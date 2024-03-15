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Авиакомпания «Россия» внедрила электронную версию сводно-загрузочной ведомости в Пулково

«Россия» (группа «Аэрофлот») перешла на использование безбумажной версии сводно-загрузочной ведомости/eLoadsheet. Оформление документа в электронном виде стало доступно на всех рейсах авиакомпании, вылетающих из аэропорта Пулково (Санкт-Петербург).

eLoadsheet является обязательным документом на рейсе. Он содержит общую информацию о количестве пассажиров, багажа, грузов и почты на борту воздушного судна.

еLoadsheet обладает рядом преимуществ по сравнению с бумажным аналогом. Работа специалиста, выполняющего контроль загрузки воздушного судна, и экипажа с электронной версией занимает меньше времени. При этом появляется возможность доступа к автоматизированным проверкам данных. Переход также исключил необходимость доставки распечатанного документа на борт.

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Авиакомпания внедрила eLoadsheet в рамках развития работы с безбумажной бортовой документацией. Оформление электронной версии способствует оптимизации бизнес-процессов. Переход позволяет говорить и о высоком уровне экологической ответственности перевозчика. Использование ресурсов, связанных с печатью, минимизируется, объем бумажных документов на борту воздушного судна сокращается. Это становится шагом на пути к устойчивому развитию, открывая новые возможности для улучшения операционной деятельности.

Ранее «Россия» перешла на использование безбумажного задания на полет и пакета полетной документации (OFP, PIB и т.д.), необходимого для выполнения рейса.

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