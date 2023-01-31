Международный аэропорт Пулково ВВСС Воздушные Ворота Северной Столицы IATA: LED, ICAO: ULLI Northern Capital Gateway
ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» - управляющая компания аэропорта Пулково (Санкт-Петербург) — одного из крупнейших и динамично развивающихся авиатранспортных узлов России. Реализует первый в авиационной отрасли России проект на основе государственно-частного партнерства.
Международный аэропорт Пулково упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сергеев Леонид 8 8
|Солдатенков Сергей 160 4
|Черемных Андрей 29 4
|Головченко Глеб 3 3
|Таранов Иван 11 3
|Макаров Валентин 193 3
|Горбатов Олег 8 2
|Василенко Александр 84 2
|Шевченко Владимир 143 2
|Киреев Иван 29 2
|Шевченко Андрей 14 2
|Рыстенко Михаил 62 2
|Круглова Елена 6 2
|Канев Сергей 11 2
|Соловьев Юрий 31 2
|Капойко Юрий 2 2
|Грызлов Борис 31 2
|Емельянов Станислав 67 2
|Ермак Мария 2 2
|Романков Андрей 15 2
|Кусков Денис 218 2
|Эмдин Сергей 68 2
|Безкоровайный Денис 15 2
|Лемешева Татьяна 7 2
|Путин Владимир 2731 2
|Водолазский Андрей 13 2
|Аншина Марина 78 2
|Рогозин Игорь 2 2
|Левин Леонид 124 2
|Васюков Григорий 14 2
|Малов Илья 7 2
|Петунин Алексей 58 2
|Смоляров Дмитрий 9 2
|Козлов Михаил 167 2
|Гоголь Александр 21 2
|Смородин Геннадий 16 2
|Максаков Евгений 3 2
|Евраев Михаил 241 2
|Левин Яков 2 2
|Веселов Игорь 11 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1217794, в очереди разбора - 882439.
Создано именных указателей - 110449.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.