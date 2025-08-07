Получите все материалы CNews по ключевому слову
Автомир ГК
УПОМИНАНИЯ
Автомир ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Шевченко Владимир 148 4
|Скляров Евгений 6 4
|Курбакова Людмила 5 4
|Николаев Константин 15 4
|Атясова Светлана 5 4
|Куйбида Николай 4 4
|Кузнецов Александр 136 3
|Буланкин Сергей 12 3
|Краснов Александр 77 3
|Федечкин Эдуард 55 3
|Граборов Антон 20 3
|Патрахова Маргарита 3 2
|Пташинский Василий 2 2
|Богачева Ольга 2 2
|Истомина Татьяна 4 2
|Ефимов Дмитрий 20 2
|Шушкин Дмитрий 95 2
|Мильштейн Дмитрий 13 2
|Смолов Сергей 6 2
|Пивень Сергей 7 2
|Бирюков Павел 2 2
|Митин Павел 2 2
|Буш Сергей 15 2
|Борисов Роман 25 2
|Анисимова Ольга 5 2
|Строгалин Алексей 3 2
|Рыстенко Михаил 62 2
|Лайер Дмитрий 6 2
|Баукова Наталья 10 2
|Михайлов Иван 10 2
|Ким Дмитрий 67 2
|Бочаров Олег 28 2
|Некрасова Елена 4 2
|Филиппская Екатерина 5 2
|Мосягин Константин 20 2
|Батарова Мария 4 2
|Зыкина Юлия 2 2
|Асламова Ольга 4 2
|Щегорская Олеся 2 2
|Дымова Лилия 2 2
|УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 176 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1589 1
