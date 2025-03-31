Разделы

Цифровизация
|

Проект цифровой трансформации от Fork-Tech увеличил прогноз по объему продаж Rumberg Capital в 2,5 раза

Финтех-разработчик и интегратор Fork-Tech произвел комплексный анализ бизнес-процессов компании Rumberg Capital, направленный на повышение эффективности продаж и оптимизацию онбординга клиентов. Сформированные рекомендации по автоматизации процессов и предложенное техническое решение позволит увеличить продажи компании в 2,5 раза. Об этом CNews сообщили представители Fork-Tech.

Rumberg Capital специализируется на разработке структурных продуктов для финансовых институтов и частных инвесторов и является аккредитованной Банком России управляющей компанией специализирован­ных финансовых обществ.

Перед Fork-Tech стояла задача охватить анализом ключевые аспекты деятельности Rumberg Capital, включая процессы создания и продаж трех типов продуктов, поддержку продуктовой инфраструктуры, документарные операции при выпуске продукции, а также механизмы взаимодействия с клиентами и контрагентами. Специалисты Fork-Tech разработали детальную карту текущих процессов и предложили целевую модель с учетом возможных доработок и внедрения технологий.

В ходе проекта была создана схема бизнес-процессов компании, предложено техническое решение с перечнем необходимых доработок, сформированы рекомендации по классификации и унификации продуктов, а также разработана ролевая модель для работы в новой системе. Для блока продаж Fork-Tech рекомендовал внедрение CRM-системы, позволяющей автоматизировать работу с дистрибьюторами и клиентами, стандартизировать процесс продаж и обеспечить сбор аналитических данных. Были предложены меры по созданию пайплайна продаж, включающего метрики, стандарты работы с клиентами и систему ведения сделок.

Оптимизация коснулась и процессов онбординга. Было предложено расширение функционала CRM-системы за счет базы шаблонов документов KYC, создания объектов продуктовой инфраструктуры и хранения документов в централизованной системе. Совместно с Rumberg Capital была разработана дорожная карта внедрения изменений на 2025 г., включающая перечень мероприятий и сроки реализации технического решения в разрезе ключевых бизнес-функций.

По итогам проведенных консультаций Fork-Tech прогнозирует ускорение бизнес-процессов и рост ключевых показателей эффективности заказчика. Оптимизация работы с клиентами приведет к увеличению конверсии лидов в сделки на 25%. Автоматизация процессов онбординга увеличит количество выполняемых операций на 50%, а внедрение CRM сократит операционные издержки на 30%.

«Для нас этот проект был важен не только с точки зрения разработки и внедрения технологий, но и с точки зрения создания фундаментальной основы для дальнейшего масштабирования бизнеса Rumberg Capital. Мы сфокусировались на том, чтобы предложенные решения не только оптимизировали текущие процессы, но и обеспечили компании конкурентное преимущество на долгосрочную перспективу», — сказала Евгения Склярова, директор по внедрению и клиентскому опыту Fork-Tech.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российская ИТ-компания заработала на онлайн-кассах почти 17 миллиардов

В России создали продвинутую нейросеть на замену редакторам. Она работает в тысячи раз быстрее и экономит сотни тысяч. Опрос

Бежавшая из России LG показала рост выручки в стране

Российские власти предложили две формы поиска уязвимостей, чтобы легализовать «белых хакеров»

Майнеров оставят без денег и начнут гонять по всей России. Власти вводят новый запрет на добычу криптовалюты на долгие годы. Опрос

ИТ-«дочка» «Ростеха» требует у компании-«сестренки» полмиллиарда. Еще миллиард взыскивает Минобороны

Конференции

Цифровая трансформация 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля 2025

Заказная разработка ПО 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13,2" (2025) PaperMatte: флагман для профессионалов?

Лучшие геймерские мониторы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153