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Rumberg Capital специализируется на разработке структурных продуктов для финансовых институтов и частных инвесторов и является аккредитованной Банком России управляющей компанией специализирован­ных финансовых обществ, где зарождается и реализуется инвестиционная идея.