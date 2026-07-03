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Международный аэропорт Пулково ВВСС Воздушные Ворота Северной Столицы IATA: LED, ICAO: ULLI Northern Capital Gateway
Аэропорт Пулково занимает второе место по пассажиропотоку в России. В 2023 году Пулково обслужил 20,4 млн пассажиров, превысив показатели рекордного для авиационной отрасли 2019 года. ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» - управляющая компания аэропорта Пулково (Санкт-Петербург) — одного из крупнейших и динамично развивающихся авиатранспортных узлов России. Реализует первый в авиационной отрасли России проект на основе государственно-частного партнерства.
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СОБЫТИЯ
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|03.07.2026
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Nexta и «РИВЦ-Пулково» подписали соглашение о стратегическом партнёрстве
Компания Nexta, российский разработчик ИТ-решений для автоматизации бизнес-процессов в сфере туризма, и «РИВЦ-Пулково», разработчик системы автоматизированного комплексного учёта работы агентства Sakura.Aero, подписали соглашение о стратегическом партнёрстве. В рамках сотрудничества компании объединят
|05.06.2026
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Аэропорт Пулково и ЦБТ расширяют географию перелётов доступных по биометрии: сервис заработает на десятках новых направлений
Аэропорт Пулково и сервис «Мигом» (ЦБТ) объявили о запуске нового этапа проекта по применению биометри
|04.06.2026
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В аэропорту Пулково появится беспилотный транспорт и передовые ИИ-системы
транспорт и передовые технологии искусственного интеллекта будут использоваться в работе аэропорта Пулково Санкт-Петербурга. Это следует из стратегического соглашения между «Сбером», правитель
|01.06.2026
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«Аэрофлот» запустил биометрическую идентификацию пассажиров в Шереметьево и Пулково при прохождении предполётных процедур
в состоялись сегодня утром, 1 июня 2026 г., в Москве. Сервис биометрической идентификации «Мигом» с сегодняшнего дня доступен для пассажиров внутренних рейсов «Аэрофлота», вылетающих из Шереметьево и Пулково. С помощью биометрии путешественники могут без ожидания в очередях и без паспорта пройти контроль паспортных данных на предполётном досмотре, чтобы попасть в «чистую» зону. Пассажиры пр
|01.06.2026
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В Шереметьево и Пулково можно пройти на посадку по биометрии
Пройти предполетные проверки теперь можно быстрее. В аэропортах Пулково и Шереметьево стартовал пилотный проект по использованию биометрии для регистрации и посадки на авиарейсы. Об этом CNews сообщили представители Минцифры. Новым сервисом можно воспользов
|12.05.2026
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PT ISIM обеспечивает киберустойчивость инженерных и автоматизированных систем аэропорта Пулково
х сегментов компания «Воздушные Ворота Cеверной Столицы», главный оператор международного аэропорта Пулково, использует систему обеспечения киберустойчивости PT ISIM. Об этом CNews сообщил пред
|30.04.2026
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Пулково пилотирует речевую аналитику
Аэропорт Пулково протестировал технологию речевой аналитики — система призвана модернизировать клиентс
|01.04.2026
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«Пулково» станет первой воздушной гаванью России, внедрившей роевой ИИ
Международный аэропорт «Пулково» вступает в новую эру автоматизации наземных служб. ООО «Воздушные Ворота Северной Ст
|21.01.2026
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Андрей Нестеров, Пулково: Чем дольше тянешь с уходом от SAP, тем дороже внедрение
ионных затрат аэропорта — затраты на персонал» CNews: Расскажите о процессах цифровой трансформации Пулково — на каком вы этапе? Андрей Нестеров: Активная фаза цифровой трансформации у нас нача
|15.09.2025
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В аэропорту Пулково внедрена ERP-система на платформе «1С:Предприятие 8»
Команда IBS внедрила в компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (оператор аэропорта Пулково) комплексную систему управления ресурсами (ERP) на платформе «1С:Предприятие 8». Реал
|16.07.2025
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IBS внедрила в Пулково отечественную ERP-систему на платформе "1С:Предприятие 8" с модулем EAM собственной разработки
ные сроки разработала и внедрила в компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (оператор аэропорта Пулково) комплексное ERP-решение на базе «1С:Предприятие 8». Реализация проекта стала заверша
|19.06.2025
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Инвестиции в людей: «СберУниверситет» и аэропорт Пулково договорились о партнерстве
трудничество между «СберУниверситетом» и ключевым воздушным хабом Северо-Запада России — аэропортом Пулково. Цель партнерства — повышение эффективности деятельности аэропорта Пулково чер
|02.06.2025
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В Пулково запущена российская система видеоаналитики на базе машинного зрения
В аэропорту Пулково успешно завершена первая фаза внедрения искусственного интеллекта для оперативной ана
|06.02.2025
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Аэропорты Пулково и Внуково договорились об информационном сотрудничестве в рамках операционной деятельности
Оператор аэропорта Пулково и аэропорт Внуково намерены обмениваться актуальной информацией об этапах прибытия и
|29.11.2024
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PT Sandbox защищает ИТ-инфраструктуру аэропорта Пулково от вредоносных программ
Компания «Воздушные Ворота Северной Столицы», главный оператор международного аэропорта Пулково, использует сетевую песочницу PT Sandbox для защиты электронной почты от вредоносных
|23.09.2024
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Аэропорт Пулково и IBS заключили соглашение о стратегическом партнерстве
Аэропорт Пулково и группа компаний IBS заключили соглашение о стратегическом партнерстве в области циф
|06.06.2024
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«Т1 Интеграция», «Группа Астра» и «Воздушные Ворота Северной Столицы» заключили соглашение о сотрудничестве
«Т1 Интеграция» (холдинг «Т1»), «Группа Астра» и управляющая компания аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничест
|15.03.2024
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Авиакомпания «Россия» внедрила электронную версию сводно-загрузочной ведомости в Пулково
ие документа в электронном виде стало доступно на всех рейсах авиакомпании, вылетающих из аэропорта Пулково (Санкт-Петербург). eLoadsheet является обязательным документом на рейсе. Он содержит
|12.03.2024
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Аэропорт Пулково внедрил корпоративный портал с Nexign
тивный портал Neon для сотрудников компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (оператор аэропорта Пулково). Модуль является частью Neon HRM, комплексного решения для управления персоналом и H
|22.02.2024
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Аэропорт Пулково внедрил полностью импортозамещенные электронные выходы на посадку
Аэропорт Пулково автоматизировал проверку посадочных талонов с помощью турникетов eGate в зоне вылета
|02.02.2024
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Электронный журнал медосмотров экипажей «России». Безбумажный процесс внедрен авиакомпанией в аэропорту Пулково
джет 100». В коллективе авиакомпании более 7 тыс. человек. «Россия» – базовый перевозчик аэропортов Пулково (Санкт-Петербург), Шереметьево (Москва), Красноярска и Сочи. Технический блок авиаком
|25.01.2024
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Аэропорт «Пулково» внедрил «СКДПУ НТ Шлюз доступа»
Компания «АйТи Бастион» и международный аэропорт Санкт-Петербурга «Пулково» сообщают об успешном внедрении отечественного продукта «СКДПУ НТ Шлюз доступа» в кор
|22.01.2024
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«Пулково» закупает СХД и сервера на Intel на 85 миллионов
В «Пулково» закупят серверов и СХД на 84,5 млн рублей Как выяснил CNews, ООО «Воздушные Ворота С
|17.08.2023
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Один из главных аэропортов России отказывается от SAP в пользу «1С»
SAP в пролете Как выяснил CNews, санкт-петербургский аэропорт «Пулково» отказывается от немецкой ERP-системы на платформе SAP в пользу российского решения «
|28.06.2023
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Аэропорт «Пулково» при участии «Рексофт» внедрил собственную систему управления мобильными ресурсами аэропорта
Аэропорт «Пулково» ввел в эксплуатацию первую очередь системы управления мобильными ресурсами (mobile r
|15.06.2023
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«РИВЦ-Пулково» расширил функциональность модуля «Мониторинг исполнителей»
Разработчик ИТ-решений для гражданской авиации «РИВЦ-Пулково» объявил о доработке функциональности модуля «Мониторинг исполнителей», входящего в состав автоматизированной системы «Кобра». Новая функциональность позволяет осуществлять контроль за
|14.06.2023
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«Т1» и управляющая компания аэропорта Пулково договорились о развитии информационных систем
осрочном взаимодействии в области развития и повышения безопасности информационных систем аэропорта Пулково было подписано в ходе ПМЭФ-2023. Компании договорились о сотрудничестве в области раз
|07.06.2023
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«РИВЦ-Пулково» обновил функционал модуля «Договорные отношения» системы SAKURA.AERO
Поставщик ИТ-решений для гражданской авиации «РИВЦ-Пулково» обновил модуль «Договорные отношения» в бэк-офисной системе SAKURA.AERO. Модуль предназначен для ведения и применения условий по начислению комиссии владельцами бланков, поставщиками б
|16.05.2023
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«РИВЦ-Пулково» дополнил функциональность системного модуля «Мобильные рабочие места»
Разработчик ИТ-решений для гражданской авиации «РИВЦ-Пулково» дополнил функциональность системного модуля «Мобильные рабочие места». Программный продукт используется в работе сотрудников службы перронного обслуживания и помогает облегчить и ускор
|02.05.2023
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«РИВЦ-Пулково» дополнил функционал системы SAKURA.AERO
Поставщик ИТ-решений для гражданской авиации «РИВЦ-Пулково» обновил модуль «Отчетность агентства» в бэк-офисной системе SAKURA.AERO. Модуль необходим для формирования финансовой отчетности и контроля состояния расчетов с «Транспортной клирингов
|19.04.2023
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Авиакомпания «Азимут» внедрила автоматизированную систему принятия решения на вылет «РИВЦ-Пулково»
ия «Азимут» для автоматизации работы оперативных диспетчеров по подготовке рейса к вылету внедрила решение OpenSky/Decision (часть системы OpenSky) поставщика ИТ-решений для гражданской авиации «РИВЦ-Пулково». Модуль принятия решения на вылет OpenSky/Decision предназначен для анализа и учета эксплуатационных ограничений при полетно-диспетчерском обслуживании, а также выработке рекомендаций
|06.04.2023
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Разработка «Росэлектроники» для защиты самолетов от птиц протестирована в аэропорту Пулково
госкорпорации «Ростех» подтвердила свою эффективность в ходе тестирования в международном аэропорту Пулково. Об этом CNews сообщил представитель холдинга. Комплекс ORNI позволяет отслеживать по
|03.04.2023
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«РИВЦ-Пулково»: Рабочее место кабинного экипажа в мобильном приложении
Поставщик ИТ-решений для гражданской авиации «РИВЦ-Пулково» предлагает авиакомпаниям мобильное приложение iFlightDoc.CabinCrew. Приложение предназначено для предоставления кабинному экипажу воздушного судна информации, необходимой для выполнени
|29.03.2023
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Один из главных аэропортов России внедрит отечественное ПО, подружив его с «зоопарком» западного «железа»
Контроль багажа — для «Пулково» Как выяснил CNews, оператор санкт-петербургского аэропорта «Пулково» — ООО «В
|01.03.2023
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Пулково внедрил мобильные посадочные талоны на базе российского ПО
Компания «Воздушные ворота северной столицы» сообщает о запуске в Пулково сервиса мобильных посадочных талонов. С 1 марта 2023 г. услуга доступна для всех пере
|22.02.2023
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«РИВЦ-Пулково» предлагает аэропортам систему звукового информирования пассажиров аэропорта «Диктор»
Поставщик ИТ-решений для гражданской авиации «РИВЦ-Пулково» предлагает аэропортам автоматизированную систему звукового информирования пассажиров аэропорта «Диктор» (Часть системы автоматизации аэропорта «КОБРА»). «Диктор» позволяет улучшить пас
|31.01.2023
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Аэропорт «Пулково» сэкономил 80% бюджета на закупке серверов на Intel
Экономия на 5+ Как выяснил CNews, оператор санкт-петербургского аэропорта «Пулково» сумел существенно сэкономить средства, выделенные на закупку серверов. При бюджете п
|18.01.2023
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«РИВЦ-Пулково» обновил модуль «Контроль погрузки багажа»
Компания «РИВЦ-Пулково», поставщик ИТ-решений для гражданской авиации, обновил модуль «Контроль погрузки багажа», часть автоматизированной системы «КОБРА». Модуль помогает контролировать движение багажа пасса
|22.11.2022
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«РИВЦ-Пулково» обновил систему визуального информирования пассажиров аэропорта
Поставщик ИТ-решений в авиационной отрасли «РИВЦ-Пулково» обновил систему визуального информирования «Визинформ». Система повышает качество обслуживания пассажиров и оптимизирует работу сотрудников аэропорта. Об этом CNews сообщили представит
|24.10.2022
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Программное решение «КУРС» от «РИВЦ-Пулково» вошло в реестр отечественного ПО
«КУРС» — модуль системы комплексной автоматизации аэропортов «Кобра» от разработчика ИТ-решений в авиационной отрасли «РИВЦ-Пулково» включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Об этом CNews сообщили представители «РИВЦ-Пулково». «КУРС» – шестой продукт «РИВЦ
Международный аэропорт Пулково и организации, системы, технологии, персоны:
|Савченко Сергей 22 18
|Сергеев Леонид 13 13
|Каримов Руслан 66 10
|Ефимов Николай 12 10
|Гребеник Геннадий 68 10
|Мезенцев Роман 41 10
|Амирханян Армен 16 10
|Шадаев Максут 1210 10
|Катамадзе Анна 133 9
|Никитин Сергей 96 9
|Новикова Елена 105 9
|Ульянов Николай 176 9
|Теплицкий Дмитрий 88 9
|Воронин Павел 196 9
|Парфенова Анна 14 9
|Абдрахманов Рустам 41 9
|Урусов Виктор 157 9
|Петухов Антон 62 9
|Нальский Максим 53 9
|Врацкий Андрей 175 9
|Королев Максим 36 9
|Павлов Александр 121 9
|Медокс Ярослав 45 9
|Заянц Илья 57 9
|Соловьев Виталий 52 9
|Пуртов Кирилл 64 9
|Каушанский Александр 56 9
|Крюков Андрей 15 9
|Бондаренко Алексей 47 9
|Денисов Анатолий 57 9
|Тульчинский Станислав 93 9
|Распопов Алексей 49 9
|Харитонов Вадим 43 9
|Шмаков Антон 72 9
|Шаев Виталий 59 9
|Спиренков Вячеслав 38 9
|Анисов Ян 36 9
|Семенников Антон 35 9
|Панев Константин 14 9
|Аксенов Олег 62 9
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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