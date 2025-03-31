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Скляров Евгений
Скляров Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 224 4
|Развитие Бизнеса / Ру 81 2
|МегаФон 9088 1
|Genesys 208 1
|Сорокин Алексей 15 4
|Николаев Константин 14 4
|Краснова Анна 6 4
|Анохина Евгения 5 4
|Даньшина Елена 4 4
|Курбакова Людмила 5 4
|Атясова Светлана 5 4
|Кузнецов Александр 127 3
|Граборов Антон 17 3
|Буланкин Сергей 12 3
|Денисова Наталья 8 3
|Анисимова Ольга 5 2
|Бочаров Олег 28 2
|Ким Дмитрий 62 2
|Герасимов Андрей 25 2
|Козлов Михаил 174 2
|Огородников Антон 7 2
|Филиппская Екатерина 5 2
|Зайцев Николай 32 2
|Усевич Мария 5 2
|Строгалин Алексей 3 2
|Сухова Ольга 4 2
|Баукова Наталья 10 2
|Фролова Елена 3 2
|Машкова Галина 2 2
|Любимова Екатерина 2 2
|Докина Надежда 2 2
|Кукушкин Валерий 2 2
|Патрахова Маргарита 3 2
|Богачева Ольга 2 2
|Истомина Татьяна 4 2
|Бирюков Павел 2 2
|Митин Павел 2 2
|Некрасова Елена 4 2
|Батарова Мария 4 2
|Зыкина Юлия 2 2
|Асламова Ольга 4 2
|Щегорская Олеся 2 2
|Дымова Лилия 2 2
|Клатова Ольга 3 2
|Россия - РФ - Российская федерация 146741 5
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14195 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43693 1
|Япония 13332 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11279 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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