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Rumberg Capital Румберг Кэпитал

Rumberg Capital специализируется на разработке структурных продуктов для финансовых институтов и частных инвесторов и является аккредитованной Банком России управляющей компанией специализирован­ных финансовых обществ, где зарождается и реализуется инвестиционная идея.  

 


31.03.2025 Проект цифровой трансформации от Fork-Tech увеличил прогноз по объему продаж Rumberg Capital в 2,5 раза 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Rumberg Capital и организации, системы, технологии, персоны:

Fork-Tech - Форк-Тек - ФоркТек 9 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4856 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67597 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31295 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6929 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов - Распознавание личности клиентов 96 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5367 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2108 1
Скляров Евгений 6 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4001 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16527 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 263 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350018, в очереди разбора - 761445.
Создано именных указателей - 171953.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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