Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway

Nexta и «РИВЦ-Пулково» подписали соглашение о стратегическом партнёрстве Компания Nexta, российский разработчик ИТ-решений для автоматизации бизнес-процессов в сфере туризма, и «РИВЦ-Пулково», разработчик системы автоматизированного комплексного учёта работы агентства Sakura.Aero, подписали соглашение о стратегическом партнёрстве. В рамках сотрудничества компании объединят

Аэропорт Пулково и ЦБТ расширяют географию перелётов доступных по биометрии: сервис заработает на десятках новых направлений Аэропорт Пулково и сервис «Мигом» (ЦБТ) объявили о запуске нового этапа проекта по применению биометри

В аэропорту Пулково появится беспилотный транспорт и передовые ИИ-системы транспорт и передовые технологии искусственного интеллекта будут использоваться в работе аэропорта Пулково Санкт-Петербурга. Это следует из стратегического соглашения между «Сбером», правитель

«Аэрофлот» запустил биометрическую идентификацию пассажиров в Шереметьево и Пулково при прохождении предполётных процедур в состоялись сегодня утром, 1 июня 2026 г., в Москве. Сервис биометрической идентификации «Мигом» с сегодняшнего дня доступен для пассажиров внутренних рейсов «Аэрофлота», вылетающих из Шереметьево и Пулково. С помощью биометрии путешественники могут без ожидания в очередях и без паспорта пройти контроль паспортных данных на предполётном досмотре, чтобы попасть в «чистую» зону. Пассажиры пр

В Шереметьево и Пулково можно пройти на посадку по биометрии Пройти предполетные проверки теперь можно быстрее. В аэропортах Пулково и Шереметьево стартовал пилотный проект по использованию биометрии для регистрации и посадки на авиарейсы. Об этом CNews сообщили представители Минцифры. Новым сервисом можно воспользов

PT ISIM обеспечивает киберустойчивость инженерных и автоматизированных систем аэропорта Пулково х сегментов компания «Воздушные Ворота Cеверной Столицы», главный оператор международного аэропорта Пулково, использует систему обеспечения киберустойчивости PT ISIM. Об этом CNews сообщил пред

Пулково пилотирует речевую аналитику Аэропорт Пулково протестировал технологию речевой аналитики — система призвана модернизировать клиентс

«Пулково» станет первой воздушной гаванью России, внедрившей роевой ИИ Международный аэропорт «Пулково» вступает в новую эру автоматизации наземных служб. ООО «Воздушные Ворота Северной Ст

Андрей Нестеров, Пулково: Чем дольше тянешь с уходом от SAP, тем дороже внедрение ионных затрат аэропорта — затраты на персонал» CNews: Расскажите о процессах цифровой трансформации Пулково — на каком вы этапе? Андрей Нестеров: Активная фаза цифровой трансформации у нас нача

В аэропорту Пулково внедрена ERP-система на платформе «1С:Предприятие 8» Команда IBS внедрила в компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (оператор аэропорта Пулково) комплексную систему управления ресурсами (ERP) на платформе «1С:Предприятие 8». Реал

IBS внедрила в Пулково отечественную ERP-систему на платформе "1С:Предприятие 8" с модулем EAM собственной разработки ные сроки разработала и внедрила в компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (оператор аэропорта Пулково) комплексное ERP-решение на базе «1С:Предприятие 8». Реализация проекта стала заверша

Инвестиции в людей: «СберУниверситет» и аэропорт Пулково договорились о партнерстве трудничество между «СберУниверситетом» и ключевым воздушным хабом Северо-Запада России — аэропортом Пулково. Цель партнерства — повышение эффективности деятельности аэропорта Пулково чер

В Пулково запущена российская система видеоаналитики на базе машинного зрения В аэропорту Пулково успешно завершена первая фаза внедрения искусственного интеллекта для оперативной ана

Аэропорты Пулково и Внуково договорились об информационном сотрудничестве в рамках операционной деятельности Оператор аэропорта Пулково и аэропорт Внуково намерены обмениваться актуальной информацией об этапах прибытия и

PT Sandbox защищает ИТ-инфраструктуру аэропорта Пулково от вредоносных программ Компания «Воздушные Ворота Северной Столицы», главный оператор международного аэропорта Пулково, использует сетевую песочницу PT Sandbox для защиты электронной почты от вредоносных

Аэропорт Пулково и IBS заключили соглашение о стратегическом партнерстве Аэропорт Пулково и группа компаний IBS заключили соглашение о стратегическом партнерстве в области циф

«Т1 Интеграция», «Группа Астра» и «Воздушные Ворота Северной Столицы» заключили соглашение о сотрудничестве «Т1 Интеграция» (холдинг «Т1»), «Группа Астра» и управляющая компания аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничест

Авиакомпания «Россия» внедрила электронную версию сводно-загрузочной ведомости в Пулково ие документа в электронном виде стало доступно на всех рейсах авиакомпании, вылетающих из аэропорта Пулково (Санкт-Петербург). eLoadsheet является обязательным документом на рейсе. Он содержит

Аэропорт Пулково внедрил корпоративный портал с Nexign тивный портал Neon для сотрудников компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (оператор аэропорта Пулково). Модуль является частью Neon HRM, комплексного решения для управления персоналом и H

Аэропорт Пулково внедрил полностью импортозамещенные электронные выходы на посадку Аэропорт Пулково автоматизировал проверку посадочных талонов с помощью турникетов eGate в зоне вылета

Электронный журнал медосмотров экипажей «России». Безбумажный процесс внедрен авиакомпанией в аэропорту Пулково джет 100». В коллективе авиакомпании более 7 тыс. человек. «Россия» – базовый перевозчик аэропортов Пулково (Санкт-Петербург), Шереметьево (Москва), Красноярска и Сочи. Технический блок авиаком

Аэропорт «Пулково» внедрил «СКДПУ НТ Шлюз доступа» Компания «АйТи Бастион» и международный аэропорт Санкт-Петербурга «Пулково» сообщают об успешном внедрении отечественного продукта «СКДПУ НТ Шлюз доступа» в кор

«Пулково» закупает СХД и сервера на Intel на 85 миллионов В «Пулково» закупят серверов и СХД на 84,5 млн рублей Как выяснил CNews, ООО «Воздушные Ворота С

Один из главных аэропортов России отказывается от SAP в пользу «1С» SAP в пролете Как выяснил CNews, санкт-петербургский аэропорт «Пулково» отказывается от немецкой ERP-системы на платформе SAP в пользу российского решения «

Аэропорт «Пулково» при участии «Рексофт» внедрил собственную систему управления мобильными ресурсами аэропорта Аэропорт «Пулково» ввел в эксплуатацию первую очередь системы управления мобильными ресурсами (mobile r

«РИВЦ-Пулково» расширил функциональность модуля «Мониторинг исполнителей» Разработчик ИТ-решений для гражданской авиации «РИВЦ-Пулково» объявил о доработке функциональности модуля «Мониторинг исполнителей», входящего в состав автоматизированной системы «Кобра». Новая функциональность позволяет осуществлять контроль за

«Т1» и управляющая компания аэропорта Пулково договорились о развитии информационных систем осрочном взаимодействии в области развития и повышения безопасности информационных систем аэропорта Пулково было подписано в ходе ПМЭФ-2023. Компании договорились о сотрудничестве в области раз

«РИВЦ-Пулково» обновил функционал модуля «Договорные отношения» системы SAKURA.AERO Поставщик ИТ-решений для гражданской авиации «РИВЦ-Пулково» обновил модуль «Договорные отношения» в бэк-офисной системе SAKURA.AERO. Модуль предназначен для ведения и применения условий по начислению комиссии владельцами бланков, поставщиками б

«РИВЦ-Пулково» дополнил функциональность системного модуля «Мобильные рабочие места» Разработчик ИТ-решений для гражданской авиации «РИВЦ-Пулково» дополнил функциональность системного модуля «Мобильные рабочие места». Программный продукт используется в работе сотрудников службы перронного обслуживания и помогает облегчить и ускор

«РИВЦ-Пулково» дополнил функционал системы SAKURA.AERO Поставщик ИТ-решений для гражданской авиации «РИВЦ-Пулково» обновил модуль «Отчетность агентства» в бэк-офисной системе SAKURA.AERO. Модуль необходим для формирования финансовой отчетности и контроля состояния расчетов с «Транспортной клирингов

Авиакомпания «Азимут» внедрила автоматизированную систему принятия решения на вылет «РИВЦ-Пулково» ия «Азимут» для автоматизации работы оперативных диспетчеров по подготовке рейса к вылету внедрила решение OpenSky/Decision (часть системы OpenSky) поставщика ИТ-решений для гражданской авиации «РИВЦ-Пулково». Модуль принятия решения на вылет OpenSky/Decision предназначен для анализа и учета эксплуатационных ограничений при полетно-диспетчерском обслуживании, а также выработке рекомендаций

Разработка «Росэлектроники» для защиты самолетов от птиц протестирована в аэропорту Пулково госкорпорации «Ростех» подтвердила свою эффективность в ходе тестирования в международном аэропорту Пулково. Об этом CNews сообщил представитель холдинга. Комплекс ORNI позволяет отслеживать по

«РИВЦ-Пулково»: Рабочее место кабинного экипажа в мобильном приложении Поставщик ИТ-решений для гражданской авиации «РИВЦ-Пулково» предлагает авиакомпаниям мобильное приложение iFlightDoc.CabinCrew. Приложение предназначено для предоставления кабинному экипажу воздушного судна информации, необходимой для выполнени

Один из главных аэропортов России внедрит отечественное ПО, подружив его с «зоопарком» западного «железа» Контроль багажа — для «Пулково» Как выяснил CNews, оператор санкт-петербургского аэропорта «Пулково» — ООО «В

Пулково внедрил мобильные посадочные талоны на базе российского ПО Компания «Воздушные ворота северной столицы» сообщает о запуске в Пулково сервиса мобильных посадочных талонов. С 1 марта 2023 г. услуга доступна для всех пере

«РИВЦ-Пулково» предлагает аэропортам систему звукового информирования пассажиров аэропорта «Диктор» Поставщик ИТ-решений для гражданской авиации «РИВЦ-Пулково» предлагает аэропортам автоматизированную систему звукового информирования пассажиров аэропорта «Диктор» (Часть системы автоматизации аэропорта «КОБРА»). «Диктор» позволяет улучшить пас

Аэропорт «Пулково» сэкономил 80% бюджета на закупке серверов на Intel Экономия на 5+ Как выяснил CNews, оператор санкт-петербургского аэропорта «Пулково» сумел существенно сэкономить средства, выделенные на закупку серверов. При бюджете п

«РИВЦ-Пулково» обновил модуль «Контроль погрузки багажа» Компания «РИВЦ-Пулково», поставщик ИТ-решений для гражданской авиации, обновил модуль «Контроль погрузки багажа», часть автоматизированной системы «КОБРА». Модуль помогает контролировать движение багажа пасса

«РИВЦ-Пулково» обновил систему визуального информирования пассажиров аэропорта Поставщик ИТ-решений в авиационной отрасли «РИВЦ-Пулково» обновил систему визуального информирования «Визинформ». Система повышает качество обслуживания пассажиров и оптимизирует работу сотрудников аэропорта. Об этом CNews сообщили представит