Столицы», главный оператор международного аэропорта Пулково, использует систему обеспечения киберустойчивости PT ISIM. Об этом CNews сообщил пред
30.04.2026 Пулково пилотирует речевую аналитику

Аэропорт Пулково протестировал технологию речевой аналитики — система призвана модернизировать клиентс
01.04.2026 «Пулково» станет первой воздушной гаванью России, внедрившей роевой ИИ

Международный аэропорт «Пулково» вступает в новую эру автоматизации наземных служб. ООО «Воздушные Ворота Северной Ст
21.01.2026 Андрей Нестеров, Пулково: Чем дольше тянешь с уходом от SAP, тем дороже внедрение

ионных затрат аэропорта — затраты на персонал» CNews: Расскажите о процессах цифровой трансформации Пулково — на каком вы этапе? Андрей Нестеров: Активная фаза цифровой трансформации у нас нача
15.09.2025 В аэропорту Пулково внедрена ERP-система на платформе «1С:Предприятие 8»

Команда IBS внедрила в компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (оператор аэропорта Пулково) комплексную систему управления ресурсами (ERP) на платформе «1С:Предприятие 8». Реал
16.07.2025 IBS внедрила в Пулково отечественную ERP-систему на платформе "1С:Предприятие 8" с модулем EAM собственной разработки

ные сроки разработала и внедрила в компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (оператор аэропорта Пулково) комплексное ERP-решение на базе «1С:Предприятие 8». Реализация проекта стала заверша
19.06.2025 Инвестиции в людей: «СберУниверситет» и аэропорт Пулково договорились о партнерстве

трудничество между «СберУниверситетом» и ключевым воздушным хабом Северо-Запада России — аэропортом Пулково. Цель партнерства — повышение эффективности деятельности аэропорта Пулково чер
02.06.2025 В Пулково запущена российская система видеоаналитики на базе машинного зрения

В аэропорту Пулково успешно завершена первая фаза внедрения искусственного интеллекта для оперативной ана
06.02.2025 Аэропорты Пулково и Внуково договорились об информационном сотрудничестве в рамках операционной деятельности

Оператор аэропорта Пулково и аэропорт Внуково намерены обмениваться актуальной информацией об этапах прибытия и

29.11.2024 PT Sandbox защищает ИТ-инфраструктуру аэропорта Пулково от вредоносных программ

Компания «Воздушные Ворота Северной Столицы», главный оператор международного аэропорта Пулково, использует сетевую песочницу PT Sandbox для защиты электронной почты от вредоносных

23.09.2024 Аэропорт Пулково и IBS заключили соглашение о стратегическом партнерстве

Аэропорт Пулково и группа компаний IBS заключили соглашение о стратегическом партнерстве в области циф
06.06.2024 «Т1 Интеграция», «Группа Астра» и «Воздушные Ворота Северной Столицы» заключили соглашение о сотрудничестве

«Т1 Интеграция» (холдинг «Т1»), «Группа Астра» и управляющая компания аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничест
15.03.2024 Авиакомпания «Россия» внедрила электронную версию сводно-загрузочной ведомости в Пулково

ие документа в электронном виде стало доступно на всех рейсах авиакомпании, вылетающих из аэропорта Пулково (Санкт-Петербург). eLoadsheet является обязательным документом на рейсе. Он содержит

12.03.2024 Аэропорт Пулково внедрил корпоративный портал с Nexign

тивный портал Neon для сотрудников компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (оператор аэропорта Пулково). Модуль является частью Neon HRM, комплексного решения для управления персоналом и H
22.02.2024 Аэропорт Пулково внедрил полностью импортозамещенные электронные выходы на посадку

Аэропорт Пулково автоматизировал проверку посадочных талонов с помощью турникетов eGate в зоне вылета

02.02.2024 Электронный журнал медосмотров экипажей «России». Безбумажный процесс внедрен авиакомпанией в аэропорту Пулково

джет 100». В коллективе авиакомпании более 7 тыс. человек. «Россия» – базовый перевозчик аэропортов Пулково (Санкт-Петербург), Шереметьево (Москва), Красноярска и Сочи. Технический блок авиаком
25.01.2024 Аэропорт «Пулково» внедрил «СКДПУ НТ Шлюз доступа»

Компания «АйТи Бастион» и международный аэропорт Санкт-Петербурга «Пулково» сообщают об успешном внедрении отечественного продукта «СКДПУ НТ Шлюз доступа» в кор
22.01.2024 «Пулково» закупает СХД и сервера на Intel на 85 миллионов

В «Пулково» закупят серверов и СХД на 84,5 млн рублей Как выяснил CNews, ООО «Воздушные Ворота С
17.08.2023 Один из главных аэропортов России отказывается от SAP в пользу «1С»

SAP в пролете Как выяснил CNews, санкт-петербургский аэропорт «Пулково» отказывается от немецкой ERP-системы на платформе SAP в пользу российского решения «
28.06.2023 Аэропорт «Пулково» при участии «Рексофт» внедрил собственную систему управления мобильными ресурсами аэропорта

Аэропорт «Пулково» ввел в эксплуатацию первую очередь системы управления мобильными ресурсами (mobile r
15.06.2023 «РИВЦ-Пулково» расширил функциональность модуля «Мониторинг исполнителей»

Разработчик ИТ-решений для гражданской авиации «РИВЦ-Пулково» объявил о доработке функциональности модуля «Мониторинг исполнителей», входящего в состав автоматизированной системы «Кобра». Новая функциональность позволяет осуществлять контроль за

14.06.2023 «Т1» и управляющая компания аэропорта Пулково договорились о развитии информационных систем

осрочном взаимодействии в области развития и повышения безопасности информационных систем аэропорта Пулково было подписано в ходе ПМЭФ-2023. Компании договорились о сотрудничестве в области раз
07.06.2023 «РИВЦ-Пулково» обновил функционал модуля «Договорные отношения» системы SAKURA.AERO

Поставщик ИТ-решений для гражданской авиации «РИВЦ-Пулково» обновил модуль «Договорные отношения» в бэк-офисной системе SAKURA.AERO. Модуль предназначен для ведения и применения условий по начислению комиссии владельцами бланков, поставщиками б
16.05.2023 «РИВЦ-Пулково» дополнил функциональность системного модуля «Мобильные рабочие места»

Разработчик ИТ-решений для гражданской авиации «РИВЦ-Пулково» дополнил функциональность системного модуля «Мобильные рабочие места». Программный продукт используется в работе сотрудников службы перронного обслуживания и помогает облегчить и ускор
02.05.2023 «РИВЦ-Пулково» дополнил функционал системы SAKURA.AERO

Поставщик ИТ-решений для гражданской авиации «РИВЦ-Пулково» обновил модуль «Отчетность агентства» в бэк-офисной системе SAKURA.AERO. Модуль необходим для формирования финансовой отчетности и контроля состояния расчетов с «Транспортной клирингов
19.04.2023 Авиакомпания «Азимут» внедрила автоматизированную систему принятия решения на вылет «РИВЦ-Пулково»

ия «Азимут» для автоматизации работы оперативных диспетчеров по подготовке рейса к вылету внедрила решение OpenSky/Decision (часть системы OpenSky) поставщика ИТ-решений для гражданской авиации «РИВЦ-Пулково». Модуль принятия решения на вылет OpenSky/Decision предназначен для анализа и учета эксплуатационных ограничений при полетно-диспетчерском обслуживании, а также выработке рекомендаций

06.04.2023 Разработка «Росэлектроники» для защиты самолетов от птиц протестирована в аэропорту Пулково

госкорпорации «Ростех» подтвердила свою эффективность в ходе тестирования в международном аэропорту Пулково. Об этом CNews сообщил представитель холдинга. Комплекс ORNI позволяет отслеживать по
03.04.2023 «РИВЦ-Пулково»: Рабочее место кабинного экипажа в мобильном приложении

Поставщик ИТ-решений для гражданской авиации «РИВЦ-Пулково» предлагает авиакомпаниям мобильное приложение iFlightDoc.CabinCrew. Приложение предназначено для предоставления кабинному экипажу воздушного судна информации, необходимой для выполнени
29.03.2023 Один из главных аэропортов России внедрит отечественное ПО, подружив его с «зоопарком» западного «железа»

Контроль багажа — для «Пулково» Как выяснил CNews, оператор санкт-петербургского аэропорта «Пулково» — ООО «В
01.03.2023 Пулково внедрил мобильные посадочные талоны на базе российского ПО

Компания «Воздушные ворота северной столицы» сообщает о запуске в Пулково сервиса мобильных посадочных талонов. С 1 марта 2023 г. услуга доступна для всех пере
22.02.2023 «РИВЦ-Пулково» предлагает аэропортам систему звукового информирования пассажиров аэропорта «Диктор»

Поставщик ИТ-решений для гражданской авиации «РИВЦ-Пулково» предлагает аэропортам автоматизированную систему звукового информирования пассажиров аэропорта «Диктор» (Часть системы автоматизации аэропорта «КОБРА»). «Диктор» позволяет улучшить пас
31.01.2023 Аэропорт «Пулково» сэкономил 80% бюджета на закупке серверов на Intel

Экономия на 5+ Как выяснил CNews, оператор санкт-петербургского аэропорта «Пулково» сумел существенно сэкономить средства, выделенные на закупку серверов. При бюджете п
18.01.2023 «РИВЦ-Пулково» обновил модуль «Контроль погрузки багажа»

Компания «РИВЦ-Пулково», поставщик ИТ-решений для гражданской авиации, обновил модуль «Контроль погрузки багажа», часть автоматизированной системы «КОБРА». Модуль помогает контролировать движение багажа пасса
22.11.2022 «РИВЦ-Пулково» обновил систему визуального информирования пассажиров аэропорта

Поставщик ИТ-решений в авиационной отрасли «РИВЦ-Пулково» обновил систему визуального информирования «Визинформ». Система повышает качество обслуживания пассажиров и оптимизирует работу сотрудников аэропорта. Об этом CNews сообщили представит
24.10.2022 Программное решение «КУРС» от «РИВЦ-Пулково» вошло в реестр отечественного ПО

«КУРС» — модуль системы комплексной автоматизации аэропортов «Кобра» от разработчика ИТ-решений в авиационной отрасли «РИВЦ-Пулково» включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Об этом CNews сообщили представители «РИВЦ-Пулково». «КУРС» – шестой продукт «РИВЦ

Публикаций - 255, упоминаний - 549

Международный аэропорт Пулково и организации, системы, технологии, персоны:

9594 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 17
Международный аэропорт Пулково - РИВЦ-Пулково - Региональный информационно-вычислительный центр Пулково 21 16
Technopolis Oyj - Technopolis Plc - Технополис 53 16
МегаФон 10742 11
Сибур Холдинг - Сибур Коннект 31 10
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 10
SAP SE 5601 10
Microsoft Corporation 25775 10
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 10
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 132 10
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 9
Polymedia - Полимедиа 158 9
Газинформсервис - ГИС 496 9
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 9
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 58 9
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 9
ФинГрад - FinGrad 48 9
АФК Система - Segezha Group - Segezha Digital Solutions - Сегежа цифровые решения 22 9
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 9
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 60 9
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 9
Аусферр ИТЦ 44 9
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 9
R-Vision - Р-Вижн 267 9
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 9
Ланит Интеграция 219 9
ОЭЗ СПб Нойдорф - Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» - Инжиниринговый центр 30 8
ГПБ - ГС-инвест - ГПБ-ИТ1 - ГПБ-Тех - Газпромбанк.Тех 29 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
ОБИТ 127 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 6
Рексофт - Reksoft 488 6
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 5
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 5
Siemens AG - Siemens Group 2673 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 46
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 35
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 27
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 20
РЖД - Российские железные дороги 2096 15
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 13
Почта России ПАО 2370 12
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 12
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 77 11
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 10
Фора Банк 86 10
Аэропорты регионов УК 24 10
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 10
ВЭБ.РФ - ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 64 10
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 10
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 10
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 82 9
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 9
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 9
Синара Банк - ДелоБанк 69 9
Sokolov - Лакса Трейдинг 85 9
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 9
ГРИНН Корпорация - МегаГРИНН 20 9
ТОФС - Технологии ОФС 32 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
ВТБ - Почта Банк 514 9
Русагро Группа Компаний 379 9
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 9
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 9
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 9
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 9
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 6
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 51 6
Газпром нефть 725 5
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 4
Аэродинамика - Базэл Аэро 54 4
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 50 4
Петергоф ГМЗ - Государственный музей-заповедник - дворцово-парковый ансамбль 21 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 25
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 17
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 15
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 15
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 12
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 9
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 9
Федеральное казначейство России 1949 9
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 9
Почта России ММПО - Место международного почтового обмена 27 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 6
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 83 6
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 4
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 3
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
РОСИНКАС - Российское объединение инкассации 8 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 3
Петербургский метрополитен ГУП 150 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 2
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 2
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 4
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 7 1
АЭВТ - Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта 6 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 69
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 60
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 56
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 614 46
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 39
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 35
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 33
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 32
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 26
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 25
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 24
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 22
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 21
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 19
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 17
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 17
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 16
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 15
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 15
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 15
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 15
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 14
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 13
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 13
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 13
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 12
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 12
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 12
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 11
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1105 11
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 10
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 10
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 10
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 10
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 12
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 9
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 9
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 9
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 9
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 9
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 9
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 9
НКТ - Р7-графика 47 9
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 9
НКТ - Р7-Офис 543 9
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 8
Microsoft Dynamics 1197 7
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 7
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 6
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 5
Международный аэропорт Пулково - РИВЦ-Пулково - Кобра АС 23 5
Google Android 15243 5
Новые облачные технологии - МойОфис 958 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
Apple iPad 4011 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 4
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 3
ЦРТС Альманах МПСН - многопозиционная система наблюдения за воздушным движением 4 3
Международный аэропорт Пулково - РИВЦ-Пулково - SAKURA.AERO 3 3
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
Apple iPhone 6 4861 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 3
Cisco Aironet - Aironet Wireless Communications 80 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 2
Омникомм - Omnicomm Online 58 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 2
Савченко Сергей 22 18
Сергеев Леонид 13 13
Каримов Руслан 66 10
Ефимов Николай 12 10
Гребеник Геннадий 68 10
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Амирханян Армен 16 10
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Катамадзе Анна 133 9
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Европа 24963 21
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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