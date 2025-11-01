Разделы

Fork-Tech ФоркТек

Fork-Tech - ФоркТек

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


01.11.2025 Fork-Tech: рост налоговой нагрузки приведёт к подорожанию ИТ-услуг минимум на 10% уже к концу года 1
27.10.2025 Fork-Tech внедрила систему оперативного контроля расчетов для «Инвестиционного дома D8» 1
24.10.2025 Fork-Tech реализовала адаптивное решение для тестовых сред «Альфа-Капитал» 1
14.10.2025 Fork-Tech и Московская биржа протестировали применение Kanban-метода в разработке 1
07.10.2025 Fork-Tech завершил интеграцию торгового терминала QUIK в «Риком-Траст» 1
03.10.2025 Fork-Tech разработал новый личный кабинет «Риком-Траст» для частных инвесторов 1
25.09.2025 Fork-Tech разработала российский MCP-сервер для быстрого обновления ИИ-сервисов 1
16.09.2025 Fork-Tech провел аудит корпоративной архитектуры и инфраструктуры ИФК «Солид» 2
27.08.2025 Fork-Tech разработал решения для автоматизации процессов внутреннего учета брокерской компании «Твой Брокер» 2
25.08.2025 Fork-Tech и Yandex Cloud стали партнерами в области машинного обучения и продуктовой разработки 1
16.07.2025 Fork-Tech провел аудит ИТ-модуля ПИФ для СДК «Гарант» и сформировал рекомендации для масштабирования платформы 1
30.06.2025 Fork-Tech запускает Data Platform — единое пространство для аналитики бизнеса 1
23.05.2025 Fork-Tech: спрос на ИТ-аудит среди российских компаний в условиях неопределенности будет расти до 2027 года 1
21.05.2025 Fork-Tech реализовал проект по оптимизации логистических цепочек в «Магните» 1
16.04.2025 Fork-Tech: массовое внедрение искусственного интеллекта в финансовом секторе ожидается не ранее 2028 года 1
04.04.2025 Fork-Tech представит PWS – платформу для продуктовой разработки клиентских решений 1
31.03.2025 Проект цифровой трансформации от Fork-Tech увеличил прогноз по объему продаж Rumberg Capital в 2,5 раза 1
21.02.2025 Россия на пороге массового сокращения ИТ-сотрудников, несмотря на их дефицит. На улицу отправят джунов и тех, кто «не вписался в рынок» 1
29.01.2025 Fork-Tech: российский рынок решений для управления проектами вырос на 15% в 2024 году 1
23.01.2025 Госструктурам остро нужны ИТ-шники: за год им подняли зарплаты на 50%. У тестировщиков зарплаты упали 1
27.12.2024 Компания Fork-Tech вступила в ассоциацию «Руссофт» 1
26.12.2024 Fork-Tech начал подготовку к формированию собственной продуктовой линейки 2
19.12.2024 Fork-Tech: финтех-рынок в России в 2025 г. продемонстрирует рост на 10% 1
27.11.2024 Компания Fork-Tech разработала Telegram Event Assistant для «Ростелекома» 1
20.11.2024 Центробанк требует четверть миллиарда со своего ИТ-поставщика, который обогатился, используя деньги ЦБ 1

Fork-Tech и организации, системы, технологии, персоны:

1С Про Консалтинг - 1C Pro Consulting 18 1
Формула Лайн 3 1
Новые платформы 10 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14010 1
IBM - International Business Machines Corp 9548 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9152 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 115 1
Терн ГК - Tern Group 78 1
Бизнес Телеком-Импорт 6 1
Ростелеком 10255 1
Telegram Group 2495 1
8886 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1694 1
ALMI partner - АЛМИ партнер 154 1
Navicon - Навикон 316 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1037 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 528 1
Техно-Диасофт 8 1
Онлайн патент - Online Patent 20 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 158 1
Litota - RedLab - РэдЛаб - Редлаб - Редцентр - Redcenter - Renort 93 1
Oracle Corporation 6852 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 204 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 331 1
Tech Data 23 1
Yandex - Яндекс 8319 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 242 1
Терна ТПГ - Терна Светотехника - Терна СИС - Терна Специальные информационные системы 8 1
Rumberg Capital - Румберг Кэпитал 1 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 504 1
Сургутнефтегаз - СНГ 277 1
A.T.Legal 16 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8025 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 946 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 347 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5178 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2693 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1066 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 780 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72204 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56477 11
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5815 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17385 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22714 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33619 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22801 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5377 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11450 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12255 2
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1439 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5789 2
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 614 2
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 960 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16967 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7491 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11299 2
Back-end - Бэкенд - программно-аппаратная часть сервиса 157 2
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 345 2
Front-end - Фронтенд - клиентская сторона пользовательского интерфейса к программно-аппаратной части сервиса 179 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12888 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 309 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2059 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1905 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 930 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8274 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2365 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25853 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1810 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 800 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8003 1
BaaS - Backend as a service 139 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13275 1
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 542 1
Оповещение и уведомление - Notification 5291 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31237 1
DevOps - Development и Operations 1038 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1701 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9274 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 726 1
JavaScript - JS - язык программирования 1315 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 594 2
Yandex Database - YDB 42 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1478 2
Google Firebase Analytics 21 2
Fork-Tech Data Platform 1 1
IBM DB2 392 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 286 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 264 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 1
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 134 1
Notion Labs - Notion 43 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 128 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 912 1
FreePik 1371 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 302 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1111 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1116 1
C/C++ - Язык программирования 834 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 253 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5109 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 194 1
Luxms BI 94 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3421 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 301 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Boost AI - Yandex Cloud AI Studio 17 1
Коваленко Кристина 15 10
Лаптев Владислав 4 3
Ластовкина Анастасия 3 2
Измайлова Нина 2 2
Барабанова Екатерина 2 1
Титов Николай 2 1
Гладченко Евгений 2 1
Савиных Михаил 2 1
Белова Татьяна 2 1
Радченко Наталья 1 1
Есаулкова Татьяна 1 1
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 47 1
Лозовая Екатерина 6 1
Кичко Дмитрий 68 1
Худобко Екатерина 4 1
Красноперов Сергей 3 1
Семенова Мария 8 1
Скляров Евгений 7 1
Савичев Андрей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 155363 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45413 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53291 2
Азия - Азиатский регион 5721 1
Беларусь - Белоруссия 6005 1
Украина 7769 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17267 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10080 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50898 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54584 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14928 3
Аудит - аудиторский услуги 3048 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8291 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5463 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 461 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11653 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6181 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2256 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7749 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7443 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4889 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 798 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1801 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 304 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4909 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 348 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 215 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2744 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1443 1
Профсоюз - Профессиональный союз 275 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3354 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6618 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31544 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1293 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 591 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4216 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 8007 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3035 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2890 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25752 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3663 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2676 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 317 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2360 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд - ЗПИКФ - Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фон - ЗПИФ - Закрытый паевый инвестиционный фонд 153 1
Инфляция 119 1
Ведомости 1195 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3721 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2584 1
