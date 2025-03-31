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Rumberg Capital Румберг Кэпитал
Rumberg Capital специализируется на разработке структурных продуктов для финансовых институтов и частных инвесторов и является аккредитованной Банком России управляющей компанией специализированных финансовых обществ, где зарождается и реализуется инвестиционная идея.
|31.03.2025
|Проект цифровой трансформации от Fork-Tech увеличил прогноз по объему продаж Rumberg Capital в 2,5 раза 1
Rumberg Capital и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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