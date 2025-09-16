Разделы

ПО Бизнес-приложения
|

Fork-Tech провел аудит корпоративной архитектуры и инфраструктуры ИФК «Солид»

Российский консультант, разработчик и интегратор ИТ-решений в финтехе Fork-Tech («Форктек») завершил проект по аудиту корпоративной архитектуры и инфраструктуры инвестиционно-финансовой компании «Солид». Работы были проведены в 2025 г. и стали важным этапом в развитии ИТ-ландшафта компании. Об этом CNews сообщили представители Fork-Tech.

ИФК «Солид» более 30 лет оказывает услуги частным инвесторам и корпоративным клиентам, включая брокерское обслуживание, депозитарный учет, организацию IPO и пре-IPO, доверительное управление и ведение индивидуальных инвестиционных счетов. Компания сформировала устойчивую инфраструктуру и накопила значительный технологический опыт.

В условиях динамичного роста бизнеса возникла потребность в систематизации информации об архитектуре и технологическом стеке, чтобы обеспечить поддержку стратегических планов развития и продолжать предлагать клиентам высококачественные индивидуальные решения.

Команда Fork-Tech за три месяца провела комплексное обследование корпоративной архитектуры и инфраструктуры, включив в него анализ технологических платформ, интеграций, потоков данных и применяемого технологического стека. Основной задачей было зафиксировать текущее состояние ИТ-ландшафта и представить целостную картину его взаимодействия, которая станет основой для принятия управленческих и архитектурных решений.

По итогам проекта заказчику был предоставлен комплексный отчет с описанием корпоративной архитектуры и инфраструктуры, что обеспечит ускорение внедрения новых технологий до 25%, сокращение сроков вывода продуктов и услуг на рынок до 20–30%, а также снижение затрат на поддержку ИТ-систем до 20%.

Как выстроить контейнерную инфраструктуру: 8 простых шагов
цифровизация

«Мы предоставили компании инструмент для прозрачного управления сложной ИТ-средой. Зафиксированная архитектура и проанализированный технологический стек позволили глубже понимать взаимосвязи между элементами ИТ-ландшафта и служат основой для будущих изменений», — сказала Кристина Коваленко, генеральный директор Fork-Tech.

ИТ-директор ИФК «Солид» Дмитрий Федотов: «Для нас проект стал важным шагом в систематизации ИТ-ландшафта. Созданная карта архитектуры и анализ технологического стека заложили фундамент для дальнейшего развития нашей технологической платформы и будут способствовать более быстрому внедрению новых технологий».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российские службы каталогов 2025

«Перекресток» и «Яндекс» строят в России склад будущего на 100 роботов. Сумма проекта могла составить 300 миллионов

Олег Цветков, «Таграс»: Мы отказались от фрагментарного подхода к автоматизации

Иностранные ИТ-компании оштрафованы в России в 2025 году более чем на 90 миллионов за отказ удалять запрещенный контент

Как выстроить контейнерную инфраструктуру: 8 простых шагов

Обмен данными для ИИ в нефтегазовой отрасли России под угрозой срыва из-за скрытности компаний

Конференции

CNews AI Awards 2025

Технологии искусственного интеллекта

Orion Digital Day
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще