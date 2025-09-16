Fork-Tech провел аудит корпоративной архитектуры и инфраструктуры ИФК «Солид»

Российский консультант, разработчик и интегратор ИТ-решений в финтехе Fork-Tech («Форктек») завершил проект по аудиту корпоративной архитектуры и инфраструктуры инвестиционно-финансовой компании «Солид». Работы были проведены в 2025 г. и стали важным этапом в развитии ИТ-ландшафта компании. Об этом CNews сообщили представители Fork-Tech.

ИФК «Солид» более 30 лет оказывает услуги частным инвесторам и корпоративным клиентам, включая брокерское обслуживание, депозитарный учет, организацию IPO и пре-IPO, доверительное управление и ведение индивидуальных инвестиционных счетов. Компания сформировала устойчивую инфраструктуру и накопила значительный технологический опыт.

В условиях динамичного роста бизнеса возникла потребность в систематизации информации об архитектуре и технологическом стеке, чтобы обеспечить поддержку стратегических планов развития и продолжать предлагать клиентам высококачественные индивидуальные решения.

Команда Fork-Tech за три месяца провела комплексное обследование корпоративной архитектуры и инфраструктуры, включив в него анализ технологических платформ, интеграций, потоков данных и применяемого технологического стека. Основной задачей было зафиксировать текущее состояние ИТ-ландшафта и представить целостную картину его взаимодействия, которая станет основой для принятия управленческих и архитектурных решений.

По итогам проекта заказчику был предоставлен комплексный отчет с описанием корпоративной архитектуры и инфраструктуры, что обеспечит ускорение внедрения новых технологий до 25%, сокращение сроков вывода продуктов и услуг на рынок до 20–30%, а также снижение затрат на поддержку ИТ-систем до 20%.

«Мы предоставили компании инструмент для прозрачного управления сложной ИТ-средой. Зафиксированная архитектура и проанализированный технологический стек позволили глубже понимать взаимосвязи между элементами ИТ-ландшафта и служат основой для будущих изменений», — сказала Кристина Коваленко, генеральный директор Fork-Tech.

ИТ-директор ИФК «Солид» Дмитрий Федотов: «Для нас проект стал важным шагом в систематизации ИТ-ландшафта. Созданная карта архитектуры и анализ технологического стека заложили фундамент для дальнейшего развития нашей технологической платформы и будут способствовать более быстрому внедрению новых технологий».