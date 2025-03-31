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Индексная книга (каталог) CNews*
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Скляров Евгений


31.03.2025 Проект цифровой трансформации от Fork-Tech увеличил прогноз по объему продаж Rumberg Capital в 2,5 раза 1
13.08.2015 Круглый стол CNews. «Контакт-центры 2015: направления развития» 1
21.01.2015 Круглый стол CNews. «Контакт-центры 2015: направления развития» 1
16.09.2014 Конференция CNews: «Контакт-центры 2014: технологические инновации» 1
13.08.2014 Конференция CNews: «Контакт-центры 2014: технологические инновации» 1
24.05.2010 Москва поворачивается лицом к энергосбережению и интеллектуальным зданиям 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Скляров Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 224 4
Развитие Бизнеса / Ру 81 2
МегаФон 9088 1
Genesys 208 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 463 4
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 4
Согласие СК - Согласие-Вита 40 4
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 126 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 4
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 161 4
Автомир ГК 42 4
Бизнес кар СП 20 4
МКБ - Московский кредитный банк 566 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1205 3
Альфа-Банк 1785 3
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 3
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 34 3
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 156 3
Ингосстрах СПАО 425 2
ПСБ - Промсвязьбанк 861 2
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 91 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 2
Русский стандарт Банк 446 2
ВТБ - ВТБ24 665 2
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 101 2
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 98 2
Связной Банк 104 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 238 2
ТКБ - ТрансКапиталБанк 86 2
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 163 2
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 26 2
ВТБ Страхование - ВТБ МС - ВТБ Медицинское страхование - Росно-МС 14 2
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 52 2
Миэль ГК 38 2
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 85 2
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 2
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 2
ГПБ - Газпромбанк 1096 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 123 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 1
Мослифт АО 6 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
КСЭ - Курьер Сервис Экспресс 19 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2546 1
Мосгордума - Московская городская Дума 143 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3383 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 34 1
Правительство Москвы - ДепТЭХ Москвы - Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы 11 1
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы 33 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4856 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4065 4
MarTech - Telemarketing - Телемаркетинг 156 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6929 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10673 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12896 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1968 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12202 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2932 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8243 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2208 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12124 1
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 542 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67597 1
Сорокин Алексей 15 4
Николаев Константин 14 4
Краснова Анна 6 4
Анохина Евгения 5 4
Даньшина Елена 4 4
Курбакова Людмила 5 4
Атясова Светлана 5 4
Кузнецов Александр 127 3
Граборов Антон 17 3
Буланкин Сергей 12 3
Денисова Наталья 8 3
Анисимова Ольга 5 2
Бочаров Олег 28 2
Ким Дмитрий 62 2
Герасимов Андрей 25 2
Козлов Михаил 174 2
Огородников Антон 7 2
Филиппская Екатерина 5 2
Зайцев Николай 32 2
Усевич Мария 5 2
Строгалин Алексей 3 2
Сухова Ольга 4 2
Баукова Наталья 10 2
Фролова Елена 3 2
Машкова Галина 2 2
Любимова Екатерина 2 2
Докина Надежда 2 2
Кукушкин Валерий 2 2
Патрахова Маргарита 3 2
Богачева Ольга 2 2
Истомина Татьяна 4 2
Бирюков Павел 2 2
Митин Павел 2 2
Некрасова Елена 4 2
Батарова Мария 4 2
Зыкина Юлия 2 2
Асламова Ольга 4 2
Щегорская Олеся 2 2
Дымова Лилия 2 2
Клатова Ольга 3 2
Россия - РФ - Российская федерация 146741 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14195 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43693 1
Япония 13332 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48655 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5843 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14695 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11056 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11091 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51851 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24448 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3589 1
СРО - саморегулируемые организации 97 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 147 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7710 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1242 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8143 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 457 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11279 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2049 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350018, в очереди разбора - 761445.
Создано именных указателей - 171953.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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