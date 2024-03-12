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Аэропорт Пулково внедрил корпоративный портал с Nexign

Компания Nexign («Нэксайн») внедрила внутрикорпоративный портал Neon для сотрудников компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (оператор аэропорта Пулково).

Модуль является частью Neon HRM, комплексного решения для управления персоналом и HR-сервисами компании. Использование системы позволит оператору аэропорта объединить в цифровом пространстве более 4 тыс. сотрудников, большинство из которых работают в терминале и на аэродроме.

В корпоративном портале будут доступны профиль и личный кабинет сотрудника, новости, благодарности, структура компании, телефонный справочник, опросы, тесты и многое другое. Доступ осуществляется как со стационарного компьютера, так и с мобильных устройств.

«Внедрение корпоративного портала позволяет оптимизировать работу сотрудников и руководителей. Когда все работники объединены в единой информационной среде, им легко узнавать новости, делиться информацией и обратной связью, что положительно сказывается на атмосфере в компании», — отметила Мария Ермак, директор по персоналу компании «Воздушные Ворота Северной Столицы», аэропорт Пулково.

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Цифровизация

«Мы рады, что такая значимая компания как оператор аэропорта Пулково, второго в России по пассажиропотоку, выбрала для внутренних коммуникаций решение от Nexign. Мы уделяем особое внимание информационной безопасности, поэтому решение будет внедрено с учетом строгих требований, предъявляемых клиентом к защите данных. Это очень важно для системообразующих предприятий, в список которых входят и аэропорты», — сказал Сергей Карпов, коммерческий директор Nexign.

Проект запущен в рекордные сроки — за 1,5 месяца. С гибкими инструментами low-code и no-code оператор аэропорта сможет без привлечения разработчиков настраивать модули Neon в зависимости от потребностей бизнеса.

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