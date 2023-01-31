Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway

ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» - управляющая компания аэропорта Пулково (Санкт-Петербург) — одного из крупнейших и динамично развивающихся авиатранспортных узлов России. Реализует первый в авиационной отрасли России проект на основе государственно-частного партнерства.