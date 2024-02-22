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Аэропорт Пулково внедрил полностью импортозамещенные электронные выходы на посадку

Аэропорт Пулково автоматизировал проверку посадочных талонов с помощью турникетов eGate в зоне вылета российских авиалиний. Проект реализуется в рамках программы импортозамещения в аэропорту.

Решение позволяет пассажирам пройти на посадку на борт самолета, самостоятельно отсканировав посадочный талон или QR-код на мобильном устройстве. Сейчас аппараты установлены у двух выходов на посадку, до конца 2024 г. планируется установить турникеты на всех гейтах зала вылета внутренних рейсов.

«Установка автоматизированных турникетов – часть проекта по созданию в аэропорту Пулково "бесшовной" среды для пассажиров. Она предполагает повышение скорости прохождения предполетных процедур за счет автоматизации части процессов. По нашим оценкам, время на обслуживание всех пассажиров, ожидающих посадки, сократится на четверть», – отметил Павел Кушниренко, директор по наземному обслуживанию компании «Воздушные Ворота Северной Столицы», аэропорт Пулково.

Электронные турникеты произведены в России из нержавеющей стали компанией «Элси», которая совместно с ГК «Искандер» произвела поставку, настройку и интеграцию с системой учета мобильных посадочных талонов «СпецКонтроль», разработанной компанией «Неолабс».

Благодаря системе датчиков движения можно отследить расположение и движение пассажира и ручной клади во время прохода через турникет, исключена возможность встречного прохода.

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Импортонезависимость

Устройства оснащены управляемым сервоприводом, который учитывает скорость открытия и закрытия створок, что обеспечивает безопасный проход для пассажира.

После прохождения турникетов система передает агенту аэропорта всю необходимую информацию о пассажире.

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