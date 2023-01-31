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Международный аэропорт Пулково ВВСС Воздушные Ворота Северной Столицы IATA: LED, ICAO: ULLI Northern Capital Gateway

Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway

ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» - управляющая компания аэропорта Пулково (Санкт-Петербург) — одного из крупнейших и динамично развивающихся авиатранспортных узлов России. Реализует первый в авиационной отрасли России проект на основе государственно-частного партнерства.


31.01.2023 Аэропорт «Пулково» сэкономил 80% бюджета на закупке серверов на Intel
18.01.2023 «РИВЦ-Пулково» обновил модуль «Контроль погрузки багажа»
22.11.2022 «РИВЦ-Пулково» обновил систему визуального информирования пассажиров аэропорта
24.10.2022 Программное решение «КУРС» от «РИВЦ-Пулково» вошло в реестр отечественного ПО
15.06.2022 «T1 Cloud» и «Воздушные ворота Северной столицы» подписали меморандум о сотрудничестве
08.02.2022 Мария Ермак -

Мы выбрали для «Пулково» единое решение, которое стало цифровым ядром HR-процессов
30.12.2021 Леонид Сергеев -

Леонид Сергеев, гендиректор «Пулково» в интервью CNews — о технологиях современного аэропорта
19.08.2021 T1 Cloud предоставила облачные ресурсы аэропорту Пулково
08.09.2020 Аэропорт Пулково завершил внедрение цифровой платформы SAP S/4HANA
06.06.2019 «Пулково» запускает цифровую трансформацию на базе SAP
20.07.2017 Eset защитит ИТ-сеть «Автодом Пулково»
11.01.2017 «Пулково Карго» внедрил внедрил систему управления очередью
11.05.2016 2ГИС поможет сориентироваться в Пулково
15.02.2016 Модульные ИБП Delta Electronics установлены в диспетчерской службе аэропорта «Пулково»
12.02.2016 Главой Tele2 стал экс-гендиректор аэропорта «Пулково»
16.12.2015 «Грузовой терминал Пулково» перешел на струйную печать
13.05.2015 DirectumRX внедрена в «Грузовом терминале Пулково»
03.03.2015 «МегаФон» увеличил емкость сети в аэропорту Пулково в 4 раза
17.12.2014 Американцы скупили все iPhone 6 Plus в аэропорту «Пулково»
28.11.2014 Система «Скаут» помогает обеспечивать бесперебойную работу аэропорта «Пулково»
11.02.2014 «АйТи» внедрила единую систему звукового информирования в «Пулково»
29.10.2013 «АйТи» разработает для аэропорта «Пулково» систему оповещения пассажиров и персонала
15.08.2013 Uniteller подключил интернет-эквайринг для «Пулково-Сервис»
26.11.2012 Аэропорт «Пулково» будет обмениваться документами с контрагентами с помощью СЭД «Диадок»
15.08.2012 Columbus внедрил Microsoft Dynamics NAV 5.0 в аэропорту «Пулково»
23.07.2012 Денежные переводы Contact стали доступны в кассах по продаже авиа- и ж/д-билетов «Пулково-Сервис»
09.02.2012 «Воздушные Ворота Северной Столицы» внедряют СЭД на базе EOS for SharePoint
23.09.2010 Аэропорт «Пулково» выбрал решения SITA для модернизации инфраструктуры
08.07.2010 «Комстар» подключил к телекоммуникациям технопарк «Technopolis Пулково»
25.12.2009 В «Пулково» появился бесплатный Wi-Fi от «Обит»
28.04.2009 «Смарт Телеком» завершил приобретение «ПлазаТелеком»
30.06.2008 Technopolis инвестирует 50 млн. евро в первую очередь технопарка «Пулково»
27.05.2008 В ПСК «Пулково» внедрили ERP-систему
23.05.2008 «СофтБаланс» внедрила АСУ в стройкорпорации «Пулково»
21.03.2008 «Метроком» запустил Wi-Fi в Пулково-1
29.02.2008 В Пулково задержали контрабанду процессоров
14.02.2008 «Метроком» открыл Wi-Fi доступ в аэропорту
09.11.2007 «СофтБаланс» внедрит АСУ в ПСК «Пулково»
19.10.2007 Авиапрограммистов продали с третьего раза
18.10.2007 Акции ОАО «РИВЦ - Пулково» приобретены ООО «Фирма «НИТА»

Публикаций - 165, упоминаний - 334

Международный аэропорт Пулково упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SITA at Airports - SITA AMS - SITA Airport Management Solution 445 29
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6944 9
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 121 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2505 8
Microsoft Corporation 23502 8
Международный аэропорт Пулково - РИВЦ-Пулково - Региональный информационно-вычислительный центр Пулково 9 8
7006 7
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 629 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8048 7
1С-ИжТиСи 6322 6
ОБИТ 54 6
SAP SE 4881 5
МегаФон ПетерСтар 325 5
ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 539 5
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6265 5
Корус Консалтинг ГК 1070 4
BCC - Бизнес Компьютер Центр 160 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5590 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1348 4
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 515 4
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 349 4
ЦРТС НПП - Цифровые радиотехнические системы - Научно-производственное предприятие 11 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10076 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9443 4
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1406 3
ГКС - Группа компаний Систематика 340 3
Apple Inc 11195 3
Honeywell 256 3
Novardis - Новардис Консалтинг 47 3
Technopolis Oyj - Technopolis Plc - Технополис 3 3
Metrocom - Метроком 89 3
Омникомм - Omnicomm 163 3
АйТи 1283 3
СИНХ - Таттелеком 168 3
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 434 3
HP Inc. 5520 3
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 273 3
Телебалт 19 3
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 68 3
СофтБаланс - SoftBalance - ДатаБаланс 59 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 338 30
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 305 25
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 158 20
Почта России ПАО 1991 10
Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - авиакомпания 71 8
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 707 7
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 41 4
Петергоф ГМЗ - Государственный музей-заповедник 12 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1828 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2385 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5819 4
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 75 4
Аэродинамика - Базэл Аэро 29 3
Солнечные продукты Холдинг 15 3
Сибцем ХК - Сибирский цемент - ЗапСибЦемент - КузбассТрансЦемент - Сибцемсервис - Сибирский бетон - Комбинат Волна - Ангарскцемент, Ангарский цементно-горный комбинат - Искитимцемент - Тимлюйский цементный завод - Красноярский цемент - Топкинский цемент 20 3
Stockmann - Стокманн 16 3
Лента - Сеть розничной торговли 1701 3
Шоколадница - сеть кофеен 41 3
Газпром нефть 498 3
Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 38 3
Якутуголь ХК - Акционерное общество Холдинговая компания 5 3
Kari - Кари - сеть магазинов 66 2
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет 20 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1024 2
En+ Group - ЕвроСибЭнерго 14 2
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго ПАО 48 2
БТА Банк - Туран Алем 31 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 248 2
Deutsche Lufthansa AG 114 2
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь 110 2
Международный аэропорт Нижний Новгород имени В. П. Чкалова - Стригино 9 2
Северсталь ПАО - Severstal 368 2
Телефорум 93 2
Газпром ПАО 1153 2
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 92 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2518 2
РЖД - Российские железные дороги 1621 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6195 2
Международный аэропорт Владивосток имени В. К. Арсеньева - Кневичи Западные - IATA: VVO, ICAO: UHWW 11 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 105 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1030 15
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 822 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17966 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9113 8
Почта России ММПО - Место международного почтового обмена 27 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10385 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3063 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2697 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2387 5
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 45 4
Президент Российской Федерации 3717 3
Минтранс РФ - Росавиации - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 97 3
Правительство Москвы 1991 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2432 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 863 3
ФТС РФ - Региональные таможенные управления 242 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 546 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 139 2
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4387 2
Петербургский метрополитен ГУП 112 2
Управление делами президента Российской Федерации 102 2
World Bank Group - Всемирный банк 298 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2997 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2025 2
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 53 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 309 1
Минцифры РФ - Департамент реализации стратегических проектов 8 1
Таиланд - Королевское Тайское правительство 14 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 63 1
Судебная власть - Judicial power 2095 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 43 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 44 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - ЭКСАР - Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций 5 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 522 1
МВД РФ Управление К 118 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 280 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 483 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1116 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1394 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1547 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 89 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 553 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 91 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 65 2
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 28 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6051 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 44 1
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 9 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53294 51
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79219 42
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25983 35
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38989 24
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11515 21
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17518 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11833 17
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25057 15
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5193 15
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10158 13
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11372 12
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10046 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10844 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25027 12
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9774 12
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13580 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22195 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21369 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8749 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9113 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12998 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7876 9
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8632 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9921 9
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9439 8
ШПД Мобильный - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband 5233 8
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6172 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7780 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17215 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 7976 7
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6078 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7360 7
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5450 7
Пропускная способность 1585 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6605 6
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 2610 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3410 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14839 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9505 6
Сеть передачи данных 3335 6
Microsoft Windows 2000 12679 8
Microsoft Dynamics 1171 7
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 907 7
Apple iPhone - серия смартфонов 6625 6
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6527 6
Google Android 12556 5
Apple iPad 3739 4
Age of Kings 3446 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2904 4
ЦРТС Альманах МПСН - многопозиционная система наблюдения за воздушным движением 4 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1021 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2510 3
Apple iPhone 6 6175 3
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 165 3
Cisco Aironet 36 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 535 2
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 292 2
Астерос Контакт Авиа 18 2
Apple iPad mini 402 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4358 2
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 56 2
UCS R-Keeper 48 2
РАН РАТАН-600 - радиоастрономический телескоп Академии наук 2 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4110 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 550 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 611 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 270 2
SITA DCS - SITA Departure Control System 7 2
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 190 2
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 198 2
SITA AirportConnect CUTE 7 2
Омникомм - Omnicomm Online 57 2
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 110 2
Lenovo A - Серия смартфонов 19 2
РАН - Специальная астрофизическая обсерватория - БТА - Большой телескоп азимутальный 7 2
Visa payWave 76 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 852 1
Форсайт Prognoz Platform 82 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 808 1
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 71 1
Сергеев Леонид 8 8
Солдатенков Сергей 160 4
Черемных Андрей 29 4
Головченко Глеб 3 3
Таранов Иван 11 3
Макаров Валентин 193 3
Горбатов Олег 8 2
Василенко Александр 84 2
Шевченко Владимир 143 2
Киреев Иван 29 2
Шевченко Андрей 14 2
Рыстенко Михаил 62 2
Круглова Елена 6 2
Канев Сергей 11 2
Соловьев Юрий 31 2
Капойко Юрий 2 2
Грызлов Борис 31 2
Емельянов Станислав 67 2
Ермак Мария 2 2
Романков Андрей 15 2
Кусков Денис 218 2
Эмдин Сергей 68 2
Безкоровайный Денис 15 2
Лемешева Татьяна 7 2
Путин Владимир 2731 2
Водолазский Андрей 13 2
Аншина Марина 78 2
Рогозин Игорь 2 2
Левин Леонид 124 2
Васюков Григорий 14 2
Малов Илья 7 2
Петунин Алексей 58 2
Смоляров Дмитрий 9 2
Козлов Михаил 167 2
Гоголь Александр 21 2
Смородин Геннадий 16 2
Максаков Евгений 3 2
Евраев Михаил 241 2
Левин Яков 2 2
Веселов Игорь 11 2
Россия - РФ - Российская федерация 122912 111
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14983 105
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39359 66
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2868 24
Финляндия - Финляндская Республика 3471 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17143 19
Европа 21312 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50183 16
Россия - СФО - Новосибирск 3706 16
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1287 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13153 14
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2020 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15082 11
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2368 10
Россия - УФО - Екатеринбург 3319 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Василеостровский район - Васильевский остров 104 9
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1286 9
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2324 8
Германия - Федеративная Республика 12013 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петергоф - Петродворец 53 8
Земля - планета Солнечной системы 9705 8
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 968 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2493 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1538 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6309 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12816 5
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 933 5
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1133 5
Казахстан - Республика 4845 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2319 4
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Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 847 4
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Россия - СЗФО - Карелия Республика - Петрозаводск 248 4
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Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 706 4
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Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4555 5
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 1863 5
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа 1672 5
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ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2597 5
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3580 5
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation 5861 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8870 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11003 4
Открытые системы ИД 173 2
Известия ИД 468 2
CNews Северо-Запад 24 2
91Mobiles 1697 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 666 1
TAdviser - Центр выбора технологий 297 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1247 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 794 1
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 250 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 271 1
Юность - радиостанция 32 1
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Telecom Today - Today in Telecom 138 1
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Forrester Research 812 1
TSGI - Tholons Super Cities Services Globalization Index Top100 - глобальный рейтинг цифровой трансформации городов 3 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 262 1
Strategy Analytics 283 1
Allied Business Intelligence 16 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 218 11
РАН - Российская академия наук 1801 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 377 3
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 159 2
РАН САО - Специальная астрофизическая обсерватория Российской Академии наук 2 2
University of Kansas - Kansas State University - Канзасский университет 27 2
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 14 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 716 2
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 44 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 123 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 86 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 256 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 43 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 484 1
РАН СО ИЯФ - Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук - BINP - Budker Institute of Nuclear Physics 18 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 289 1
ГОИ имени С.И. Вавилова - Государственный оптический институт имени С.И. Вавилова 6 1
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МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 864 4
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FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 2
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