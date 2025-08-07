Разделы

Автомир ГК

Автомир ГК

УПОМИНАНИЯ


07.08.2025 «Автомир» автоматизирует коммуникацию с клиентами с помощью робота-оператора VS Robotics 3
09.11.2023 «Авто.ру» предложил автодилерам новый инструмент оценки качества клиентского сервиса — индекс клиентского сервиса (ИКС) 1
18.04.2018 «Мегафон» представил сервис единой мобильной подписки без рекламы 1
13.08.2015 Круглый стол CNews. «Контакт-центры 2015: направления развития» 1
19.03.2015 Выручка Abbyy в корпоративном сегменте в России выросла на 19% 1
21.01.2015 Круглый стол CNews. «Контакт-центры 2015: направления развития» 1
16.09.2014 Конференция CNews: «Контакт-центры 2014: технологические инновации» 1
11.09.2014 Mirapolis разработала автоматизированную систему оценки персонала для ГК «Автомир» 5
13.08.2014 Конференция CNews: «Контакт-центры 2014: технологические инновации» 1
30.07.2014 В Москве состоится Четвертый форум финансовых директоров ритейла Retail CFO 2014 1
22.05.2014 «Автомир» оптимизировал работу бухгалтерии с помощью Abbyy FlexiCapture 4
21.03.2014 Abbyy рассказала о тенденциях рынка потокового ввода данных на первом Data Capture Forum 1
19.03.2014 ABBYY Data Capture Forum 2
13.02.2014 Первый Abbyy Data Capture Forum пройдёт 19 марта в Москве 2
02.10.2013 Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг 2013» 2
26.07.2013 Конференция CNews «Рынок СЭД: новые тренды» 2
18.07.2013 Конференция CNews: «ИТ-аутсорсинг 2013» 2
18.06.2013 BI: новая волна спроса 3
07.06.2013 Бизнес-аналитика: спрос стал массовым 1
21.05.2013 Конференция CNews "Российский рынок BI: вторая волна спроса". 2
07.05.2013 В Москве пройдет Третий форум финансовых директоров розничного бизнеса Retail CFO 2013 1
04.03.2013 В Москве пройдет форум «Интранет в России 2013» 1
25.02.2013 Рынок СХД: Как сохранить данные современно, недорого, надежно 2
15.02.2013 В Рунете появился сервис для поиска и покупки новых автомобилей 1
20.06.2012 Softline инвестировал в приложение для поиска работы 1
13.06.2012 СХД или ЦОД? Бизнес колеблется 2
09.06.2012 CNews TV. «Разгуляй» и «Автомир» делятся CХД-практиками 1
22.05.2012 Круглый стол CNews: «Рынок СХД: реалии и перспективы» 2
07.02.2012 Уральский руководитель «Яндекса» перешел в «СКБ Контур» 1
18.07.2011 Мобильная реклама: не роскошь, а средство продвижения 1
15.03.2011 «Ай-Теко» внедрила отказоустойчивую почтовую систему для «Автомира» 2
15.10.2009 "Прогресс М-03М" пристыкуется к МКС утром 18 октября 1
25.03.2009 «Автомир» создал интранет-портал на базе Office SharePoint Server 2007 4
08.02.2008 «АНД Проджект» разработал решение для автомобильных дистрибьюторов 3
12.03.2007 В Москве пройдет Microsoft Dynamics AX Forum 1
06.03.2007 22 марта в Москве пройдет Microsoft Dynamics AX Forum 1
05.03.2007 В Москве пройдет Microsoft Dynamics AX Forum 1
16.11.2006 "Корус Консалтинг" подводит итоги шестилетней работы 1
18.05.2006 "Рольф": популярный поисковый запрос автолюбителей 1
01.10.2004 "Автомир" внедрил систему бюджетирования на базе Geac Performance Management 2

Автомир ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24990 9
МегаФон 9476 7
Softline - Софтлайн 3072 5
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 5
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 599 4
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 228 4
HP Inc. 5727 4
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1183 4
Корус Консалтинг ГК 1279 3
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 483 3
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 242 3
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 281 3
СИНХ - Таттелеком 211 3
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 393 3
SAS Institute Russia - САС институт Россия 161 3
Элтехника ПО АО - Элтехника Производственное объединение 10 3
Телебалт 21 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8997 2
Canon 1407 2
Yandex - Яндекс 7973 2
Oracle Corporation 6792 2
АйТи 1415 2
1С Mirapolis - Мираполис 23 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 2
Развитие Бизнеса / Ру 81 2
Терн ГК - Tern Group 77 2
Аладата 2 2
Бюджетный процесс 62 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2200 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13538 1
SAP SE 5365 1
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 363 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1348 1
Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 123 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3269 1
Анкор - Ancor - Кадровая компания 44 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1024 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4287 1
Apple Inc 12351 1
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 242 1
Альфа-Банк 1810 8
ВТБ - ВТБ24 667 6
Разгуляй 40 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2921 6
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 172 5
Бизнес кар СП 20 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7815 4
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 131 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 507 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 476 4
Согласие СК - Согласие-Вита 40 4
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 98 4
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 95 4
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 4
Миэль ГК 38 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1282 3
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 89 3
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 217 3
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 159 3
МКБ - Московский кредитный банк 600 3
ПСБ - Промсвязьбанк 877 3
Солнечные продукты Холдинг - Московский жировой комбинат, МЖК 16 3
Русский стандарт Банк 459 3
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 3
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 204 3
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 69 3
Якутуголь ХК - Акционерное общество Холдинговая компания 5 3
КАДВИ - Калужский двигатель 20 3
Пивоварни Ивана Таранова 11 3
Сибцем ХК - Сибирский цемент - ЗапСибЦемент - КузбассТрансЦемент - Сибцемсервис - Сибирский бетон - Комбинат Волна - Ангарскцемент, Ангарский цементно-горный комбинат - Искитимцемент - Тимлюйский цементный завод - Красноярский цемент - Топкинский цемент 22 3
Панавто 10 3
Балтик Петролеум 12 3
Дедал-Вагоны - ПТМЗ - Петербургский трамвайно-механический завод 4 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1516 2
РЖД - Российские железные дороги 1954 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2575 2
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 96 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 173 2
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 220 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3027 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1953 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12325 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1249 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3469 1
Федеральное казначейство России 1832 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5130 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 229 1
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 109 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2634 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 91 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
Российский клуб финансовых директоров 28 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69853 17
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13108 9
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7255 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32644 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10945 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7025 6
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4150 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10985 6
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1303 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12593 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9830 5
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3263 5
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 591 5
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3049 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13016 4
MarTech - Telemarketing - Телемаркетинг 163 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22211 4
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 243 4
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1913 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7717 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5026 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54445 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3376 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25283 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6702 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14145 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5738 3
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1808 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7050 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5133 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8351 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11596 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28481 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31061 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14188 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1189 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1223 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21417 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2006 2
ЦОД ТРК - территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных - ЦОД Сетевая инфраструктура 333 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 931 4
Microsoft Dynamics 1181 4
Infor - Extensity MP -Infor Performance Management - Infor Extensity Strategy Management - Infor DEPM - Infor Dynamic Enterprise Performance Management 43 3
Google Android 14415 2
Abbyy FlexiCapture 171 2
Microsoft Office 3865 2
HPE Storage - HPE StorageWorks - Compaq StorageWorks - D2D Backup Systems 125 2
Apple iOS 8042 1
Linux OS 10537 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1435 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7203 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1466 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1749 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 215 1
Microsoft Forefront TMG - Microsoft Forefront Threat Management Gateway - Microsoft ISA Server - Microsoft Internet Security and Acceleration Server - Microsoft Proxy Server - Sybari Software 165 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1057 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 1
Космодром Байконур 1070 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 1
Армада - РБК софт - RBC Contents 41 1
Microsoft Advertising Platform 12 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1528 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 186 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
HPE 3PAR 102 1
Abbyy Recognition Server - Abbyy RTR - Abbyy Real-Time Recognition 59 1
МегаФон пресса 5 1
РСК Торнадо - RSC Tornado 143 1
1С Mirapolis Assessment & Performance 1 1
1С Mirapolis Virtual Room 6 1
РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 1
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургский ИВЦ СП ГВЦ - Электронный Екатеринбург - Муниципальная программа 8 1
МТС Коммуникатор 31 1
Microsoft Exchange - DAG - Database Availability Group 5 1
Шевченко Владимир 148 4
Скляров Евгений 6 4
Курбакова Людмила 5 4
Николаев Константин 15 4
Атясова Светлана 5 4
Куйбида Николай 4 4
Кузнецов Александр 136 3
Буланкин Сергей 12 3
Краснов Александр 77 3
Федечкин Эдуард 55 3
Граборов Антон 20 3
Патрахова Маргарита 3 2
Пташинский Василий 2 2
Богачева Ольга 2 2
Истомина Татьяна 4 2
Ефимов Дмитрий 20 2
Шушкин Дмитрий 95 2
Мильштейн Дмитрий 13 2
Смолов Сергей 6 2
Пивень Сергей 7 2
Бирюков Павел 2 2
Митин Павел 2 2
Буш Сергей 15 2
Борисов Роман 25 2
Анисимова Ольга 5 2
Строгалин Алексей 3 2
Рыстенко Михаил 62 2
Лайер Дмитрий 6 2
Баукова Наталья 10 2
Михайлов Иван 10 2
Ким Дмитрий 67 2
Бочаров Олег 28 2
Некрасова Елена 4 2
Филиппская Екатерина 5 2
Мосягин Константин 20 2
Батарова Мария 4 2
Зыкина Юлия 2 2
Асламова Ольга 4 2
Щегорская Олеся 2 2
Дымова Лилия 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 151732 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44711 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14330 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18106 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4156 4
Казахстан - Республика 5705 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7861 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1790 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 874 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1583 1
Россия - СФО - Новосибирск 4509 1
Германия - Федеративная Республика 12831 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1641 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2852 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3097 1
Европа Западная 1485 1
Испания - Королевство 3744 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3264 1
Финляндия - Финляндская Республика 3633 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 280 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13451 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 309 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2595 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 756 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2565 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3364 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 342 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 446 1
Беларусь - Минск 661 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1763 1
Россия - ПФО - Пензенская область 615 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49927 16
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6038 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25174 6
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2848 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19638 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5436 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3277 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53477 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11433 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5251 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5666 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1148 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7137 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6619 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14465 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2238 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3598 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11236 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1472 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2388 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6719 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16944 2
Английский язык 6801 2
Транспорт - Автомобилестроение - VIN - Vehicle identification number - Идентификационный номер транспортного средства - автомобильный идентификатор 82 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6122 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 723 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3706 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 539 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3063 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2600 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8071 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6344 1
Энергетика - Energy - Energetically 5343 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6182 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 197 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5925 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1624 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1620 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 157 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1000 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11340 10
Forbes - Форбс 877 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 317 1
ComNews - Медиа-бизнес 130 1
РИА Новости 957 1
TAdviser - Центр выбора технологий 414 1
Популярная механика 10 1
National Geographic 95 1
CNews TV 747 1
Tatler 4 1
Glamour 9 1
Vogue 23 1
Аналитический банковский журнал 14 1
NBJ - Национальный Банковский Журнал 17 1
Банковское обозрение 4 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8272 13
Gartner - Гартнер 3587 5
IDC - International Data Corporation 4927 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 368 2
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 2
Harvey Spencer Associates 16 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3384 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 77 1
Fortune Global 500 287 1
Forrester Research 827 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 746 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 176 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1589 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2083 9
Microsoft Dynamics AX Forum 27 3
Docflow 147 3
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
День молодёжи - 27 июня 958 1
Intranet Benchmarking Russia 1 1
Intranet Russia 8 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376596, в очереди разбора - 746135.
Создано именных указателей - 180017.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

