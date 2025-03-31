Проект цифровой трансформации от Fork-Tech увеличил прогноз по объему продаж Rumberg Capital в 2,5 раза

Финтех-разработчик и интегратор Fork-Tech произвел комплексный анализ бизнес-процессов компании Rumberg Capital, направленный на повышение эффективности продаж и оптимизацию онбординга клиентов. Сформированные рекомендации по автоматизации процессов и предложенное техническое решение позволит увеличить продажи компании в 2,5 раза. Об этом CNews сообщили представители Fork-Tech.

Rumberg Capital специализируется на разработке структурных продуктов для финансовых институтов и частных инвесторов и является аккредитованной Банком России управляющей компанией специализирован­ных финансовых обществ.

Перед Fork-Tech стояла задача охватить анализом ключевые аспекты деятельности Rumberg Capital, включая процессы создания и продаж трех типов продуктов, поддержку продуктовой инфраструктуры, документарные операции при выпуске продукции, а также механизмы взаимодействия с клиентами и контрагентами. Специалисты Fork-Tech разработали детальную карту текущих процессов и предложили целевую модель с учетом возможных доработок и внедрения технологий.

В ходе проекта была создана схема бизнес-процессов компании, предложено техническое решение с перечнем необходимых доработок, сформированы рекомендации по классификации и унификации продуктов, а также разработана ролевая модель для работы в новой системе. Для блока продаж Fork-Tech рекомендовал внедрение CRM-системы, позволяющей автоматизировать работу с дистрибьюторами и клиентами, стандартизировать процесс продаж и обеспечить сбор аналитических данных. Были предложены меры по созданию пайплайна продаж, включающего метрики, стандарты работы с клиентами и систему ведения сделок.

Оптимизация коснулась и процессов онбординга. Было предложено расширение функционала CRM-системы за счет базы шаблонов документов KYC, создания объектов продуктовой инфраструктуры и хранения документов в централизованной системе. Совместно с Rumberg Capital была разработана дорожная карта внедрения изменений на 2025 г., включающая перечень мероприятий и сроки реализации технического решения в разрезе ключевых бизнес-функций.

По итогам проведенных консультаций Fork-Tech прогнозирует ускорение бизнес-процессов и рост ключевых показателей эффективности заказчика. Оптимизация работы с клиентами приведет к увеличению конверсии лидов в сделки на 25%. Автоматизация процессов онбординга увеличит количество выполняемых операций на 50%, а внедрение CRM сократит операционные издержки на 30%.

«Для нас этот проект был важен не только с точки зрения разработки и внедрения технологий, но и с точки зрения создания фундаментальной основы для дальнейшего масштабирования бизнеса Rumberg Capital. Мы сфокусировались на том, чтобы предложенные решения не только оптимизировали текущие процессы, но и обеспечили компании конкурентное преимущество на долгосрочную перспективу», — сказала Евгения Склярова, директор по внедрению и клиентскому опыту Fork-Tech.